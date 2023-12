Futebol de MS

O time da casa, o DAC começa a planejar a equipe para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024

O Estádio Frédis Saldivar, o Douradão, é o primeiro complexo em Mato Grosso do Sul regularizado para receber torcedores nas competições estaduais.

O presidente do Dourados Atlético Clube (DAC), Marcos Araújo entregou nesta semana, os documentos escritoa na Portaria nº 55, que incluem: Autorização de uso do estádio; Laudo da Polícia Militar; Laudo do Corpo de Bombeiros; Laudo de engenharia; Alvará de funcionamento; Laudo de SPDA; Contrato com orientadores de público; Contrato com brigadistas; Contrato com gerente de segurança; Contrato com empresa de ambulância, enfermagem e médico; Contrato com empresa de segurança.

“O Dourados foi o primeiro clube a cumprir a determinação legal para participar do campeonato, seguindo a nova legislação do Ministério dos Esportes”, explica a Rádio Esporte MS, Marco Tavares, vice-presidente e coordenador de competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Como publicado no início da semana, nos dias 5 a 7 de dezembro, deve ocorrer o arbitral na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). A reunião é para alinhar o calendário estadual.

O time do DAC já começa a planejar a equipe para o Campeonato Sul-Mato-Grossense que vai iniciar no dia 21 de janeiro de 2024.

Em outubro, o clube anunciou o nome de Luiz Carlos Cruz, ex- Cascavel (PR), como o novo comandante do Dourados Atlético Clube.



Conforme informações apuradas pela reportagem do Correio do Estado, a Copa do Brasil e a Copa Verde são as principais metas do clube.