Esportes

tradicional

Corrida do Facho abre comemorações dos 126 anos com equipe tricampeã

Neste ano, mais de 200 atletas participaram da prova, divididos em 11 equipes masculinas e 12 femininas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

26/08/2025 - 10h46
A tradicional Corrida do Facho abriu as comemorações dos 126 anos de Campo Grande na manhã desta terça-feira (26) e terminou com uma equipe conquistando o tricampeonato na prova de revezamento, disputada anualmente na data de aniversário da Capital.

A Corrida do Facho tem duas categorias: feminina e masculina. A largada foi às 6h no feminino e às 7h no masculino.

A Associação Desportiva Atletas de Cristo (ADAC) ficou com o primeiro lugar na categoria masculino pelo terceiro ano consecutivo, enquanto no feminino a Turma do Longo, que ficou em segundo no ano passado, sagrou-se campeã.

Joaquim Teixeira, de 26 anos, fez parte do revezamento pela ADAC e destacou o espírito coletivo.

“Já é a sexta vez que participo desta prova. Eu gosto porque é uma disputa em equipe e a vibração de todos faz a diferença. É muito difícil conquistar três anos consecutivos, mas graças ao empenho de toda a equipe conseguimos mais essa vitória”, comemorou.

No feminino, Eliane da Rocha, de 38 anos, integrou a Turma do Longo e comemorou a vitória.

“É a minha terceira prova e estou muito feliz de participar. A equipe estava muito bem preparada e hoje foi ouro para nós. Ano passado ficamos com a prata e no retrasado com o ouro”, contou.

Corrida do Facho

A largada e chegada aconteceram na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, onde também foram feitas as entregas dos bastões.

Neste ano, mais de 200 atletas participaram da prova, divididos e. 11 equipes masculinas e 12 femininas, representando associações esportivas, grupos de corrida e instituições militares.

A competição foi disputada em equipes. No masculino, cada grupo foi formado por dez atletas, enquanto no feminino foram cinco atletas. Cada participante percorreu aproximadamente mil metros, totalizando 10 km no masculino e 5 km no feminino.

Durante o percurso, o bastão é passado de um integrante para outro nos pontos determinados pela organização.

O trajeto seguiu pelas ruas centrais da cidade, passando pela Dom Aquino, 14 de Julho, 15 de Novembro e retornando pela 13 de Maio até a Avenida Afonso Pena, onde as trocas de bastão foram realizadas.

A premiação para cada categoria é a seguinte: 

Masculino

  • 1° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de ouro;
  • 2° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de prata;
  • 3° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de bronze.

Feminino

  • 1° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de ouro;
  • 2° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de prata;
  • 3° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de bronze

Além da premiação normal, as respectivas equipes campeãs recebem o troféu transitório, que permanece com o grupo vencedor até a edição seguinte, podendo se tornar definitivo com três vitórias consecutivas ou cinco alternadas.

Esportes

Brasil emociona e leva nova prata no Mundial de ginástica rítmica

Ao som de Evidências, famosa canção interpretada por Chitãozinho e Xororó, a apresentação brasileira foi celebrada com muita emoção e aplausos

24/08/2025 23h00

Brasil ficou com a prata no Mundial de ginástica rítmica

Brasil ficou com a prata no Mundial de ginástica rítmica Foto: Wander Roberto/CBG

O Brasil tem muito o que comemorar no Mundial de ginástica rítmica. A equipe verde a amarela conquistou, com muita emoção, a medalha de prata na final do conjunto misto. As ginastas brasileiras receberam a incrível nota de 28,550 e tiveram de esperar a apresentação das sete equipes restantes para cravar o lugar no pódio.

Ao som de Evidências, famosa canção interpretada por Chitãozinho e Xororó, a apresentação brasileira foi celebrada com muita emoção e aplausos na Arena Carioca 1. Algumas ginastas chegaram a deixar o palco às lágrimas. Depois dos juízes anunciarem os 28,550, foi a vez do Japão se apresentar. As asiáticas anotaram apenas 27,350, deixando o Brasil na primeira colocação.

A China foi a terceira a se apresentar, com 28,350, seguida pela Polônia. Enquanto as europeias faziam sua apresentação, o time chinês pediu revisão de nota, querendo tirar o topo do Brasil. Mas, os recursos chineses foram indeferidos. Enquanto isso, as polonesas fecharam com 24,050.

A Hungria subiu ao palco com bolas de futebol e camisetas verde e amarelas em homenagem ao futebol brasileiro. Mas, sem grande expressão para ameaçar a nota brasileira: 26,250. A esta altura, faltavam apenas três apresentações: Ucrânia, Espanha e Israel.

As ucraniana teriam de fazer nota maior que 28,550 para tentar tirar o Brasil do pódio. Elas fizeram uma apresentação sólida, que rendeu um 28,650 seguido por lágrimas. O sorriso brasileiro apagou, mas o orgulho não diminuiu nem por um instante.

