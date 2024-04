Costa Rica e São José empatam sem gols na estreia no Brasileiro da Série D

Na tarde deste sábado (28), o Costa Rica e o São José empataram sem gols, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), pela primeira rodada do Grupo A7 do Campeonato Brasileiro da Série D.

A partida foi movimentada, mas ambos os times mostraram deficiências nas finalizações.

Com o empate, Costa Rica e São José ficam na terceira colocação do grupo, com um ponto. As colocações podem mudar, já que Maringá (PR) e Santo Andre (SP) se enfrentam nesta segunda-feira (28).

O JOGO

Jogando em casa, o São José foi ao ataque no início da partida na tentativa de surpreender os sul-mato-grossenses. A primeira chance surgiu aos 7 minutos, em um cruzamento perigoso e a bola passou pela grande área sem ninguém cabecear.

Mostrando um volume impecável de jogo, os joseenses pecaram nas finalizações, com vários chutes passando longe do gol. O Costa Rica que ficou timidamente na defesa, esperou o adversário abrir, mas não teve grandes chances na etapa inicial.

No segundo tempo, a Cobra do Norte passou a ser mais agressiva e buscar o ataque. Com o passar do tempo, o São José conseguiu equilibrar a partida e até carimbou a trave. A última chance foi aos 51 minutos do segundo tempo, quando em um cruzamento, o Sávio do São José quase empurrou a bola para o fundo do gol.



O Costa Rica volta a campo no próximo domingo (5), contra a Inter de Limeira, às 17h, no estádio Laertão. Já o São José, visita o Pouso Alegre (MG), às 17h, no Manduzão.



Grupo A7

São José (SP)

Inter de Limeira (SP)

Maringá (PR)

Patrocinense (MG)

Pouso Alegre (MG)

Santo André (SP)

Água Santa (SP)

Costa Rica (MS)

O Campeonato Brasileiro da Série D tem 64 clubes, divididos em oito grupos, com oito times. Classificam os quatro primeiros de cada grupos, sendo 32 times. Depois, 16 avançam para as oitavas. Oito para as quartas e quatro nas semifinais, antes da final. Os quatro times da semifinal sobem para a Série C.

