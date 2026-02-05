Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Premiação

Copa do Brasil pode render até R$ 1,6 milhão a clubes sul-mato-grossenses

Pantanal, Operário e Ivinhema são os representantes do Estado nesta edição do certame

Alison Silva

Alison Silva

05/02/2026 - 17h25
Ivinhema, Pantanal e Operário podem faturar até R$ 1,63 milhão caso vençam seus respectivos confrontos de estreia na Copa do Brasil. Em publicação realizada nesta quinta-feira (5), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou quanto cada clube receberá por cada fase vencida no certame. 

Com confrontos já na primeira fase, Ivinhema e Pantanal receberão indivudualmente R$ 400 mil caso vençam seus respectivos confrontos contra Independente-AP e Ji-Paraná-RO. 

Melhor ranqueado, o Operário estreia na competição somente na 2ª fase, e pode faturar R$ 830 mil caso vença o ASA-AL. O sorteio que definiu cada um dos duelos foi realizado a última quarta-feira (28), na sede da CBF.

A premiação será paga de forma diferente a cada um dos clubes; o Grupo I, melhor pago, diz respeito a clubes da Série A do Campeonato Brasileiro 2026, o Grupo II, corresponde a clubes da Série B 2026, e o Grupo III, a clubes das Séries C, D e oriundos de Competições Estaduais.

Confira os valores:

  • 1ª Fase (28 clubes) - R$ 400 mil para o Grupo III.
  • 2ª Fase (88 clubes) - R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III.
  • 3ª Fase (48 clubes) - R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III.
  • 4ª Fase (24 clubes) - R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III.
  • 5ª Fase (32 clubes) - R$ 2 milhões para os clubes participantes.
  • Oitavas de Final (16 clubes) - R$ 3 milhões para os clubes participantes.
  • Quartas de Final (8 clubes) - R$ 4 milhões para os clubes participantes.
  • Semifinal (4 clubes) - R$ 9 milhões para os clubes participantes.
  • Final (2 clubes) - R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão.

Confrontos

Na primeira fase, disputada em jogo único nos dias 18 e 19 de fevereiro, o Pantanal, que erdou a vaga via campeonato estadual, joga fora de casa contra o Ji-Paraná (RO), enquanto o Ivinhema, vice-campeão, jogará em casa diante do Independente (AP). Os duelos são eliminatórios e não preveem vantagem do empate para o visitante.

Atual bicampeão Sul-Mato-Grossense, o Operário entra diretamente na segunda fase da Copa do Brasil e terá compromisso fora de casa contra o ASA (AL), também em partida única. As datas previstas para os confrontos da segunda fase são 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

Caso avance à fase seguinte, o Pantanal enfrentará o Ypiranga (RS) como visitante, enquanto o Ivinhema, se confirmar a classificação, terá o mando de campo diante do Volta Redonda (RJ).

Cabe destacar que os clubes da Série A ingressam diretamente na quinta fase, enquanto campeões de copas regionais, além dos vencedores das Séries C e D, a partir da 3ª fase. Confira os confrontos: 

Confrontos da 1ª fase:

  • Ji-Paraná-RO x Pantanal
  • Ivinhema-MS x Independente-AP
  • Baré-RR x Madureira
  • Gama-DF x Monte Roraima
  • Galvez-AC x Guaporé-RO
  • Vasco-AC x Velo Clube-SP
  • Araguaína-RO x Primavera-SP
  • Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES
  • Betim-MG x Piauí
  • América de Propriá-SE x Tirol-CE
  • Santa Catarina x IAPE-MA
  • Porto-BA x Serra Branca-PB
  • Maguary-PE x Laguna-RN
  • Primavera-MT x Bragantino-PA

 

