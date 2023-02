CBF vê 'disputa' de lobby de ex-jogadores por Carlo Ancelotti e Jorge Jesus

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tem visto, nos últimos dias, nos bastidores uma "disputa" de lobby de ex-jogadores por dois nomes para ocupar o cargo de treinador da seleção brasileira.

Ronaldo Fenômeno, Cafu e Kaká têm trabalhado por Carlo Ancelotti, cuja negociação está caminhando de forma positiva. Julio Cesar, Juan e Savio, mais recentemente, começaram a fazer força para Jorge Jesus ganhar peso na preferência do presidente Ednaldo Rodrigues.

Carlo Ancelotti continua como alvo prioritário da seleção brasileira.

As conversas avançaram na semana passada, depois da entrada na negociação de Kaká, que, inclusive, passou a ser forte candidato para assumir o posto de diretor da CBF; Vinculado ao Real Madrid até junho de 2024, o treinador italiano foi procurado inicialmente ainda antes da Copa do Mundo no Qatar, quando se mostrou disposto a ouvir o novo projeto da seleção a partir de 2023, conforme o UOL revelou com exclusividade no dia 12 de dezembro; Ronaldo Fenômeno foi o primeiro ex-jogador de peso a mexer com o nome de Ancelotti na confederação.

Com o caminhar das conversas, a opção passou a ter o apoio de Cafu e, especialmente, Kaká —ambos foram dirigidos pelo italiano no Milan. A ideia de ter Jorge Jesus como substituto de Tite foi colocada internamente na CBF por meio do empresário português Bruno Macedo e começou a ganhar corpo com Julio Cesar, ídolo do Flamengo, com quem Jesus trabalhou no Benfica.

Ex-jogadores da seleção e também do Flamengo, como Juan e Savio, também têm feito coro a favor do treinador português, que está hoje no Fenerbahce e teve grande destaque no Brasil, de 2019 a 2020, tendo sido campeão do Brasileirão e da Libertadores; Internamente, pessoas próximas a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, confirmam que Jorge Jesus tem sido bastante comentado nos últimos dias.

A(S) POSTURA (S) DE CARLO ANCELOTTI

Carlo Ancelotti já disse publicamente mais de uma vez que, se depender somente dele, vai cumprir todo o contrato com o Real Madrid, cujo acordo tem validade até junho de 2024. Porém, nos bastidores, o treinador italiano autorizou os seus representantes a negociarem com a CBF.

Apesar de ainda não haver acordo, as conversas estão num estágio positivo, ao ponto de, por exemplo, já ter sido discutida até a montagem da nova comissão técnica, que teria o filho Davide Ancelotti como auxiliar.

JORGE JESUS E A SELEÇÃO

Jorge Jesus decidiu não renovar com o Fenerbahce, com quem tem contrato apenas até junho de 2023, e já disse a pessoas próximas que está "louco" para assumir a seleção brasileira. O treinador português, inclusive, aceita sair agora mesmo do futebol turco para assumir o cargo deixado por Tite, se colocando até mesmo à disposição para comandar a equipe na Data Fifa de março (entre os dias 20 e 28). Sabe, no entanto, que ainda está atrás de Carlo Ancelotti e também de Luis Enrique e Zidane na preferência da CBF.

RAMON MENEZES COMO INTERINO

Campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes surge como forte opção para ser o treinador interino da seleção principal, enquanto a CBF não fechar oficialmente o substituto de Tite.