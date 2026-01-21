Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

CARIOCÃO

Contra Vasco, Flamengo terá equipe principal e Filipe Luís

Equipe sub-20 teve desempenho abaixo do esperado e conquistou só um ponto

Da Redação

Da Redação

21/01/2026 - 10h00
O Flamengo definiu o time que disputará hoje à noite o clássico com o Vasco, pelo Campeonato Carioca. Com o risco de rebaixamento, o clube terá o elenco principal de volta, assim como o técnico Filipe Luís. O martelo foi batido após reunião ontem no Ninho do Urubu.

Filipe é quem vai decidir quais jogadores vão ser relacionados. Há chances de uma mescla com os jovens das categorias de base que já vinham atuando. A bola rola às 20h30min (de Mato Grosso do Sul), no Maracanã. Tanto o sub-20 quanto os profissionais tinham o treino marcado para a parte da tarde no Ninho do Urubu.

“Em reunião realizada na tarde desta terça-feira, no CT George Helal, com a participação do presidente, Luiz Eduardo Baptista, do diretor-executivo de Futebol, José Boto, e do técnico Filipe Luís, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira”, disse o Flamengo em nota oficial.

Havia uma pressão da Gávea para que o Departamento de Futebol mudasse o planejamento para entrar com um time mais forte. Também havia dúvida sobre qual treinador comandaria a equipe, Bruno Pivetti ou Filipe Luís.

O time principal treinou em dois períodos na segunda-feira e teria outra atividade em tempo integral na terça-feira. A comissão está intensificando os trabalhos pensando na estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 28, contra o São Paulo, no MorumBIS.

O foco principal está na Supercopa, no dia 1º de fevereiro, contra o Corinthians, em Brasília (DF).

Neste ano, o Carioca foi dividido em dois grupos de seis times. As regras do descenso estão explicadas a partir do artigo 13 do regulamento. Em resumo: os dois clubes com a pior campanha de cada chave vão jogar o quadrangular do rebaixamento, todos contra todos em dois turnos.

Logo, cada time fará seis partidas. A pior equipe do quadrangular será rebaixada para a Série A2. O Flamengo tem um ponto e é o lanterna do Grupo B nesse momento.

VASCO

O Vasco encerrou ontem a preparação para o jogo contra o Flamengo e não contará com Rayan no clássico. Depois de poupar o time titular no jogo contra o Nova Iguaçu, Fernando Diniz escalará força máxima contra o Flamengo.

O clube vê o clássico como preparação para o Campeonato Brasileiro. O Vasco estreia no Brasileirão contra o Mirassol, fora de casa.

O desfalque no time titular será Rayan. Em negociações com o Bournemouth e alvo de interesse do Newcastle, o atacante está fora do jogo. O Vasco observa o andamento das conversas e aguarda novas propostas pelo jogador, que não treinou com o grupo nos últimos dois dias.

FUTEBOL

Com Brasil entre as sedes, Fifa anuncia novo torneio de seleções

Competição busca fortalecer o futebol feminino e apoiar federações com menos recursos; a seleção brasileira feminina será uma das anfitriãs da Fifa Series, em março e abril

20/01/2026 10h00

Seleção feminina terá mais um torneio para disputar em casa neste ano, que precede a Copa do Mundo; a chance é de que os jogos sejam disputados em Cuiabá (MT)

Seleção feminina terá mais um torneio para disputar em casa neste ano, que precede a Copa do Mundo; a chance é de que os jogos sejam disputados em Cuiabá (MT) Divulgação/CBF

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) ontem anunciou os participantes e os anfitriões dos grupos da Fifa Series, uma competição criada pela entidade com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do futebol feminino e apoiar equipes masculinas de federações com menos recursos.

A seleção brasileira feminina será uma das participantes, além de anfitriã de seu grupo, que conta também com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

As datas dos jogos no Brasil e os cruzamentos ainda não estão definidos, mas Cuiabá (MT) desponta como favorita a abrigar os confrontos.

A cidade não tem nenhum clube na Série A do Campeonato Brasileiro, reduzindo possíveis conflitos de calendário, além de a Arena Pantanal ter estrutura para abrigar jogos de seleções, por ter sido um dos estádios da Copa do Mundo de 2014.

A capital de Mato Grosso, no entanto, não está entre as selecionadas pela Fifa para receber partidas da Copa do Mundo feminina de 2027. As sedes do torneio são: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.

Na Fifa Series, serão 11 sedes e 12 grupos de quatro seleções, compreendendo todas as confederações filiadas à entidade máxima do futebol mundial, sendo nove grupos masculinos e três femininos. As equipes vão se enfrentar apenas dentro de suas chaves.

“A Fifa Series 2026 permanece totalmente alinhada com os objetivos estratégicos da Fifa para o futebol global, proporcionando às seleções nacionais oportunidades de competição interconfederações sem adicionar jogos ao calendário internacional, ao mesmo tempo em que promove o crescimento técnico, o desenvolvimento organizacional e o intercâmbio global”, afirmou a entidade, em nota.

