Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

FUTEBOL

Copa MS abre vaga para competição nacional em 2027

Clubes da série A e B do Estadual sul-mato-grossense poderão se inscrever na competição

João Pedro Flores

21/10/2025 - 17h59
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os clubes sul-mato-grossenses terão a oportunidade de garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2027, através da Copa MS, competição que será incluída no calendário de 2026 da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS). O campeonato, apresentado hoje (21), durante evento no Auditório da Toyota Ramírez, também abre uma vaga na Copa Centro-Oeste, a qual, futuramente, será convertida em Copa Verde. 

O novo campeonato, com data de abertura prevista para 5 de setembro , irá reunir os clubes da série A e da série B, com exceção do campeão estadual que já possui vaga garantida na Copa do Brasil. O vice do Estadual poderá disputar, porém como já tem seu espaço na Copa do Brasil, ele apenas disputará um lugar na Copa Centro-Oeste.

Estevão Petrallás, presidente da FFMS, não deu a precisão de quanto o campeão levará, pois é um fator que depende da arrecadação feita pela CBF em cada temporada, mas acredita ser algo em torno de R$ 1 milhão.

A inclusão do campeonato tem como objetivo estender o calendário para que os clubes tenham mais jogos em competições profissionais, a fim de proporcionar também oportunidades de trabalho aos jogadores durante esse período e aprimorar a qualidade dos atletas no Estado.

"Os profissionais estavam esperançosos pelo preenchimento desse calendário. O estadual começa em janeiro, dia 18 precisamente. Terminando a Série A, em maio começa a Série B, e nós vamos chegar no segundo semestre, onde era, como sempre foi, inclusive esse ano, um espaço vazio, vai ser ocupado com a grande Copa MS, onde jogarão os clubes tanto da A e da B, concorrendo a uma vaga da Copa do Brasil", diz Estevão Petrallás.

Para Marcos Tavares, diretor de competições da FFMS,  a competição é um incentivo maior para os clubes que não conquistaram a vaga na Copa do Brasil e, principalmente, aos clubes da Série B se organizarem num calendário cheio.

"A gente fortalece o futebol profissional, fortalece a estruturação dos times nossos, mas também numa outra visão, obriga os nossos clubes a se profissionalizar. Aquela coisa de clube amador, que joga três meses, não existe mais. Então, se ele quer jogar uma competição profissional, ele tem que se organizar de nove a dez meses", disse o diretor de competições.

Calendário 2026

Masculino profissional

  • Estadual Série A - 18/01 - 29/03
  • Copa Verde - 25/03 - 07/06
  • Estadual Série B - 23/05 - 26/07
  • Copa MS - 05/09 - 07/11
  • Copa do Brasil - 18/02 - 08/12
  • Brasileiro Série D - 05/04 - 13/09

Feminino profissional

  • Feminino adulto - 18/09 - 28/11
  • Campeonato Brasileiro - a definir
  • Copa do Brasil - a definir


 

Loterias

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 761, segunda-feira (20/10)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/10/2025 19h18

Compartilhar

Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 761 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,8  milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 761 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 4
  • Coluna 2: 7
  • Coluna 3: 4
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 6
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 2

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 762

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 762. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2875, segunda-feira (20/10)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/10/2025 19h13

Compartilhar
Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2875 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 800 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2875 são:

Primeiro sorteio: 31 - 15 - 33 - 01 - 17 - 48 

Segundo sorteio: 40 - 42 - 41 - 01 - 17 - 48

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2876

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2876. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

2

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional
Agropecuária

/ 2 dias

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional

3

Ex-candidato a vereador é executado no Shopping China
Cidades

/ 1 dia

Ex-candidato a vereador é executado no Shopping China

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação
Cidades

/ 1 dia

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 18 horas

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público