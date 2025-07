Corinthians empata com Boca em duelo de 'lendas' em comemoração ao título da Libertadores

FRUSTRAÇÃO

Gol contra no momento em que verdão dominava o Chelse sacramentou a derrota por 2 a 1. Só o Fluminese segue no Mundial de Cluves

O sonho acabou para o Palmeiras. Um péssimo primeiro tempo e um lance fortuito no segundo tempo deram a vitória por 2 a 1 ao Chelsea no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e tiraram a equipe paulista do Mundial de Clubes. Frustrada, a equipe volta para o Brasil e deixa apenas o Fluminense na competição.

A derrota é extremamente dolorosa para os palmeirenses, que levaram um gol no fim da partida, quando dominavam os ingleses e estavam mais perto do triunfo do que o rival.

Se a mão do zagueiro Luan tirou o título mundial do Palmeiras há três anos, desta vez o desvio na ponta da chuteira de Giay e uma jornada infeliz de Weverton deram nova vitória ao Chelsea e impediram que o time paulista desse o troco e consagrasse Estêvão, que fez ótima apresentação contra seu futuro clube. Ele foi às redes no início do segundo tempo. Antes, seu ídolo, Cole Palmer, havia marcado.

O Chelsea pegará na semifinal o único brasileiro que restou no Mundial, o Fluminense. O jogo será na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford.

No primeiro tempo, o Chelsea jogou e o Palmeiras assistiu. Como se esperava, o time inglês atacou pelo lado direito e explorou as muitas deficiências de Vanderlan e Micael, escalados para substituir os suspensos Piquerez e Gustavo Gómez. Os titulares fizeram bastante falta à equipe alviverde, que foi dominada e flertou com uma goleada que seria humilhante nos 45 minutos iniciais.

O Chelsea não definiu a vitória na etapa inicial porque finalizou mal. Mas aproveitou uma de suas noves tentativas com Cole Palmer, explorando os buracos entre o meio de campo e zaga palmeirense, em noite infeliz.

O Palmeiras finalizou apenas duas vezes, somente uma delas em direção gol, e demorou a reagir. Quando o fez, foi por meio das investidas de Estêvão, às vezes intimidado por seu futuro companheiro Marc Cucurella, que muito provocou e bateu na primeira etapa, assim como Delap e Gusto.

Tudo o que não jogara na primeira etapa o Palmeiras jogou no segundo tempo. Abel Ferreira não trocou peças, mas a postura foi diferente. E isso bastou para equilibrar a partida e até dominar os ingleses.

Muito criticado por não decidir jogos grandes e provocado pelos ingleses, Estêvão "estreou" em uma decisão. O garoto lavou a alma justamente contra seu futuro time ao aparecer quando o Palmeiras mais precisou dele. Seu chute violento de direita que bateu no travessão antes de entrar aos sete minutos mudou o cenário do confronto na Filadélfia.

O Palmeiras foi corajoso, continuou em cima e criou chances para virar o jogo. Paulinho e Maurício entraram e aumentaram o volume ofensivo e o repertório. O problema é que um lance infeliz derrubou o time de Abel Ferreira quando dominava a partida.

Finalização de Gusto na ponta da área desviou em Giay e Weverton aceitou. Foi o gol que pôs fim ao sonho do Palmeiras de conquistar o mundo.

FALHA?

Weverton não reconheceu que falhou no gol que definiu a vitória do Chelsea por 2 a 1 e a consequente eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes. O goleiro apenas citou, mais de uma vez, que ele e o time poderiam ter tido melhor sorte no jogo

"Isso é futebol, infelizmente a gente fica sempre com aquele gostinho de que poderia ter uma sorte melhor", resumiu o goleiro em entrevista após o revés, revivendo um novo trauma do Palmeiras, que perdera também para o Chelsea a decisão do Mundial de 2021.

"A sensação é que era capaz de ter um resultado melhor, mas faz parte. É futebol e nem sempre a gente consegue controlar", acrescentou. Sua avaliação é de que não havia algo melhor que ele poderia ter feito na finalização de Gusto, desviada antes de a bola entrar.

"A minha visão de dentro do jogo é um desvio, se não engano no joelho do Ríos, e eu já tinha me programado para entrar na bola e quando tentei voltar já não consegui. Essa é a minha visão, não vi o lance ainda, mas acho que não será diferente disso", explicou o goleiro.

Três erros individuais tiraram do Palmeiras a chance de conquistar um Mundial. Foi assim com Marcos em 1999, Luan em 2022 e, agora, Weverton. A derrota doeu mais, disse o goleiro, porque o gol foi sofrido no momento em que o Palmeiras era melhor no jogo.

"A gente lamenta por tudo que aconteceu, mas acho que não apaga tudo que a gente procurou construir na competição", afirmou o capitão do time na ausência de Gustavo Gómez.

As lições que o Palmeiras leva do Mundial nos Estados Unidos para o Brasil têm a ver com a competitividade da equipe. Na sua opinião, apesar de se despedir sem derrotar um oponente da Europa - empate com o Porto e derrota para o Chelsea - o time é capaz de competir com qualquer adversário.

"O maior aprendizado que vamos levar é saber que enfrentamos as maiores equipes e conseguimos competir, mostrar nossa luta, nossa garra e nosso futebol", acrescentou.

O Palmeiras volta ao Brasil na manhã deste sábado. O elenco terá alguns dias de folga antes de voltar aos treinamentos. O próximo adversário será o Santos, em clássico na Vila Belmiro cuja data ainda será definida.