As partidas, que na prática são uma série de amistosos internacionais, serão disputadas nas janelas de março e abril. Cinco seleções masculinas que vão participar da Fifa Series também estão classificadas para a Copa do Mundo deste ano: Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão.

Nascido de um projeto-piloto realizado pela entidade em 2024, o torneio não tem troféu nem premiação em dinheiro, mas a Fifa custeia todos os gastos das equipes com viagens, hospedagem e organização dos jogos.

De acordo com a entidade, todas as partidas serão transmitidas ao vivo, gratuitamente, na plataforma Fifa+.

*Saiba

Grupos masculinos:

Austrália
Austrália
Camarões
República Popular da China
Curaçao

Azerbaijão
Azerbaijão
Omã
Serra Leoa
Santa Lúcia

Indonésia
Bulgária
Indonésia
Ilhas Salomão
São Cristóvão e Névis

Cazaquistão
Comores
Cazaquistão
Kuwait
Namíbia

Nova Zelândia
Cabo Verde
Chile
Finlândia
Nova Zelândia

Porto Rico
Samoa Americana
Guam
Porto Rico
Ilhas Virgens Americanas

Ruanda – Grupo A
Estônia
Granada
Quênia
Ruanda

Ruanda – Grupo B
Aruba
Liechtenstein
Macau
Tanzânia

Uzbequistão
Gabão
Trinidad e Tobago
Uzbequistão
Venezuela

Grupos femininos:

Brasil
Brasil
Canadá
República da Coreia
Zâmbia

Costa do Marfim
Costa do Marfim
Mauritânia
Paquistão
Ilhas Turcas e Caicos

Tailândia
República Democrática do Congo
Nepal
Equipe da OFC (confederação da Oceania)
Tailândia

Esportes

COB anuncia delegação para Olimpíada de Inverno e Time Brasil bate recorde com 14 integrantes

É um aumento de 40% de representantes na última edição após o País mandar 10 representantes em Pequim-2022

19/01/2026 23h00

Lucas pinheiro é um dos 14 convocados do Time Brasil

Lucas pinheiro é um dos 14 convocados do Time Brasil Reprodução

O Brasil terá uma delegação recorde nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina de 2026, com início daqui três semanas. Além das esperanças Lucas Pinheiro Braathen e Nicole Silveira, a equipe nacional anunciado pelo Comité Olímpico do Brasil (COB) neste segunda-feira terá outros 12 integrantes.

Jamais na história a delegação brasileira contou com tantos atletas em uma Olimpíada de Inverno. Além dos 14 nomes anunciados, o Time Brasil ainda terá mais um reserva na disputa que vai de 6 a 22 de fevereiro. É um aumento de 40% de representantes na última edição após o País mandar 10 representantes em Pequim-2022. O recorde era de 13 em Sochi-2014

"Uma delegação recorde representa um marco importante para os esportes de inverno no Brasil. Ela é reflexo direto de mais estrutura, melhor organização e planejamento de longo prazo. Os esportes de inverno são uma parte fundamental do Movimento Olímpico, e o Brasil já se consolida como a terceira força das Américas e a principal da América do Sul nesse cenário", afirma Emílio Strapasson, Chefe de Missão do Time Brasil. "Este crescimento fortalece as modalidades de neve e gelo no país, amplia a visibilidade dos atletas e inspira novas gerações".

A maior esperança verde e amarela por pódio está no esqui alpino, onde há representantes desde 1992 e no qual o País será representado por Lucas Pinheiro Braathen, dono de quatro pódios na atual edição do circuito mundial, além de Christian Oliveira, Giovanni Ongaro e Alice Padilha.

Nicole Silveira disputará o skeleton, Eduarda Ribera, Bruna Moura e Manex Silva competirão no Esqui cross-country, Pat Burgener e Augustinho Teixeira, no Snowboard Halfpipe, enquanto Edson Bindilatti é o único confirmado no Bobsled, que terá mais três titulares e um reserva.

"O trabalho feito em 2025 com as confederações de gelo e neve na preparação para a última etapa classificatória para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, que se encerrou ontem (domingo), se mostrou proveitoso com a confirmação de que o Brasil conquistou o maior número de vagas de sua história no evento", frisa Jorge Bichara, consultor de esportes do Comitê Olímpico do Brasil.

O dirigente aposta em disputa em alto nível da delegação brasileira, que recebeu atenção especial do COB ao longo de toda a preparação com estrutura de excelência.

"Seguimos adiante na nossa entrega. Nossa tarefa é prover a todos estes atletas que estarão lá a melhor estrutura possível para que eles possam apresentar seu melhor desempenho. Será desafiador, os locais de competição são bastante espalhados", acrescenta Bichara.

As disputas serão em Bormio, Livigno, Tesero e Cortina d'Ampezzo, locais que ficam em montanhas diferentes e distantes. "É uma logística sensível, mas já temos tudo mapeado. Estamos confiantes que o nosso país poderá ter bons resultados na competição", completa.

