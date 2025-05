Cruzeiro e Palmeiras duelam pela liderança do Brasileirão

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro e o Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 18h30min (horário de MS), em duelo que coloca frente a frente o terceiro e o primeiro colocado, respectivamente.

Mandante, a equipe mineira não perde há 10 jogos na temporada, contando também a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. O treinador português Léo Jardim parece ter encontrado o time perfeito, com Kaio Jorge centralizado e Gabigol vindo de trás, como um falso 9, função que o fez distribuir duas assistências contra o Fortaleza no domingo anterior.

No meio de semana, já eliminado da competição continental, muito pelo começo terrível nas três primeiras rodadas da fase de grupos, o técnico decidiu poupar a maioria dos titulares contra o Unión Santa Fé, da Argentina, resultando em um 0 a 0 sem graça no Mineirão.

Acerca dos desfalques, o Cruzeiro tem três confirmados: Lucas Villalba, Matheus Henrique e João Marcelo. Enquanto isso, Wanderson é dúvida e depende de acompanhamento médico para saber se vai ou não para o confronto.

Com 20 pontos conquistados, uma vitória contra o adversário alviverde pode alçar o Cabuloso à liderança da competição, a depender também do resultado do jogo entre Flamengo e Fortaleza, que ocorre também no fim da tarde deste domingo.

Do lado palmeirense, a derrota em casa na última rodada para o Flamengo embolou a tabela, com risco de perder a primeira colocação a qualquer momento. Porém, para esta rodada, o Alviverde paulista se apega na invencibilidade que dura desde 2018 contra o adversário mineiro, com seis vitórias e dois empates no período.

Contudo, em caso de uma nova derrota no Brasileirão, dessa vez para o adversário celeste, o Palmeiras, pode cair de primeiro para quarto colocado, contando com as vitórias também do Rubro-Negro carioca e do Red Bull Bragantino, que enfrenta o Vasco da Gama fora de casa.

Mesmo com esse pequeno problema na competição nacional, a “lua de mel” na Libertadores não acabou, uma vez que goleou o Sporting Cristal por 6 a 0, no meio da semana, em jogo marcado por ter sido o último de Estêvão no Allianz Parque, antes de defender as cores do inglês Chelsea. A vitória garantiu 100% de aproveitamento na fase de grupos e a liderança geral, com 18 pontos.

Gustavo Gómez e Murilo, ambos titulares da zaga palmeirense, estão suspensos e não enfrentarão o Cruzeiro. Lesionados, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues e Vitor Figueiredo também seguem sem condições de jogo.

Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro (RJ), comanda a arbitragem em Belo Horizonte (MG). É esperado mais de 61 mil torcedores no Mineirão, podendo superar o recorde deste ano do estádio. Já a transmissão será exclusiva da Amazon Prime Video.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Cruzeiro

Cássio

William

Fabrício Brunoa

Jonathan

Kaiki

Lucas Romero

Lucas Silva

Christian

Matheus Pereira

Kaio Jorge

Gabi

T.: L. Jardim

Palmeiras

Weverton

Giay

Bruno Fuchs

Micael

Piquerez

Martínez

Lucas Evangelista

Richard Rios

Estevão

Facundo Torres

Vitor Roque

T.: Abel Ferreira

RETROSPECTO

Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras leva grande vantagem, com seis vitórias e dois empates, além de dois triunfos celestes que vão completar quase sete anos. Confira:

Cruzeiro 1-2 Palmeiras - Brasileirão 2024

Palmeiras 2-0 Cruzeiro - Brasileirão 2024

Cruzeiro 1-1 Palmeiras - Brasileirão 2023

Palmeiras 1-0 Cruzeiro - Brasileirão 2023

Cruzeiro 0-2 Palmeiras - Brasileirão 2019

Palmeiras 1-0 Cruzeiro - Brasileirão 2019

Palmeiras 3-1 Cruzeiro - Brasileirão 2018

Cruzeiro 1-1 Palmeiras - Copa do Brasil 2018

Palmeiras 0-1 Cruzeiro - Copa do Brasil 2018

Cruzeiro 1-0 Palmeiras - Brasileirão 2018

Na história, as equipes já se enfrentaram 96 vezes, com 33 vitórias cruzeirenses, 34 palmeirenses e 29 empates.

