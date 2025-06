Convocado, Bruninho Samudio vestirá a amarelinha pela seleção sub-15

REPRESENTANTE

A três-lagoense Daiane Muniz, de 37 anos, será a única brasileira a ser árbitra principal na competição continental, que contará com o apoio de outras duas compatriotas no time

Nascida em Três Lagoas (MS) e presente no quadro da Federação Paulista de Futebol (FPF), Daiane Muniz será a única árbitra principal brasileira da Copa América Feminina deste ano, entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, no Equador.

A confirmação do quadro de arbitragem veio por meio da própria Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que divulgou a lista com 33 profissionais, entre árbitras e auxiliares, que irão comandar as partidas do torneio.

Das convocadas, três são convidadas da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA): Ivana Projkkovsa (árbitra), Giulia Tempestilli e Iragartze Fernández (auxiliares). Junto com Daiane, terão duas auxiliares brasileiras: Leila Naiara Moreira da Cruz, do Distrito Federal, e Maíra Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul.

Fonte: Conmebol

Nesta temporada, a três-lagoense atuou em 12 partidas do Campeonato Paulista, incluindo o jogo de volta da final entre Corinthians e Palmeiras. Ainda, foi eleita pela FPF como a melhor VAR da competição estadual, junto com a assistente Amanda Matias. Ela também participou de um jogo da Copinha e dois da Série A2 do Paulistão.

Em competições nacionais, Daiane esteve em 14 jogos, sendo um da Copa do Brasil Masculina, dois da Supercopa Feminina, três da A1 do Brasileiro Feminino, um do Brasileiro Sub-20, três da Série C do Brasileiro Masculino, dois da Série B e dois da Série A.

Tanto que, esteve envolvida em duas polêmicas que tomaram conta dos noticiários esportivos. No dia 07 de abril, atuando como VAR, foi pivô de erro crasso na partida entre Internacional 3 x 0 Cruzeiro, sendo afastada dos gramados pela CBF por tempo indeterminativo.

Em 20 de maio, a três-lagoense se envolveu em outra polêmica, desta vez em partida decisiva pela Copa do Brasil, entre Grêmio e CSA-AL, em lance de gol anulado que levaria a disputa para os pênaltis. Na ocasião, o clube gaúcho acabou eliminado sob muito protestos dos dirigentes e torcedores contra a arbitragem.

História

Árbitra FIFA desde 2018, Daiane iniciou sua carreira no Campeonato Sul-mato-grossense em junho de 2014, inclusive foi a primeira mulher a ser árbitra principal no estadual, no jogo entre Corumbaense e Maracaju, em 2020, mas mudou-se para São Paulo logo depois, tanto que hoje faz parte do quadro de arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF).

A partir deste momento, ganhou reconhecimento nacional e comandou o VAR em vários jogos da primeira divisão nacional e chegou até a Copa do Mundo Feminina de 2023, disputada na Austrália, onde ela também trabalhou como assistente de vídeo.

No ano passado, ela também esteve no quadro de árbitros para comandar o VAR em Paris, durante a realização dos Jogos Olímpicos, chegando a apitar a final masculina, entre Espanha e França, e a disputa de bronze no feminino, entre Espanha e Alemanha.

Ainda, atuou na Copa do Mundo Feminina sub-17, onde também apitou a final, disputada entre Coreia do Norte e Espanha.

Copa América Feminina

Prevista para começar no mês que vem no Equador, a competição terá os 10 países sul-americanos, que foram divididos em dois grupos. O Brasil está junto com Bolívia, Paraguai, Venezuela e Colômbia no Grupo B. Inclusive, esta será uma edição especial do torneio, visto que ela será a 10ª.

Criada em 1991, o Brasil domina os títulos, já que foi campeão em oito das nove edições. A única exceção aconteceu em 2006, quando a Argentina ergueu a taça ao vencer a seleção brasileira por 2 a 0 na grande final.

Comandada por Arthur Elias, ex-Corinthians, a seleção brasileira já foi convocada para a Copa América 2025. Confira a lista completa:

Goleiras

Lorena (KC Current-EUA)

Cláudia (Fluminense)

Camila (Cruzeiro)

Zagueiras

Tarciane (Lyon-FRA)

Isa Haas (Cruzeiro)

Kaká (São Paulo)

Mariza (Corinthians)

Laterais

Fê Palermo (Palmeiras)

Antônia (Real Madrid-ESP)

Yasmim (Real Madrid-ESP)

Fátima Dutra (Ferroviária)

Meio-campistas:

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride-EUA)

Ary Borges (Racing Louisville)

Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP)

Atacantes

Dudinha (São Paulo)

Jhonson (Corinthians)

Luany (Atlético de Madrid-ESP)

Marta (Orlando Pride-EUA)

Gio (Atlético de Madrid)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Kerolin (Manchester City-ING)

Gabi Portilho (Gotham)

A estreia do Brasil acontece no dia 13 de julho, diante da Venezuela. Se chegar na final, a seleção brasileira garante vaga nos Jogos Olímpicos de 2028, que será em Los Angeles, nos Estados Unidos. Por ser o país-sede, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Assine o Correio do Estado