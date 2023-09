Corinthians busca virada e conquista o quinto Brasileiro feminino com Arthur Elias

Brasileiro feminino

Após o primeiro jogo terminar em 0 a 0, as Brabas tentam usar a torcida a seu favor

O Brasileirão Feminino conhecerá o seu campeão na edição de 2023 neste domingo, às 15h (de MS). Corinthians e Ferroviária se enfrentam na partida de volta da final do Brasileiro, que acontecerá na Neo Química Arena.



O primeiro confronto desta final, que aconteceu na quinta-feira, foi disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e as equipes não saíram do 0 a 0.



Os dois times reeditam a final de 2019, vencida pela Ferroviária. Foi a última decisão de Brasileiro em que o Corinthians não foi campeão.



O Timão está em sua sétima final do campeonato nacional, sendo esta a sua quarta consecutiva, e busca o seu quinto título.



Já a Ferroviária mira o seu terceiro título da competição, sua última final, e a conquista do Brasileiro foi justamente em 2019. A primeira conquista da Locomotiva aconteceu em 2014.



A rivalidade que cerca as duas equipes e o clima de decisão devem resultar em um novo recorde de público sul-americano em uma partida de futebol feminino.



No dia 2 deste mês, a grande final do Campeonato Peruano Feminino, entre Universitario e Alianza Lima, estabeleceu o recorde de público no futebol feminino sul-americano, com impressionantes 42 mil espectadores no Estádio Monumental.



O recorde anterior a este era justamente na Neo Química Arena, onde 41.070 espectadores estiveram presentes no duelo entre Corinthians e Internacional, válido pela final do Brasileirão Feminino do ano passado.

MUDANÇAS



Para a partida final do Brasileiro, a grande mudança no Corinthians deve ser a volta da meio-campista Gabi Zanotti, que sentiu um desconforto muscular minutos antes do jogo de ida e foi poupada para jogar na Neo Química Arena.



Além de Gabi Zanotti, na partida anterior o técnico Arthur Elias não pôde contar com a zagueira Tarciane, suspensa com o terceiro cartão amarelo que recebeu nas semifinais, e a volante Luana Bertolucci, que sofreu uma lesão no ombro.



Pelo lado da Ferroviária, a sul-mato-grossense camisa 10 da equipe, Patrícia Sochor, não jogou o primeiro jogo da final e é dúvida para a decisão na Neo Química Arena.



ARTHUR ELIAS





Um dos motivos da expectativa do recorde de público na arena do Corinthians é a despedida do técnico corintiano Arthur Elias do estádio antes de assumir a seleção brasileira, já que, apesar de ficar no clube até a Libertadores, toda a competição ocorrerá na Colômbia.



Em busca do seu quinto título Brasileiro no clube, o treinador vai acumular os dois cargos até o término da Copa Libertadores, a ser disputada entre os dias 5 e 21 de outubro.



O primeiro jogo da final, inclusive, contou com a participação de 9 das 30 jogadoras convocadas para a seleção brasileira que será comandada por Arthur Elias: Luciana e Eudimilla (Ferroviária); e Lelê, Tamires, Yasmin, Katiuscia, Duda Sampaio, Gabi Portilho e Jheniffer (Corinthians).



Arthur Elias, além dos títulos do Brasileiro feminino, tem no comando do Corinthians três títulos da Libertadores (2017, 2019 e 2021), além de três Paulistas (2019, 2020 e 2021).

SAIBA

Na “era Arthur Elias”, apenas a própria Ferroviária conseguiu impedir a conquista do Corinthians em uma final. A decisão foi nos pênaltis, após dois empates, por 1 a 1 na ida e 0 a 0 na volta.