Na estreia do novo técnico, Costa Rica conquista sua primeira vitória na Série D

O Costa Rica venceu o Pouso Alegre (MG) pelo placar de 1x0, neste domingo (19), no Estádio Laertão, pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Felipe Micael, centro-avante da equipe sul-mato-grossense, aos 2min do 2° tempo.

Após três jogos sem vitória e nenhum gol marcado na quarta divisão, o Costa Rica desencantou e conquistou a primeira vitória na competição. Autor do gol, Felipe Micael faz parte do pacote de reforços da equipe para a disputa da Série D.

Com o resultado positivo, a equipe agora soma 4 pontos em quatro jogos disputados, ocupando a quinta colocação do grupo 7, atrás da Inter de Limeira-SP (10 pts), Maringá-PR (9 pts), Água Santa-SP (7 pts) e Pouso Alegre (6 pts). Apenas os quatro primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase.

A partida também marcou a estreia de Alan George no comando técnico da equipe. Ele foi anunciado no último dia 14, horas depois da divulgação da demissão do antigo treinador Gian Rodrigues, após acumular resultados negativos no estadual e início complicado na Série D.

O Costa Rica retorna à campo no próximo sábado (25), para enfrentar o Patrocinense (MG), última colocada do grupo, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, às 16h (horário local).

