Corumbaense iniciou temporada no dia 3, mas jogadores treinam desde dezembro

Copa São Paulo

Dourados e Operário de Caarapó, os dois representantes do estado no principal torneio de base do mundo, voltam a campo nesta semana

Depois de tropeçarem na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, os representantes sul-mato-grossenses - Operário de Caarapó e Dourados Atlético Clube (DAC) - vão em busca da recuperação na tabela nesta semana.

A situação mais estável é do Tigre do Vale, apelido do alvinegro do município de Caarapó. O clube estreou na Copinha com um empate por 1 a 1 contra o América-RN na última sexta-feira (3). Os gols da partida foram marcados por Fernando, do time potiguar, aos 3 minutos de jogo, e por Matheus, do Tigre, aos 38 do primeiro tempo.

Com o resultado, o Operário conquistou um ponto no Grupo 12 e está empatado na segunda posição do grupo com o América de Natal, também com um ponto. O líder da chave é o Juventude, com 3 pontos, que superou o Comercial de Tietê por 1 a 0.

O próximo compromisso do Tigre do Vale será nesta segunda-feira (6), às 15h contra o Comercial de Tietê, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Municipal Santana de Parnaíba. Caso consiga a vitória, a equipe sul-mato-grossense somará 4 pontos na classificação do grupo, e assim, se aproxima de classificação inédita para a próxima fase.

Durante a primeira fase do certame, classificam as duas melhores equipes de cada grupo. Os dois melhores colocados da chave do Operário de Caarapó enfrentarão os dois melhores times do Grupo 11, que tem São Paulo (SP), Picos (PI), Serra Branca (PB) e XV de Jaú (SP).

Dourados sofre dura goleada

A situação do segundo representante de Mato Grosso do Sul, contudo, é mais complicada. O Dourados Atlético Clube (DAC) sofreu um duro revés na estreia após ser goleado pelo Aster Itaquá (SP) por 4 a 1. A partida ocorreu nesse sábado (4) em Itaquaquecetuba; e além de não ter somado ponto, com o placar extenso, ficou com um saldo de três gols negativos.

A equipe paulista abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com Batata, em cobrança de pênalti. Aos 38 minutos, o cenário ficou mais complicado, quando o lateral esquerdo Pedro Leão fez falta em Dieguinho, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Na segunda etapa, mesmo com um jogador a menos, o DAC chegou ao empate aos 11 minutos, com gol de Bruno Henrique de cabeça. Contudo, apenas sete minutos depois, Dieguinho arriscou de fora da área e anotou mais um para o Áster. Dois minutos depois, Batata tabelou com Ítalo dentro da área, e ampliou o marcador para 3 a 1. Por fim, aos 40 minutos, Júlio Chiotti aproveitou cruzamento da direita e selou a goleada com gol de cabeça.

O DAC volta a campo para tentar se recuperar na classificação do grupo 28 na próxima terça-feira (7), contra o Vila Nova (GO), às 14h15 (horário de Mato Grosso do Sul). Com a derrota, o Dourados foi para a última colocação da chave. Acima dele, estão Vila Nova e Falcon, com um ponto cada, e em primeiro, o Aster Itaquá.

Caso o Dourados consiga a classificação para a próxima fase - que também seria inédita - a equipe douradense poderá enfrentar o Corinthians, o maior e atual campeão da Copinha, na próxima fase. Além do timão, os primeiros colocados do grupo 28 podem enfrentar o Santo André (SP), Rio Branco (AC) ou Porto Velho (RO), em caso de classificação.

Todos os jogos serão transmitidos pelo canal oficial do Paulistão no Youtube.

Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida também como Copinha, é a maior competição de futebol da categoria de base nacional. Jogadores até 20 anos de todo o País disputam o campeonato.

Nesta edição de 2025, 128 clubes, representando todos os estados do Brasil, participam da competição.

Anualmente, os dois clubes de Mato Grosso do Sul que se classificam para a competição são os finalistas do Estadual sub-20.

Na edição de 2024, o União ABC e o Ivinhema foram os clubes do Estado que disputaram a competição. Ambas as equipes foram eliminadas na primeira fase.

SAIBA - Maiores campeões da Copinha

Corinthians (11 títulos)

Fluminense (5)

Inter (5)

São Paulo (4)

Flamengo (4)

Santos (3)

Atlético-MG (3)

Palmeiras (2)

Nacional-SP (2)

Ponte Preta (2)

Portuguesa (2)