Costa Rica vence em Minas Gerais e se mantém na zona de classificação para a 2ª Fase

Futebol

Placar de 4 a 1 aproxima a seleção brasileira das quartas de final

Na noite desta sexta-feira (28), a seleção brasileira conquistou uma importante vitória sobre o Paraguai por 4 a 1 no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), em uma partida válida pela Copa América. O destaque da partida foi o atacante Vinicius Júnior, que marcou dois gols e foi fundamental para o resultado positivo.

Após um empate sem gols na estreia contra a Costa Rica, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior entrou em campo determinada a reverter a impressão deixada no primeiro jogo. O início da partida foi equilibrado, com poucas chances claras para ambos os lados. Aos 31 minutos, Lucas Paquetá teve a oportunidade de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas errou o alvo.

Aos 34 minutos, Vinicius Júnior iniciou uma jogada envolvendo Rodrygo, Bruno Guimarães e Paquetá, finalizando com precisão por baixo do goleiro Morínigo, abrindo o marcador para o Brasil. A partir daí, a seleção brasileira dominou o jogo e ampliou aos 42 minutos com Savinho, aproveitando um rebote após jogada de Rodrygo. Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 49 minutos, Vinicius Júnior marcou seu segundo gol na partida, ampliando para 3 a 0.

Logo no início do segundo tempo, o Paraguai diminuiu com um belo gol de Alderete aos três minutos, mas o Brasil logo retomou o controle do jogo. Aos 19 minutos, Lucas Paquetá converteu um pênalti e fechou o placar em 4 a 1 para a seleção brasileira.

Próximos passos na Copa América 2024

Com esta vitória, o Brasil ocupa a segunda posição do Grupo D com 4 pontos em duas partidas, ficando muito próximo da classificação para as quartas de final. A próxima partida será contra a Colômbia, líder do grupo, marcada para terça-feira (2), às 22h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia.

Na atual edição da Copa América, além do Brasil, a Colômbia se destaca com 100% de aproveitamento e já garantiu vaga nas quartas de final ao vencer a Costa Rica por 3 a 0. Os próximos jogos definirão as demais equipes classificadas para a próxima fase do torneio organizado pela Conmebol.