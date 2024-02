Corinthians passa vergonha contra o Novorizontino e perde a 4ª seguida no Paulistão

CADE A REFORMA?

Principal estádio de futebol do Mato Grosso do Sul está em reformas desde julho de 2022, e têm previsão de conclusão no final deste ano

Torcedores do Operário Futebol Clube em ato de protesto que pede a liberação do Estádio Morenão para jogos Foto: reprodução / redes sociais

Durante o andamento do Campeonato sul-mato-grossense de futebol, torcidas organizadas do Operário Futebol Clube, se reuniram em frente ao Morenão neste sábado (3), para pedirem que o estádio em reformas a 3 anos, volte a receber jogos das equipes campo-grandenses.

De acordo com publicações de divulgação do ato feita pelos torcedores nas redes sociais, cinco grupos de torcidas organizadas do Operário participaram do manifesto que aconteceu ontem atarde.

Os torcedores foram até o Estádio Morenão onde estenderam faixas com questionamentos referentes ao andamento da reforma que é de responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Sem o Morenão para receber as partidas dos clubes campo-grandenses, os jogos do Estadual estão sendo realizados pelo segundo ano consecutivos no Estádio Municipal Jacques da Luz, que fica no bairro das Moreninhas.

Com limite máximo de 3.500 torcedores, o estádio das Moreninhas neste ano recebe partidas de três equipes da capital, Operário, Portuguesa e Náutico, e devido ao número excessivo de jogos no local, as condições péssimas do gramado no Jacques da Luz vem sendo alvo de criticas pelos clubes que estão disputando o campeonato Estadual.

Além disto, o atual více-campeão do Estadual, o Operário, disputará neste mês a Copa do Brasil, e o único estádio liberado na capital para receber a partida da competição nacional é justamente o Jacques da Luz.

LIBERAÇÃO PARCIAL

Em reportagem publicada pelo Correio do Estado no mês passado, foi informado que o Governo do Estado esperava contar com o estádio Morenão neste ano, pelo menos, para sediar os jogos da Copa do Brasil.

Porém o titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda, informou em entrevista, que não houve nenhum avanço na tentativa do governo do Estado de liberar parcialmente o Morenão para os jogos.

“Infelizmente não houve [avanço]. Gostaríamos ao menos da liberação parcial, como conseguimos em 2017, mas como existe uma obra em andamento, não é possível abrir ao público”, disse Miranda.

Ao todo, foram investidos R$ 9,2 milhões pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), para as obras no Morenão. Contudo, pouco desse valor já foi utilizado.

O processo de revitalização do Estádio Pedro Pedrossian segue a passos lentos. Em visita ao local no mês de dezembro, a reportagem do Correio do Estado observou que as rampas de acesso interno do gramado já estão concluídas e que os banheiros já foram reformados, sendo colocadas divisórias de mármore e até espelhos dispostos nas pias.

Porém, na parte externa do Morenão, onde ficam as arquibancadas e o gramado do estádio, a situação era de total abandono. Sem nenhum sinal de reforma ou restauração deste setores.

