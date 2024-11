Corinthians bate Palmeiras e se aproxima do título no Paulistão feminino

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Corinthians largou na frente na decisão do Paulistão feminino e venceu o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida disputado na tarde desta sexta-feira (15), na Neo Química Arena, para um público de 34.418 pessoas.

Com o resultado, o Corinthians fica a um empate do quarto título da temporada. Em 2024, as Brabas, que são as atuais campeãs do Paulistão, já levantaram os canecos da Supercopa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores.

O jogo de volta da decisão acontece na próxima quarta-feira (20), também às 15h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa. O duelo aconteceria inicialmente no Allianz Parque, casa do Palmeiras, dono da melhor campanha da competição, mas foi transferido para Campinas.

A escolha do local ocorreu após a PM comunicar a Federação Paulista de Futebol (FPF) que, devido ao risco de confronto entre torcidas organizadas, a finalíssima do estadual não poderia ser realizada na capital paulista, uma vez que, também no dia 20, às 11h, será disputado o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, pelo Brasileirão masculino, na Neo Química Arena.

Foi o quinto encontro entre as equipes em 2024, e a terceira vitória do Timão. O Alvinegro já havia vencido no jogo de ida da semifinal do Brasileirão (3 a 1) e na fase de classificação do campeonato nacional (1 a 0), enquanto o Palmeiras triunfou no dérbi da primeira fase do Paulistão (2 a 1) e no jogo de volta da semi do Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

O Palmeiras tentou adiantar a marcação para pressionar a saída de bola do Corinthians, mas a tática não funcionou. As Brabas souberem sair da pressão e enfileiraram chances de gol ao longo da etapa inicial. Aos 7min, o Timão abriu o placar com lindo gol de Gabi Zanotti, e poderia ter ampliado -ainda carimbou a trave e teve um gol anulado.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Palmeiras saindo para buscar o resultado e construindo as melhores chances do jogo. Os minutos finais foram de tensão, com o Verdão pressionando as Brabas pelo empate. Diante das oportunidades de gol, o 1 a 0 ficou pouco para o que foi a partida.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

1 x 0 (Corinthians). Após cruzamento da direita, a bola sobra do outro lado para Millene, que encontra Gabi Zanotti no meio da área. Com categoria, a camisa 10 domina de direita e finaliza de esquerda no canto direito de Kate Tapia, aos 7min de jogo.

Salva, Tapia! Gabi Portilho fez fila pela direita, invadiu a área e saiu cara a cara com Tapia. Ela finalizou de esquerda, mas a goleira palmeirense fechou o ângulo e fez grande defesa, aos 26min.

Na trave! Em linda jogada pela direita, Belinha tabelou com Vic Albuquerque, que devolveu com passe de calcanhar, no alto. A camisa 6 pegou de primeira, com força, e carimbou o travessão, aos 29min.

Não valeu! Vic recebeu na esquerda e cruzou na medida para Gabi Portilho, de primeira, finalizar para as redes, aos 49min da etapa inicial. As jogadas alvinegras comemoraram, mas a camisa 18 estava em impedimento.

Perdeeu! Em jogada bem trabalhada pelo Palmeiras, Brena cruzou da direita, a bola passou pela defesa alvinegra e sobrou limpa para Dudinha, que, de frente para o gol, finalizou por cima, perdendo ótima oportunidade aos 33min do segundo tempo.

Inacreditável ! Após cruzamento na área, Poliana finalizou de cabeça e mandou no canto esquerdo do gol. mas a jogadora do Timão tirou em cima da linha e evitou o empate, já aos 50min.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS

Data: 15 de novembro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitra: Edina Alves Batista

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Juliana Vicentin Esteves

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Diany, Espinales (PAL); Gabi Zanotti, Mariza (COR)

Gols: Gabi Zanotti (COR), aos 7'/1ºT

CORINTHIANS

Lelê; Isabela, Dani Arias, Mariza e Yasmin (Paulinha); Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque (Fernandinha); Gabi Portilho (Robledo), Millene (Carol Nogueira) e Gabi Zanotti (Yaya). T.: Lucas Piccinato

PALMEIRAS

Kate Tapia; Bruna Calderan, Pati Maldaner, Poliana e Fe Palermo; Ingryd Lima (Espinales), Brena Carolina (Letícia), Yoreli Rincón (Dudinha) e Diany; Amanda Gutierres e Lais Estevam. T.: Camilla Orlando.

*Informações da Folhapress