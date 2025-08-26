Corrida do Facho abre comemorações dos 126 anos com equipe tricampeã

No feminino, a Turma do Longo ficou com o primeiro lugar - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

A tradicional Corrida do Facho abriu as comemorações dos 126 anos de Campo Grande na manhã desta terça-feira (26) e terminou com uma equipe conquistando o tricampeonato na prova de revezamento, disputada anualmente na data de aniversário da Capital.

A Corrida do Facho tem duas categorias: feminina e masculina. A largada foi às 6h no feminino e às 7h no masculino.

A Associação Desportiva Atletas de Cristo (ADAC) ficou com o primeiro lugar na categoria masculino pelo terceiro ano consecutivo, enquanto no feminino a Turma do Longo, que ficou em segundo no ano passado, sagrou-se campeã.

Joaquim Teixeira, de 26 anos, fez parte do revezamento pela ADAC e destacou o espírito coletivo.

“Já é a sexta vez que participo desta prova. Eu gosto porque é uma disputa em equipe e a vibração de todos faz a diferença. É muito difícil conquistar três anos consecutivos, mas graças ao empenho de toda a equipe conseguimos mais essa vitória”, comemorou.

No feminino, Eliane da Rocha, de 38 anos, integrou a Turma do Longo e comemorou a vitória.

“É a minha terceira prova e estou muito feliz de participar. A equipe estava muito bem preparada e hoje foi ouro para nós. Ano passado ficamos com a prata e no retrasado com o ouro”, contou.

A largada e chegada aconteceram na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, onde também foram feitas as entregas dos bastões.

Neste ano, mais de 200 atletas participaram da prova, divididos e. 11 equipes masculinas e 12 femininas, representando associações esportivas, grupos de corrida e instituições militares.

A competição foi disputada em equipes. No masculino, cada grupo foi formado por dez atletas, enquanto no feminino foram cinco atletas. Cada participante percorreu aproximadamente mil metros, totalizando 10 km no masculino e 5 km no feminino.

Durante o percurso, o bastão é passado de um integrante para outro nos pontos determinados pela organização.

O trajeto seguiu pelas ruas centrais da cidade, passando pela Dom Aquino, 14 de Julho, 15 de Novembro e retornando pela 13 de Maio até a Avenida Afonso Pena, onde as trocas de bastão foram realizadas.

A premiação para cada categoria é a seguinte:

Masculino

1° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de ouro;

2° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de prata;

3° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de bronze.

Feminino

1° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de ouro;

2° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de prata;

3° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de bronze

Além da premiação normal, as respectivas equipes campeãs recebem o troféu transitório, que permanece com o grupo vencedor até a edição seguinte, podendo se tornar definitivo com três vitórias consecutivas ou cinco alternadas.