Confrontos da segunda fase da Copa do Brasil

  • Ivenhema ou Independente-AP x Volta Redonda
  • Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou Pantanal
  • ASA-AL x Operário
  • América-MG x América-SE ou Tirol-CE
  • América-RN x Grêmio Sampaio-RR
  • Anápolis-GO x Cianorte-PR
  • Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport
  • Rio Branco-ES x Athletic-MG
  • Manauara-AM x Itabaiana-SE
  • Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
  • Castanhal-PA x Guarani-SP
  • Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
  • Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
  • Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
  • Novorizontino x Nacional-AM
  • Mixto-MT x Botafogo-PB
  • São Luiz-RS x Maranhão
  • Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP
  • Joinville-SC x CSA-AL
  • São Bernardo-SP x Atlético-BA
  • Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO
  • Tombense-MG x Oratório-AP
  • Caxias-RS x Guarani de Bagé-RS
  • Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO
  • Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
  • Retrô-PE x Uberlândia-MG
  • Boavista-RJ x Maringá-PR
  • Trem-AP x Fluminense-PI
  • Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
  • Baré-RR ou Madureira-RJ x ABC-RN
  • Águia de Marabá-PA x Independência-AC
  • Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
  • Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
  • Londrina-PR x Penedense-AL
  • Capital-TO x Manaus
  • Juazeirense-BA x Capital-DF
  • Betim-MG ou Piauí-PI x Operário-PR
  • Imperatriz-MA x Amazonas
  • Figueirense x Azuris-PR
  • Santa Cruz-PE x Sousa-PB
  • CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
  • Avaí x Porto Vitória-ES
  • Portuguesa-SP x Altos-PI
  • Portuguesa-RJ x Maracanã-CE

2 de Mayo

Às vésperas da estreia na Libertadores, time da fronteira treina no Brasil

Clube situado na fronteira com Ponta Porã se tornará a 13ª equipe paraguaia a estreiar no certame

04/02/2026 13h30

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Às vésperas de estrear na Copa Libertadores, o Club Sportivo 2 de Mayo decidiu treinar no Estádio Municipal Aral Moreira, situado no lado brasileiro da fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. 

A escolha por "refúgio" em terras brasileiras ocorreu para preservar o gramado do Estádio Río Parapití, onde o "Galo Norteño" recebe o Alianza Lima, do Peru, às 20h30, desta quarta-feira (4), confronto válido pela 1ª fase da competição. 

Além de poupar o campo de jogo, a tática escolhida pelo treinador Eduardo Ledesma é vista como uma maneira de blindar o elenco dos olhares curiosos do rival peruano, que já está na fronteira. 

Com 90 anos de história, 2 de Mayo se tornou o décimo terceiro clube paraguaio a participar do torneio de clubes mais prestigiado do continente e o quarto a representá-lo fora da área metropolitana do Paraguai.

A história do país vizinho na competição teve início em 1960 com o Olimpia, tricampeão da competição (1979, 1990, 2002) seguido pelo Cerro Porteño, Guaraní, Libertad, Sportivo Luqueño, Sol de América, Nacional e Atlético Colegiales.

Neste século, também marcaram presença o 12 de Octubre de Itauguá, o Tacuary, o Deportivo Capiatá e o Sportivo Trinidense. 

Por conta do ranking da Conmebol, o caminho do 2 de Mayo até a fase de grupos será longo. A equipe disputa a Pré-Libertadores. Se avançar à segunda fase, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru. Em caso de nova classificação, encara o vencedor do confronto entre Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile.

Reforma

Palco da partida, o estádio passou por reforma, que contou com aporte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A entrega foi realizada ao longo da última semana e contou com a presença de Alejandro Domínguez, presidente da instituição. 

Entre as principais intervenções, o espaço com capacidade para 25 mil pessoas passou por reforma completa de ambos os vestiários, e da arbitragem, com foco em mais conforto e funcionalidade. A sala de imprensa também passou por modernização total. Outro destaque foi a construção de uma área de hospitalidade com capacidade para 150 pessoas, destinada a patrocinadores e convidados especiais.

O time "pedrojuanino" garantiu vaga na primeira fase da Libertadores após o vice-campeonato da Copa do Paraguai, em novembro do ano passado. A classificação inédita foi herdada após o rebaixamento nacional do campeão General Caballero.

Competição

A Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta etapa. Caso avancem, entram no Pote 4 do sorteio da fase de grupos, que será realizado no dia 18 de março.

