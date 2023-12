O Brasil será cabeça de chave do Grupo D do torneio. Os rivais argentinos estão no Grupo A, enquanto México (B) e EUA (C) completam a lista. - Reprodução

A Conmebol anunciou cidades-sede, estádios, calendário, e todos os detalhes da Copa América de 2024, nos Estados Unidos.

A Copa América de 2024 terá 16 seleções e será realizada entre 20 de junho e 14 de julho. Serão disputadas 32 partidas ao longo de 25 dias de competição.

O torneio acontecerá em 14 estádios diferentes, anexados em 13 cidades e 10 estados dos EUA.

A partida de abertura será em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium. A final ocorrerá no Hard Rock Stadium, em Miami.

As 10 seleções da Conmebol e outras 4 equipes da Concacaf (Estados Unidos, Jamaica, México e Panamá) já estão confirmadas. As duas vagas restantes serão conhecidas após as repescagens de Canadá x Trinidad y Tobago e Costa Rica x Honduras.

O Brasil será cabeça de chave do Grupo D do torneio. Os rivais argentinos estão no Grupo A, enquanto México (B) e EUA (C) completam a lista.

"Teremos uma Copa América inesquecível, sentindo as emoções do melhor futebol do mundo em 14 magníficos estádios. A paixão do futebol vai percorrer este enorme país de leste a oeste e de norte a sul, levando vibração e diversão a centenas de torcedores nas sedes e outros milhões de espectadores em todo o mundo", disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol e vice-presidente da Fifa.

Confira o calendário de jogos:

Fase de grupos: 20 de junho a 2 de julho

Quartas de final: 4 a 6 de julho

Semifinais: 9 e 10 de julho

Disputa pelo terceiro lugar: 13 de julho

Final: 14 de julho

Confira os estádios:

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

AT&T Stadium, Arlington, Texas

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina

Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas

Exploria Stadium, Orlando, Flórida

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

Levi's Stadium, Santa Clara, Califórnia

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

NRG Stadium, Houston, Texas

Q2 Stadium, Austin, Texas

SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia

State Farm Stadium, Glendale, Arizona



