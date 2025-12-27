Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

FALTA POUCO

Cristiano Ronaldo marca 2 na vitória do Al Nassr e fica a 44 do milésimo gol

Aos 40 anos, o português tem a chance de fechar 2025 ainda mais perto do milésimo gol, já que o Al Nassr enfrenta o Al-Ettifaq na próxima terça-feira

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

27/12/2025 - 23h00
Cristiano Ronaldo ficou mais próximo do seu objetivo de chegar ao milésimo gol. O atacante português marcou 2 na vitória do Al Nassr sobre o Al Okhdood por 3 a 0 neste sábado e chegou a 956 gols na carreira, a 44 da marca emblemática. O terceiro gol do líder do Campeonato Saudita foi do também português João Félix.

Após anotar aos 31 minutos e aos 48, de calcanhar na pequena área, do primeiro tempo, o camisa 7 chegou a balançar também aos 21 da segunda etapa, mas o gol foi anulado pelo VAR, que apontou impedimento. João Félix fechou o placar já nos acréscimos, aos 49.

O time dos portugueses lidera o Saudita com 100% de aproveitamento, 30 pontos em 10 jogos, seguido pelo Al-Hilal, que tem 26. O Al Okhdood é o penúltimo, com apenas 5 pontos. Na lista de artilheiros, Cristiano Ronaldo e João Félix lideram com 12 gols cada um, mas Félix tem uma assistência a mais (2 a 1). Somados, os dois marcaram mais do que 14 dos 18 times do Campeonato Saudita.

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo tem a chance de fechar 2025 ainda mais perto do milésimo gol, já que o Al Nassr enfrenta o Al-Ettifaq, sétimo colocado do Saudita com 15 pontos, na terça-feira, no estádio do adversário.

SUSPENSÃO

Morre Isabelle Marciniak, promessa da ginástica brasileira de apenas 18 anos

Isabelle Marciniak nasceu em Araucária, região metropolitana de Curitiba, e lutava contra um linfoma de Hodgkin

25/12/2025 23h00

Ministério do Esporte emitiu nota de pesar à ginasta

Ministério do Esporte emitiu nota de pesar à ginasta Foto: Ministério do Esporte/Reprodução

A ginasta brasileira Isabelle Marciniak, de apenas 18 anos, morreu na última quarta-feira, 24. A atleta foi vítima de câncer A jovem lutava contra um linfoma de Hodgkin. A morte foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica em publicação nas redes sociais.

"Com muito pesar, a Federação Paranaense de Ginástica recebe a notícia do falecimento da ex-ginasta Isabelle Marciniak", disse a entidade.

"Isabelle fez parte da história do Clube Agir, onde construiu conquistas importantes e brilhou em Campeonatos Paranaense e Brasileiro. Entre seus últimos feitos, destaca-se o título de campeã com o trio adulto do Clube Agir, em 2023, resultado de seu comprometimento e espírito de equipe", afirmou a Federação.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de equipe, treinadores e toda a comunidade da ginástica. Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação", completou.

Isabelle Marciniak nasceu em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Em 2021, ela conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, levando o título no individual geral, além de vencer também no aparelho bola e ganhar a prata na fita. Em 2023, a ginasta foi campeã no trio adulto do Campeonato Paranaense de conjuntos.

O velório será realizado na capela do cemitério Jardim Independência, em Araucária, onde será também o sepultamento, nesta quinta-feira.

TRABALHO

Garro terá tratamento especial no Corinthians para ser o 'grande reforço' do clube em 2026

Meio-campista adiantou após a conquista da Copa do Brasil que não sente mais o problema no joelho que o afastou de muitas partidas no começo da temporada passada

25/12/2025 21h00

Rodrigo Garro é um dos principais jogadores do Corinthians há duas temporadas

Rodrigo Garro é um dos principais jogadores do Corinthians há duas temporadas Foto: Corinthians / Rodrigo Coca

Não estranhe se Rodrigo Garro estiver fora dos planos de Dorival Júnior nos primeiros jogos do Corinthians na próxima temporada - time estreia no Paulistão dia 11 de janeiro diante da Ponte Preta. Depois de um 2025 com poucos jogos em campo por causa de problema no joelho direito (tendinopatia patelar) e carência de ritmo, o meia argentino terá atenção especial na pré-temporada para ser o 'grande reforço' do clube em concorrido 2026.

Garro adiantou após a conquista da Copa do Brasil que não sente mais o problema no joelho que o afastou de muitas partidas no começo da temporada passada. Mas o ritmo de jogo não era o esperado, tanto que foi reserva contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e também no Maracanã, na partida decisiva.

Para iniciar 2026 'voando', o clube vai fazer uma programação diferenciada para deixar o camisa 8 em totais condições físicas. Garro é considerado o cérebro corintiano e todos confiam que ele pode desequilibrar estando 100% fisicamente. Não à toa o clube recusou proposta do Racing pelo meia.

Considerado um dos 'intocáveis' do elenco, Garro terá uma processo de preparação semelhante ao vivido por Renato Augusto em 2014, quando voltou voando e foi o líder do Corinthians na conquista do Brasileirão do ano seguinte, livre das constantes lesões que o incomodavam - na ocasião, o fisioterapeuta Bruno Mazziotti cuidou especialmente do jogador.

O argentino admitiu que não viveu um 2025 como esperava por causa dos problemas clínicos, físicos e pessoais - acidente com vítima fatal nas férias -, mesmo assim foi campeão do Paulista e da Copa do Brasil. Empolgado por jogar a Libertadores, ele não esconde sua ansiedade.

"Sei que não foi meu melhor ano tecnicamente, mas dentro de mim, sei que meu ano terminou muito bom e venci. Passei por momentos muito difíceis que só eu, Deus e minha família sabem. Mas, no final, deu tudo certo e ano que vem vou jogar a Libertadores. Representar essa camisa nesta competição será especial", disse Garro após a conquista da Copa do Brasil, descartando uma transferência.

Com a possível saída de Maycon e a ideia de Dorival Júnior de usar esquemas mais ofensivos sobretudo na Neo Química Arena, ter Garro 'inteiro' virou obsessão dos profissionais corintianos.

