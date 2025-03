Copa de esqui cross-country: Cristian Ribera vence título geral

DISPUTA ACIRRADA

CBF divulgou tabela na noite desta quinta-feira (27) e revelou os oito grupos da competição, do qual apenas os quatro semifinalistas garantem o acesso à Série C de 2026

Operário conhece seus adversários na quarta divisão do Brasileiro 2025 Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (27), os grupos e tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, competição nacional que conta com um representante sul-mato-grossense, o Operário.

Ao todo, 64 clubes foram divididos em oito grupos com oito equipes cada. O Operário está no grupo A7 e vai enfrentar os seguintes times: Goiatuba (GO), Itabirito (MG), Inter de Limeira (SP), Monte Azul (SP), Uberlândia (MG), FC Cascavel (PR) e Cianorte (PR).

A 1ª rodada está prevista para acontecer no segundo final de semana de abril, entre os dias 12 e 13. O Galo da Capital vai estrear contra o Cianorte, fora de casa, atual líder da segunda divisão do Campeonato Paranaense, com 15 pontos e nenhuma derrota. A competição nacional deve terminar dia 28 de setembro, quando há o jogo de volta da final.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase, do qual, a partir deste ponto, é mata-mata. Os quatro semifinalistas garantem o acesso à Série C. Ano passado, Retrô (PE), Anápolis (GO), Itabaiana (SE) e Maringá (PR) subiram de divisão, com a equipe pernambucana sendo a grande campeã.

MS na Série D-2024

Em 2024, o representante sul-mato-grossense na quarta divisão nacional foi o Costa Rica. O clube do interior caiu no grupo de São José (SP), Inter de Limeira (SP), Santo André (SP), Água Santa (SP), Patrocinense (MG), Pouso Alegre (MG) e Maringá (PR).

Ao término da primeira fase, o Costa Rica ficou na quarta colocação, com 21 pontos conquistados, e garantiu classificação à segunda fase, onde enfrentou o Cianorte (PR). Porém, o sonho não adianta, já que a Cobra do Norte perdeu os dois confrontos para a equipe paranaense, resultando no placar agregado de 5x2.

Operário na Série D-2023

Em 2023, por ter sido campeão estadual em 2022, o Operário conquistou o direito de disputar a Série D. Porém, seu desempenho decepcionou os torcedores.

Em 14 jogos, a equipe conquistou apenas oito pontos, com apenas uma vitória, cinco empates e oito derrotas, ficando na última colocação do grupo A7. No mesmo grupo estavam: Patrocinense (MG), Maringá (PR), Inter de Limeira (SP), Ferroviária (SP), CRAC (GO), XV de Piracicaba (SP) e FC Cascavel (PR).

