Argentina venceu o Paraguai por 1 a 0 ontem à noite em Buenos Aires e goleiro natural de Porto Murtinho foi salvo três vezes pela trave

Convocado pela primeira vez em agosto, o sul-mato-grossense Carlos Miguel Coronel, de 26 anos, estreou nesta quinta-feira pela seleção paraguaia e, apesar do bom desempenho, não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para a atual campeã mundial, a Argentina.

Filho de mãe paraguaia e natural de Porto Murtinho, Coronel sofreu o gol logo aos 2 minutos, mas depois fez importantes defesas e em três oportunidades foi salvo pela trave, sendo duas delas em bolas paradas cobradas pelo astro Messi.

O confronto, válido pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 aconteceu no lotado Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Otamendi deu uma de atacante e fez o único gol da partida aos dois minutos do primeiro tempo, com um belo voleio.

Messi entrou no segundo tempo e acertou a trave duas vezes. A primeira, na cobrança de um escanteio, que quase se transformou em gol olímpico. Depois, em cobrança de falta, quando a trave mais uma vez ajudou o goleiro sul-mato-grossense de 1,92 metro. No primeiro tempo ele já havia sido salvo pela trave após chute de De Paul.

Com o resultado, a Argentina segue com 100% de aproveitamento (9 pontos em três jogos) e subiu para a liderança provisória da tabela sul-americana das Eliminatórias. Paraguai segue com apenas 1 ponto.

Na próxima terça-feira o Paraguai enfrenta a Bolívia, mas como o técnico fez um rodízio entre os três goleiros nos primeiros jogos, é provável que Coronel fique no banco de reservas.

Carlos Coronel, que nunca jogou profissionalmente no Brasil, é goleiro titular do NY Red Bulls, dos Estados Unidos e até já disputou uma edição da Champions League. Após começar em times de Porto Murtinho, o goleiro ficou dois anos no Paraná e tentou ingressar na base do São Paulo, mas não deu certo, conforme reportagem publicada pelo ESPN.

"Eu tinha uns 15 anos quando fiquei um mês em Cotia no CT e fui aprovado, mas depois fui dispensado. O motivo exato (da dispensa) eu não consigo te dizer. Talvez tenha acontecido algo entre o meu representante na época e algum diretor do São Paulo", disse ao canal de esportes.

Depois disso, Carlos passou por Desportivo Brasil e Paraná até chegar ao Red Bull Brasil, em 2011. Antes mesmo de estrear no profissional, ele mudou-se para o Red Bull Salzburg e foi cedido por três temporadas ao Liefering, clube satélite que disputava a segunda divisão austríaca à época.

"Era a sede do projeto e viajava bastante para acompanharem meu desenvolvimento. Foi bem importante porque precisava de um tempo para me adaptar ao estilo de jogo, língua e cultura diferentes. É tudo muito parecido com o time principal, se você estiver pronto, sobe".

Com atuações de destaque, o brasileiro foi incorporado ao elenco principal do Salzburg, mas não teve espaço no time titular nos anos seguintes. Por isso, foi emprestado em 2019 ao Philadelphia Union e ao Bethlehem Steel, ambos dos EUA.

O goleiro voltou ao Salzburg depois que o titular se machucou em um acidente de moto. O brasileiro passou a revezar no banco de reservas até receber uma chance contra o Napoli pela Liga dos Campeões. Ele entrou no segundo tempo na vaga do lesionado Stankovic na derrota por 3 a 2 para os italianos.

"Foi uma coisa que aconteceu muito rápido. É a maior competição de clubes do mundo, todos acompanham. Foi um grande feito na minha carreira e espero jogar mais jogos pela Champions".

O brasileiro fez mais oito jogos na temporada, incluindo outros dois duelos pela Liga dos Campeões: vitória sobre o Genk por 4 a 1 e o empate por 1 a 1 com o Napoli - ao lado de Erling Haaland, atualmente no Manchester City. Após começar a temporada 2020-21 como reserva outra vez, Carlos resolveu mudar de ares e se transferir para o NY Red

Nas duas temporadas pela equipe norte-americana, ele foi titular absoluto e conseguiu chegar aos playoffs da MLS. Agora, ele espera se destacar ainda mais e voltar a jogar as maiores competições de clubes do mundo.

Messi não foi o único grande atacante que já enfrentou. Já teve o gosto de enfrentar alguns grandes atacantes em amistosos contra Liverpool e Real Madrid

"Contra o Liverpool senti um pouco mais de pressão porque tinha Mané, Salah e Firmino no auge depois de vencerem a Champions. Foi bem especial. Joguei também contra o Benzema e fiz algumas defesas. São experiências que agregam muito".

Também participou de um amistoso pelo NY Red Bulls contra o Barcelona, que terminou com derrota por 2 a 0.

"O mais complicado foi o Lewandowski porque ele se posiciona muito bem. Você tenta ler a situação e muitas vezes ele se movimentava muito. Toda bola aérea ele ganhava".

Ao ser convocado para a seleção paraguaia, em agosto, comemorou em suas redes sociais. "Desde 2010 acompanho a seleção Paraguaia, lembro daquela emocionante copa do mundo, hoje fazer parte dessa seleção é sem dúvidas, minha maior conquista profissional, feliz pela oportunidade e muito motivado para viver grandes momentos com essa seleção".



