Corinthians tem 'tradição' quebrada e perde pela 1ª vez após eleição de novo papa

A derrota do Corinthians para o Mirassol neste sábado, marcou também a quebra de uma importante tradição que agitou a torcida alvinegra: foi a primeira vez que o clube perdeu o primeiro jogo ocorrido após a eleição de um novo papa na Igreja Católica. O americano Robert Prevost foi escolhido como pontífice, na última quinta-feira, e adotou o nome de Leão XIV.

Neste sábado, o time alvinegro enfrentou o Mirassol em uma partida da oitava rodada do Campeonato Brasileiro e saiu do estádio José Maria de Campos Maia com a derrota por 2 a 1. Essa foi, também, o primeiro revés de Dorival Junior à frente do Corinthians. O ex-técnico da seleção brasileira assumiu o time da capital no começo de maio e fez três jogos no comando do clube.

Desde a fundação do Corinthians, 10 conclaves foram realizados - nove deles com uma vitória alvinegra após a escolha do Santo Padre. A última vez que o resultado foi positivo aconteceu na eleição do papa Francisco, em 2013. Na ocasião, o Corinthians anotou um placar de 3 a 0 contra o Tijuana, em um jogo da Copa Libertadores:

Do outro lado do gramado, o Mirassol tirou vantagem de uma outra relação com o papa Leão XIV. O time, representado por um Leão, conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, alçando a décima colocação na tabela, depois de uma importante partida contra um dos gigantes da capital.

Outros times que têm como Leão - o animal - como símbolo também saíram do fim de semana com resultados positivos. O Fortaleza, conhecido como Leão do Pici, fez 5 a 0 no Juventude, em um jogo em casa no sábado. Já o Vitória fez 2 a 1 sobre o Vasco, também em casa, no estádio Barradão, em Salvador, encerrando uma sequência de cinco jogos sem vencer, com dois gols de Renato Kayzer.

Outro Leão ainda entra em campo neste domingo, para tentar fechar o pacote de resultados positivos para os "discípulos" do novo papa. O Sport enfrenta o Cruzeiro às 16h (horário de Brasília), em casa, na busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro e a saída da última posição da tabela.

Confira as vitórias do Corinthians após a eleição de novo papa:

1914: 4x2 Internacional-SP - Bento XV (Paulistão)

1922: 6x1 Sírio - Pio XI (Amistoso)

1939: 8x1 Taubaté - Pio XII (Amistoso)

1958: 2x0 Ypiranga - João XXIII (Paulistão)

1963: 3x0 Esportiva - Paulo VI (Paulistão)

1978: 1x0 XV de Jaú - João Paulo I (Paulistão)

1978: 2x0 São Bento - João Paulo II (Paulistão)

2005: 2x0 Figueirense - Bento XIV (Copa do Brasil)

2013: 3x0 Tijuana - Francisco (Libertadores)

