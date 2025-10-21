Copa MS abre vaga para competição nacional em 2027

Os clubes sul-mato-grossenses terão a oportunidade de garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2027, através da Copa MS, competição que será incluída no calendário de 2026 da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS). O campeonato, apresentado hoje (21), durante evento no Auditório da Toyota Ramírez, também abre uma vaga na Copa Centro-Oeste, a qual, futuramente, será convertida em Copa Verde.
O novo campeonato, com data de abertura prevista para 5 de setembro , irá reunir os clubes da série A e da série B, com exceção do campeão estadual que já possui vaga garantida na Copa do Brasil. O vice do Estadual poderá disputar, porém como já tem seu espaço na Copa do Brasil, ele apenas disputará um lugar na Copa Centro-Oeste.
Estevão Petrallás, presidente da FFMS, não deu a precisão de quanto o campeão levará, pois é um fator que depende da arrecadação feita pela CBF em cada temporada, mas acredita ser algo em torno de R$ 1 milhão.
A inclusão do campeonato tem como objetivo estender o calendário para que os clubes tenham mais jogos em competições profissionais, a fim de proporcionar também oportunidades de trabalho aos jogadores durante esse período e aprimorar a qualidade dos atletas no Estado.
"Os profissionais estavam esperançosos pelo preenchimento desse calendário. O estadual começa em janeiro, dia 18 precisamente. Terminando a Série A, em maio começa a Série B, e nós vamos chegar no segundo semestre, onde era, como sempre foi, inclusive esse ano, um espaço vazio, vai ser ocupado com a grande Copa MS, onde jogarão os clubes tanto da A e da B, concorrendo a uma vaga da Copa do Brasil", diz Estevão Petrallás.
Para Marcos Tavares, diretor de competições da FFMS, a competição é um incentivo maior para os clubes que não conquistaram a vaga na Copa do Brasil e, principalmente, aos clubes da Série B se organizarem num calendário cheio.
"A gente fortalece o futebol profissional, fortalece a estruturação dos times nossos, mas também numa outra visão, obriga os nossos clubes a se profissionalizar. Aquela coisa de clube amador, que joga três meses, não existe mais. Então, se ele quer jogar uma competição profissional, ele tem que se organizar de nove a dez meses", disse o diretor de competições.
Calendário 2026
Masculino profissional
- Estadual Série A - 18/01 - 29/03
- Copa Verde - 25/03 - 07/06
- Estadual Série B - 23/05 - 26/07
- Copa MS - 05/09 - 07/11
- Copa do Brasil - 18/02 - 08/12
- Brasileiro Série D - 05/04 - 13/09
Feminino profissional
- Feminino adulto - 18/09 - 28/11
- Campeonato Brasileiro - a definir
- Copa do Brasil - a definir