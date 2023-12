Sigilo absoluto!

O clube negocia também para os retornos do lateral Léo Colman e de Ferdinando como auxiliar técnico

Faltando um pouco mais de 26 dias para o início do campeonato Sul-mato-grossense, o Novo mantém a lista de atletas contratados sob sigilo absoluto. Alguns nomes como do lateral Léo Colman e do meia Ferdinando estão sendo cogitados.

Conforme apuração do Correio do Estado, o técnico Juninho Nogueira está praticamente apalavrado para ser o novo comandante do Novo para a temporada de 2024. Faltam apenas detalhes para anunciar o retorno do técnico, após surpreender pela excelente campanha no último campeonato.

Outros nomes que estão sendo cogitados é do lateral Léo Colman, que teve uma passagem pelo Novo, Jacobina (BA) e Portuguesa (MS), nesta temporada. O nome também que vem ganhando destaque é o retorno do meia Ferdinando.

Segundo a apuração do Correio do Estado, o meio-campista de 43 anos com passagens pelo Novo e União ABC em Mato Grosso do Sul, entre outras equipes brasileiras, está sendo cogitado como assistente técnico ou auxiliar do técnico Juninho Nogueira.

Ainda de acordo com os dirigentes do Novo que vem cuidando dos detalhes não descarta a contratação do veterano como jogador.

Apostar em novos talentos

Conforme informações apuradas por pessoas próximas do empresário que administra a CSR Sports, a mentalidade do clube neste ano é apostar em jovens talentos.

O clube deve fazer contratações pontuais e preencher lacunas com atletas jovens que podem render futuras vendas utilizando a vitrine do Novo Futebol Clube.

Conforme divulgado pela reportagem, a equipe de Sidrôlandia deve contar com 14 jovens que teve passagens pelo Sub-20 do Comercial (SP).