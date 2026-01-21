Contra Vasco, Flamengo terá equipe principal e Filipe Luís

Filipe Luís corre com jogadores em treino do Flamengo; ele deve comandar a equipe contra o Vasco, na noite de hoje, no Maracanã - Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo definiu o time que disputará hoje à noite o clássico com o Vasco, pelo Campeonato Carioca. Com o risco de rebaixamento, o clube terá o elenco principal de volta, assim como o técnico Filipe Luís. O martelo foi batido após reunião ontem no Ninho do Urubu.

Filipe é quem vai decidir quais jogadores vão ser relacionados. Há chances de uma mescla com os jovens das categorias de base que já vinham atuando. A bola rola às 20h30min (de Mato Grosso do Sul), no Maracanã. Tanto o sub-20 quanto os profissionais tinham o treino marcado para a parte da tarde no Ninho do Urubu.

“Em reunião realizada na tarde desta terça-feira, no CT George Helal, com a participação do presidente, Luiz Eduardo Baptista, do diretor-executivo de Futebol, José Boto, e do técnico Filipe Luís, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira”, disse o Flamengo em nota oficial.

Havia uma pressão da Gávea para que o Departamento de Futebol mudasse o planejamento para entrar com um time mais forte. Também havia dúvida sobre qual treinador comandaria a equipe, Bruno Pivetti ou Filipe Luís.

O time principal treinou em dois períodos na segunda-feira e teria outra atividade em tempo integral na terça-feira. A comissão está intensificando os trabalhos pensando na estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 28, contra o São Paulo, no MorumBIS.

O foco principal está na Supercopa, no dia 1º de fevereiro, contra o Corinthians, em Brasília (DF).

Neste ano, o Carioca foi dividido em dois grupos de seis times. As regras do descenso estão explicadas a partir do artigo 13 do regulamento. Em resumo: os dois clubes com a pior campanha de cada chave vão jogar o quadrangular do rebaixamento, todos contra todos em dois turnos.

Logo, cada time fará seis partidas. A pior equipe do quadrangular será rebaixada para a Série A2. O Flamengo tem um ponto e é o lanterna do Grupo B nesse momento.

VASCO

O Vasco encerrou ontem a preparação para o jogo contra o Flamengo e não contará com Rayan no clássico. Depois de poupar o time titular no jogo contra o Nova Iguaçu, Fernando Diniz escalará força máxima contra o Flamengo.

O clube vê o clássico como preparação para o Campeonato Brasileiro. O Vasco estreia no Brasileirão contra o Mirassol, fora de casa.

O desfalque no time titular será Rayan. Em negociações com o Bournemouth e alvo de interesse do Newcastle, o atacante está fora do jogo. O Vasco observa o andamento das conversas e aguarda novas propostas pelo jogador, que não treinou com o grupo nos últimos dois dias.