A Espanha subiu ao palco alternando entre uma música típica e bateria de escola de samba do País. A apresentação teve um nível artístico elevadíssimo, assim como as ucranianas, que passaram as brasileiras pela dificuldade de apresentação. A Espanha teve alguns descontos na execução e fecharam com 28,200, garantindo medalha para o Brasil.

Israel se apresentou por último, para decidir se as brasileiras ficariam com prata ou bronze. Porém, nesse meio tempo, a Espanha também entrou com recurso de revisão de notas. A Arena Carioca 1 ficou esperando ansiosamente pela decisão dos juízes em relação às duas notas restantes. As espanholas mantiveram o 28,200, enquanto Israel cravou 27,250.

CONFIRA AS NOTAS DA FINAL DO CONJUNTO MISTO:

  • 1º - Ucrânia - 28,650
  • 2º - Brasil - 28,550
  • 3º - China - 28,350.
  • 4º - Espanha - 28,200.
  • 5º - Japão - 27,350.
  • 6º - Israel - 27,250.
  • 7º - Hungria - 26,250.
  • 8º - Polônia - 24,050.

tênis

Veja as contas de como Alcaraz pode desbancar Sinner e ser nº 1 do mundo

Os dois tenistas vêm dominando o circuito e vão disputar o topo do ranking no US Open, Grand Slam americano que começou neste domingo

24/08/2025 20h00

Sinner e Alcaraz disputam o primeiro lugar no ranking do tênis

Sinner e Alcaraz disputam o primeiro lugar no ranking do tênis Foto: AELTC

O US Open deste ano vai abrir uma nova frente de batalha entre o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz. Os dois tenistas que vêm dominando o circuito vão disputar o topo do ranking em Nova York, a partir deste domingo. Sinner é o atual número 1 do mundo, mas pode ser desbancado pelo vice-líder ao fim do Grand Slam americano.

Apesar de ocupar atualmente o topo, Sinner sai em desvantagem nesta disputa. Isso porque tem mais pontos (2.000) a defender em Nova York, por ser o atual campeão. Alcaraz, por sua vez, só precisará vencer uma única partida para sustentar os 50 pontos conquistados na edição do ano passado.

O bicampeão de Roland Garros fez uma campanha decepcionante no US Open de 2024. Venceu apenas na primeira rodada e caiu logo em seguida para o holandês Botic van de Zandschulp, então o número 74 do mundo.

Descontando os pontos que Sinner e Alcaraz obtiveram em Nova York, no ano passado, o espanhol começa na frente: 9.550 a 9.490 pontos. Assim, o tenista da Espanha retomará a liderança do ranking se for eliminado na mesma fase que o rival, se for campeão ou, claro, se for mais longe que o italiano na chave.

Pelo lado de Sinner, há necessidade de ao menos chegar à terceira rodada para seguir na briga pelo posto de número 1 do mundo. Uma derrota antes desta fase já garante uma mudança no topo se Alcaraz atingir ao menos a segunda rodada.

O italiano seguirá na ponta se avançar mais longe que o rival ou se for campeão. Na prática, ambos dependem apenas de si mesmos, sendo que o futuro vencedor da competição garantirá o topo da lista da ATP.

Alcaraz busca retornar à posição que não ocupa desde o dia 10 de setembro de 2023. Sua estreia no topo aconteceu há três anos, justamente após se sagrar campeão do US Open. Então com 19 anos, se tornara o mais jovem da história a figurar na primeira colocação do ranking.

Sinner, por sua vez, vem liderança a lista masculina de forma ininterrupta desde 10 de junho de 2024. Na próxima segunda, registrará sua 64ª semana na ponta. Em sua busca por seguir em primeiro, ele pode ter que encerrar um tabu de 17 anos sem defesas de título no US Open. O último foi o suíço Roger Federer em 2007 e 2008. Desde então, nenhum tenista conseguiu somar dois títulos consecutivos em Nova York.

O topo do ranking é uma disputa nova para os dois tenistas que vêm dominando o circuito nas últimas duas temporadas. Eles conquistaram todos os títulos de Grand Slam disputados desde janeiro de 2024, e nove dos últimos 12. A briga pelo posto de número 1 começou a se desenhar em maio, quando Alcaraz voltou a figurar em segundo lugar.

Com os títulos de Roland Garros, Queen’s e Cincinnati, o espanhol reduziu a vantagem do italiano e deixou a disputa em aberto, alimentando a nova grande rivalidade do circuito.

Confira as projeções de pontos de Alcaraz e Sinner, respectivamente, por fase do US Open:

  • 1ª rodada: 9.550 - 9.490
  • 2ª rodada: 9.590 - 9.530
  • 3ª rodada: 9.640 - 9.580
  • Oitavas de final: 9.740 - 9.680
  • Quartas de final: 9.940 - 9.880
  • Semifinais: 10.340 - 10.280
  • Vice-campeão: 10.840 - 10.780
  • Campeão: 11.540 - 11.480