O sorteio definirá os grupos a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

Onde assistir?

A transmissão do confronto entre equipes de Paraguai e Peru será feita pela ESPN. Além disso, também será possível acompanhar o confronto pelo serviço de streaming Disney+.

Prováveis escalações 

2 de Mayo: Martínez; Davalos, Sosa, Barreto e Ibarrola; Alfonso, Coronel, Óscar Romero e Gaona; Cáceres e Díaz. Técnico: Eduardo Ledesma.

Alianza Lima: Viscarra; Montenegro, Garcés, Antoni e Carbajal; Vélez, Chavez e Gaibor; Castillo, Gentile e Paolo Guerrero. Técnico: Pablo Guede.

Saiba*

Fundado em 6 de dezembro de 1935, o clube homenageia os combatentes da infantaria paraguaia da Guerra do Chaco, disputada entre 1932 e 1935. Entre suas conquistas estão o título da segunda divisão paraguaia em 2005 e dois da Primera División B, em 2011 e 2017. Em março de 2025, a equipe também disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminada pelo Guaraní, do Paraguai. 

 

Esporte

Raphael Veiga deixa o Palmeiras com coleção de títulos e status de ídolo apesar de declínio

Ao todo, ele disputou 384 partidas e anotou 109 gols

03/02/2026 23h00

Raphael Veiga deixa o Palmeiras com coleção de títulos e status de ídolo apesar de declínio

Raphael Veiga deixa o Palmeiras com coleção de títulos e status de ídolo apesar de declínio Divulgação

Raphael Veiga não jogará mais pelo Palmeiras na sequência da temporada. O meia de 30 anos foi anunciado pelo América, do México, cedido por empréstimo de um ano.

Veiga marcou seu nome na história do clube alviverde nas últimas sete temporadas. Ao todo, ele disputou 384 partidas e anotou 109 gols, se colocando no posto de maior artilheiro do time no século.

O meia foi contratado pelo Palmeiras em 2017, junto ao Coritiba, equipe que o revelou. Na época, quem acertou a sua chegada foi o executivo de futebol Alexandre Mattos, hoje no Santos.

No ano seguinte, Veiga foi emprestado ao Athletico-PR, onde teve uma temporada de destaque. Ele contribuiu com nove gols e oito assistências no título da Copa Sul-Americana de 2018.

ANOS DE DESTAQUE E MUITOS TÍTULOS PELO PALMEIRAS

No retorno do empréstimo, Raphael Veiga não obteve tanto espaço entre os titulares sob o comando de Felipão, Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo. Porém, depois da chegada de Abel Ferreira, o jogador começou a deslanchar no time paulista.

Pouco tempo depois do início da trajetória do técnico português, Veiga foi titular nas finais da Libertadores, contra o Santos, e da Copa do Brasil, diante do Grêmio. Frente aos gaúchos, inclusive, ele anotou duas assistências que ajudaram no título do Palmeiras.

Em 2021, o meia marcou 18 gols na temporada, balançando as redes na decisão da Libertadores, diante do Flamengo. Na sequência, Veiga anotou 19 tentos em 2022 e alcançou a marca de 34 participações diretas a gol no ano seguinte.

Considerado ídolo da torcida palmeirense, Raphael Veiga conquistou um total de 11 títulos: duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa Rei e quatro Estaduais.

Diferentemente de temporadas anteriores, Raphael Veiga teve um declínio em 2025, muito impactado por lesões. Ele finalizou o ano com sete gols marcados, sua pior marca desde 2019.

EMPRÉSTIMO AO AMÉRICA

Após uma temporada abaixo do seu padrão com a camisa alviverde, Raphael Veiga optou por deixar a equipe rumo ao futebol mexicano, sua primeira experiência no exterior.

Depois do período de um ano de empréstimo, o América terá a opção de comprar o atleta em definitivo por um valor definido no contrato a partir de metas traçadas. Ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028.

Segundo apurou o Estadão, Veiga acredita que uma mudança de rumo seja positivo para a sua carreira neste momento. Ele considera a liga mexicana competitiva e vê no América a chance de recuperar o seu bom futebol.

