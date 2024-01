Corinthians e Cruzeiro disputam título da Copa São Paulo na Neo Química Arena

Estadual

A Lusa enfrenta o Náutico na próxima quinta-feira em Campo Grande, enquanto o Coxim pega o Operário nesta quarta

Na tarde de ontem (21), no Estádio André Borges, o Coxim Atlético Clube empatou com a Portuguesa em 1 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Quem saiu a frente foi a Lusa, com o zagueiro Vinicius Machado, aos 15 minutos do primeiro tempo. O lance foi em uma jogada de escanteio, quando o zagueiro subiu mais que todo mundo, colocando a bola para o fundo das redes.

O empate do time da casa saiu no segundo tempo. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Claiton recebeu a bola após cruzamento pela esquerda e livre de marcação dentro da área, pegou de primeira empurrando a bola para as redes.

Com o empate, a Portuguesa precisa se recuperar contra o Náutico, na próxima quinta-feira, às 20h, no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande. Já o Coxim viaja para a Capital de Mato Grosso do Sul enfrentar o Operário, nesta quarta-feira (24), às 20h.

Classificação: Grupo A

Costa Rica - 3 pontos

Portuguesa - 1 ponto

Coxim - 1 ponto

Operário - 0 ponto

Náutico - 0 ponto



