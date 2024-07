Costa Rica conquista classificação para a 2ª fase da quarta divisão

O representante do futebol sul-mato-grossense terminou a 1ª fase na quarta colocação do seu grupo, seguindo na disputa da quarta divisão - Foto: Gustavo Costa - Costa Rica EC

Jogando diante do seu torcedor no estádio Laertão, o Costa Rica Esporte Clube garantiu a classificação para a segunda fase do Brasileiro Série D após empate contra o São José (SP) na última rodada da fase de grupos.

A Cobra do Norte avançou com a quarta melhor campanha do grupo 7, com 21 pontos conquistados em 14 rodadas. Estando no considerado "grupo da morte" o representante do Estado enfrentou pelo caminho equipes do interior paulista, Minas Gerais e do Paraná.

Com a conquista da classificação, o Costa Rica se tornou o primeiro clube do Mato Grosso do Sul que avançou para a 2ª fase da competição em duas edições (2022-2024).

A classificação do CREC foi decidida na última rodada do grupo, mesmo podendo depender de sí mesmo para chegar na segunda fase, caso conseguisse uma vitória contra o São José, o Costa Rica ficou no empate sem gols (0x0) jogando em casa. O resultado foi o suficiente para a Cobra do Norte se manter na zona da classificação devido a derrota de 1 a 0 do 5º colocado Santo André, que necessitava vencer o líder do grupo, o Maringá (PR).

Nos 14 jogos disputados pelo Costa Rica na primeira fase, o CREC venceu seis jogos, empatou 3 e perdeu cinco partidas.

A campanha também foi marcada pela troca de treinadores, pelo caminho, três técnicos comandaram o representante do Estado na 1ª fase. Apesar de iniciar a campanha sem vencer e marcar gols nas três primeiras rodadas, a saída do treinador Gian Rodrigues e chegada do Alan George colocou o Costa Rica no caminho das vitórias.

Com o Alan George a equipe venceu a maioria das partidas, sendo duas delas contra o Água Santa, 2 a 0 em Diadema (SP) e 2 a 1 no município de Costa Rica.

No auge da campanha, após uma vitória de 3 a 0 na Patrocinense (MG) que deixou o CREC na 3ª colocação do grupo, o técnico Alan George comunicou a diretoria do Costa Rica que deixaria o cargo, alegando problemas familiares.

Pensando em manter os bons resultados, o Costa Rica chamou de volta para uma segunda passagem no clube, o treinador Rogério Henrique. A escolha vem dado certo, já que o elenco manteve o bom desempenho vencendo dois jogos importantes nas últimas quatro rodadas.

Nesta longa caminhada o Costa Rica marcou e 16 gols e sofreu 17, o artilheiro da equipe na Série D é o meia Roberto Baggio com três gols, junto com os atacantes Joelson e Lopeu que têm dois gols cada.

PRÓXIMOS PASSOS

O adversário do Costa Rica na segunda fase da Série D será o primeiro colocado do grupo 8, que terá a vantagem de decidir a classificação no seu mando de campo, o adversário ainda não está definido.

O grupo 8 é composto por equipes do sul e sudeste do país, sendo dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Na primeira fase, os 64 clubes foram divididos em oito grupos de oito participantes. Em cada uma das chaves, os quatro primeiros se classificaram para a segunda fase do torneio, que vai reunir 32 clubes. Depois, os 16 que avançarem vão para as oitavas de final.

A partir das quartas de final é disputado os jogos do acesso, quando os quatro clubes classificados desta fase vão para as semifinais e se garantem na Série C do Brasileiro de 2025. Depois das semifinais, as finais decidem o campeão do campeonato.

SAIBA

Em 2022 o Costa Rica disputou pela 1ª vez o Brasileiro Série D, conseguindo chegar na 2ª fase na 3ª colocação no grupo 5, que foi disputado contra equipes do centro-oeste do país.

Na 2ª fase o CREC foi eliminado na época pelo Bahia de Feira, empatando em 0 a 0 no primeiro confronto, e perdendo de 2 a 1 na partida de volta.