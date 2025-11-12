Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esporte

Corinthians pede mais 180 dias após prazo para executar dívida de R$ 190 mi no RCE expirar

O clube argumenta que a lei usada como base para o RCE permite uma prorrogação única do prazo, desde que o atraso não seja culpa do devedor

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/11/2025 - 23h00
O Corinthians entrou com um pedido na Justiça para estender por mais 180 dias a suspensão das ações e execuções contra o clube dentro do Regime Centralizado de Execuções (RCE). Esse prazo inicial, concedido em decisão anterior, tinha validade de 180 dias e servia para a diretoria apresentar e colocar em prática o plano de pagamento de R$ 190 milhões em dívidas.

Em petição enviada à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, o clube argumenta que a lei usada como base para o RCE permite uma prorrogação única do prazo, desde que o atraso não seja culpa do devedor.

O Corinthians, representado pelos advogados Elias Mubarak e Julio Mandel, alega que vem fazendo todos os esforços para chegar a um acordo com os credores, mas diz que o processo é complexo e envolve muitas partes, o que tem atrasado a conclusão do plano. O clube afirma também que não houve negligência ou falta de ação de sua parte.

O prazo original terminaria no dia 7 de novembro. O Corinthians alega que, caso as ações individuais voltem a tramitar, o RCE pode perder sua eficácia e causar uma "liquidação desordenada dos ativos do clube". Para tentar resolver os impasses, o clube sugeriu uma mediação com os quatro credores que ainda não concordaram com o plano: BC Consultoria, Pix Star, Link Sports e Walter Caetano.

Esses credores afirmam que o atraso não se deve apenas à lentidão da Justiça, mas também à falta de cumprimento das exigências feitas ao Corinthians, o que, segundo eles, é motivo para rejeitar o plano. Também criticam a demora do Judiciário em analisar os pedidos, dizendo que isso favorece o clube.

A Link Sports, empresa do agente de jogadores André Cury, defende que o plano seja rejeitado imediatamente, com a retomada das execuções individuais. Representado pela advogada Adriana Cury, a empresa alega que já foram causados mais prejuízos com a demora na execução do plano. O Corinthians deve R$ 28,8 milhões ao empresário, que lidera a lista de credores.

Os credores mencionam ainda que o Corinthians poderia estar se preparando para pedir Recuperação Judicial em vez de seguir com o RCE, o que aumentaria a urgência da decisão. Eles pedem que a Justiça analise rapidamente as impugnações apresentadas e garanta o andamento regular do processo.

Em julho, o Corinthians enviou à Justiça um plano reformulado para a execução do RCE. A Justiça inicialmente homologou o plano do Corinthians para quitar R$ 367 milhões, mas o valor final estabelecido pelo administrador do processo ficou em R$ 190 milhões, praticamente metade do que o clube estava disposto a pagar.

Isso ocorreu porque, para fins judiciais, foi feita uma reorganização e divisão das listas de credores dentro do processo de RCE. A relação inclui empresários, fornecedores, jogadores com direitos de imagem a receber, entre outros.
 

Fórmula 1

Red Bull anuncia data de lançamento de carro de 2026 em evento conjunto com a Ford

O evento será realizado no dia 15 de janeiro, em Detroit, no Michigan, nos Estados Unidos, onde fica a sede da Ford

11/11/2025 23h00

Max Versateppen

Max Versateppen Rodrigo Berton/Agência Warm Up

A Red Bull anunciou nesta terça-feira a data do lançamento das novas versões do carro da Red Bull e da Racing Bulls que será utilizado na Fórmula 1 em 2026. O evento será realizado no dia 15 de janeiro, em Detroit, no Michigan, nos Estados Unidos, onde fica a sede da Ford, nova parceira de motores da empresa austríaca.

Além das novas pinturas das equipes para a próxima temporada, também será apresentada na cerimônia a Red Bull Ford Powertrains, nova montadora do time em colaboração com a empresa americana na Fórmula 1, que substituirá os motores da Honda.

