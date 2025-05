Coronel Nunes é convocado pela Justiça para esclarecer assinatura em acordo da CBF

Revés

Beatriz Haddad Maia está fora da disputa de simples do WTA 1000 de Roma. A tenista brasileira voltou a acumular muitos erros em uma partida e acabou amargando nova queda na estreia, desta vez diante da então "freguesa" Marie Bouzková, da República Checa, de quem jamais havia sido batida em quatro encontros no circuito. Com semblante fechado e pouco vibrante, a 22º do mundo levou um pneu no primeiro set (6/0) e deu adeus com 6/3 na parcial seguinte.

Em dia no qual nada deu certo, foram apenas 76 minutos de jogo para Bia Haddad e impressionantes seis serviços quebrados. Para piorar, a brasileira jamais conseguiu colocar a oponente em dificuldade por causa da falta de precisão nos golpes. Exagerando na força, mandou muitas bolas para fora em lances no qual tinha o domínio.

A adversária da checa na terceira rodada será a experiente Naomi Osaka. A japonesa viu a espanhola Paula Badosa desistir da competição e sofreu para ganhar da lucky loser Viktorija Golubic, da Suíça, em três sets, parciais de 2/6, 7/5 e 6/1.

Bia Haddad entrou na quadra 14 motivada por ter acabado com a "maldição da estreia" no WTA de Madri, quando ganhou da norte-americana Bernarda Pera após nove derrotas seguidas em primeiros jogos na temporada. Pela frente, uma rival da qual costumava se dar bem e conhecia muito após formarem breve parceria.

A brasileira vinha de quatro triunfos seguidos diante da checa, todos por 2 a 1: nas quartas em Monterrey (2022), na segunda rodada em Abu Dabi e em Eastbourne (ambos em 2023), além da estreia no Canadá (2024). O retrospecto era grande motivo para aumentar o entusiasmo. Mas o começo de jogo, com semblante fechado e excesso de erros, transparecia o contrário.

Nada dava certo para Bia Haddad, travada em quadra, com pouca movimentação e acumulando erros não-forçados. A falta de paciência ficou evidente no fechamento do quarto game.

Bia atacou e foi à rede para deixar a parcial igual, mas bateu forte, para fora. Os erros no começo de jogo a deixaram com desvantagem de 4 a 0.

Sem jamais esboçar reação e pouco vibrante, a número 22 do mundo acabou perdendo a parcial "sem jogar" e um humilhante pneu: 6 a 0. A pouca torcida na quadra até tentava levantar seu moral, mas as falhas nas pancadas continuaram logo na largada da parcial seguinte.

Apenas devolvendo as bolas na quadra, Bouzková via a rival exagerar nos golpes e a presenteá-la com seguidos pontos. E mais uma vez o serviço acabou quebrado. O córner conversava com Bia Haddad tentando acalmá-la.

Sob "olê, olê, olá, Bia, Bia", a brasileira teve um 15 a 30 no saque da oponente, enfim ficando em vantagem em um game. Foram sete parciais vencidas pela checa sem a brasileira liderar um ponto. A chance de quebra, logo depois, porém, acabou desperdiçada com bola forçada para fora. Mesmo assim ela não desistiu e buscou o empate por 1 a 1 em dupla falta.

O brasileira assumiu a liderança do placar ao confirmar o serviço e "vibrar" com o 2 a 1. Estava, com muito sacrifício, de volta ao jogo. Quando parecia embalar na partida, com 3 a 3 no placar, Bia voltou a oscilar no serviço, contudo, e permitiu quebra de zero com uma dupla falta e três bolas para fora. Sem pontuar mais, deu adeus em nova quebra e 6/3.

SWIATEK ARRASA E PEGULA LARGA BEM

Buscando redenção em uma temporada até então ruim, a polonesa Iga Swiatek largou bem em Roma. Com seu tradicional jogo agressivo, a segunda favorita arrasou a local Elisabetta Cocciaretto em somente 54 minutos, parciais de 6/1 e 6/0. Agora ela desafia a norte-americana Danielle Collins, no sábado.

Outras favoritas a jogar nesta quinta-feira também se deram bem. A norte-americana Jessica Pegula, terceira cabeça de chave na Itália, passou pela compatriota Ashlyn Krueger em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2. A rival da segunda fase será a belga Elise Mertens.

Principal nome dos italianos, Jasmine Paolini (6ª) encarou a australiana Lulu Sun e garantiu a festa da torcida com 6/4 e 6/3 Pela frente, ela terá a tunisiana Ons Jabeur, que avançou com W O.

