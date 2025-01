Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Gabriel Barbosa, ex-flamengo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A torcida do Cruzeiro iniciou 2025 recebendo um grande presente, a confirmação da contratação do atacante Gabriel Barbosa. A Raposa anunciou o acerto com o ex-jogador do Flamengo nos primeiros segundos do 1º dia do ano.

SEJA BEM-VINDO, GABIGOL! O atacante multicampeão assinou com o Cruzeiro até o fim 2028.



Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Gabriel Barbosa, Nação Azul! pic.twitter.com/Rlp3pLCUoC — Cruzeiro (@Cruzeiro) January 1, 2025

O centroavante de 28 anos, que é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, equipe pela qual disputou 305 jogos e marcou 160 gols no espaço de seis anos, conquistou 13 títulos pelo Rubro-Negro da Gávea, entre eles duas edições da Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).

Gabigol é o quinto reforço anunciado pela Raposa para a próxima temporada, após as chegadas do volante Christian, que estava no Athletico-PR, do meio-campista Rodriguinho, ex-Atlético-MG, e dos acantes Bolasie (que defendeu o Criciúma) e Dudu (ex-Palmeiras).

Apresentação

O Cruzeiro apresentará oficialmente o seu novo jogador na tarde do próximo sábado (4) no estádio do Mineirão. Na festa de recepção, que será realizada a partir das 12h (horário de Brasília), Gabriel Barbosa concederá uma entrevista coletiva e vestirá a camisa da Raposa. Os ingressos para o evento estão sendo comercializados AQUI.