"O lançamento da era Red Bull Ford Powertrains representa não apenas um passo ousado no futuro, mas uma expressão poderosa do que é possível quando engenharia, inovação e paixão de classe mundial se unem. Ver a energia, precisão e escala por trás deste projeto é inspirador. É o ápice de vários anos de colaboração entre dois grandes nomes do automobilismo. Estamos incrivelmente animados para começar este novo capítulo, movidos pela mesma determinação e excelência que define tanto a Ford quanto a Red Bull", disse Laurent Mekies, diretor de equipe da Red Bull Racing.

Com isso, o RB22, carro da Red Bull Racing, e o próximo veículo da Racing Bulls serão equipados com os motores da parceria entre Red Bull e Ford, anunciada em 2023.

"Desde que anunciamos nosso retorno à F1 com a Red Bull, a equipe da Ford tem trabalhado noite e dia para se preparar para 2026. Mas isso é muito mais do que apenas a corrida. Trata-se de como usamos nossos aprendizados da F1 para fazer com que nossos carros e caminhões sejam melhores para nossos clientes. O que aprenderemos junto com a Red Bull definirá as tecnologias do futuro e isso é o que mais me empolga nessa relação", explicou Jim Farley, presidente e CEO da Ford Motor Company.

Já Peter Bayer, CEO da Racing Bulls, demonstrou animação com a volta da Ford ao mundo da Fórmula 1.

"Com mais de 125 anos de herança, inovação e dedicação absoluta ao desempenho, a Ford incorpora o mesmo espírito competitivo que impulsiona nossa equipe. Essa parceria reúne marcas globais unidas pelo amor pelas corridas e pelo compromisso de ampliar os limites. Como membro da família Red Bull e junto com nossos parceiros de título; Visa e Cash App, vemos enormes oportunidades para unir forças e nos conectar com uma nova geração de fãs e mostrar o futuro da performance e mobilidade em um palco global. Lançar essa nova era em Detroit, o berço da Ford, a torna ainda mais especial", detalhou Bayer.

O próximo desafio da Red Bull Racing e da Racing Bulls na Fórmula 1 será no próximo dia 23, no Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos.

F1

Jornal espanhol destaca GP trágico da Ferrari em Interlagos: 'Poço sem fundo'

A esperança dos ferraristas estava alta para este final de semana

10/11/2025 23h00

Charles Leclerc

Charles Leclerc Dviulgação/James Sutton / Motorsport Images

Após dois abandonos e uma batida que deixou o carro de Charles Leclerc sem um pneu, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 não teve um final promissor para a Ferrari. Embora a causa de cada contato ainda esteja sendo discutida pelos fãs, o jornal espanhol Marca classificou a prova da escuderia italiana um "poço sem fundo".

A esperança dos ferraristas estava alta para este final de semana, já que Leclerc tinha conquistado dois pódios consecutivos nas últimas provas. Logo no começo da corrida, porém, a expectativa foi minada com o toque entre Lewis Hamilton e Franco Colapinto - a perda da asa dianteira do britânico posteriormente resultou no segundo abandono da equipe.

"É um desastre para nós. É frustrante para todos na equipe. Neste momento, só consigo acreditar que algo virá depois de tudo isso que estamos vivenciando", comentou Hamilton depois do fim da 21ª etapa.

Antes que o time tivesse tempo de processar o prejuízo, o piloto monegasco levou a pior ao dividir espaço com Oscar Piastri e Kimi Antonelli na primeira curva - a colisão resultou em uma penalização de 10 segundos para o australiano.

Apesar de surpreendente o jornal espanhol não classificou o resultado como inesperado, já que o desempenho do SF-25 tem sido instável desde o começo da temporada. Agora, com nenhum ponto conquistado em solo brasileiro, a Ferrari caí para quarto na briga pelo vice-campeonato de construtores.

O cenário da escuderia italiana se assemelha ao de 2020, quando Leclerc e Sebastian Vettel não terminaram acima da quinta posição no mundial. Este ano, a equipe não pontuou em três GPs: na China, devido a uma dupla desclassificação, na Holanda, por conta de acidentes separados e no Brasil neste domingo.

A chegada de Antonelli em segundo, à frente de Max Verstappen, fez com que a Mercedes acumulasse 398 pontos, sendo a mais cotada para levar o segundo lugar até o momento.

