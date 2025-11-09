Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

BRASILEIRÃO

Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes

Três primeiros jogos do domingo tiveram apenas um gol

AGÊNCIA BRASIL

09/11/2025 - 19h00
Com o Campeonato Brasileiro em seu sprint final, o Cruzeiro viu suas chances de se tornar campeão novamente após 11 anos diminuírem neste domingo (9). A Raposa empatou por 0 a 0 com o Fluminense no Mineirão, diante de mais de 53 mil pessoas, chegando aos 64 pontos em 33 jogos, ainda em terceiro lugar.

A equipe mineira tinha a chance de ultrapassar o Flamengo mesmo que momentaneamente, mas vai seguir atrás do Rubro-Negro (65 pontos), que ainda entra em campo na rodada e tem um jogo a mais para fazer. O líder Palmeiras, que soma 68 pontos antes de jogar neste domingo, também tem um duelo a mais por fazer.

Em Belo Horizonte, as melhores oportunidades das duas equipes foram no primeiro tempo. Uma cabeçada de Kaiki atingiu a trave e foi salva no rebote pelo goleiro Fábio, do Fluminense, que também fez outras duas grandes intervenções, uma delas em finalização de Matheus Pereira dentro da área. Pelo lado tricolor, Hércules acertou o travessão da meta defendida por Cássio.

O time das Laranjeiras agora soma 51 pontos, ainda na sétima posição.

Ceará X Corinthians

O único gol da tarde de domingo foi marcado em São Paulo. O Ceará visitou o Corinthians na Neo Química Arena e saiu com a vitória pelo placar mínimo. O gol foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo, quando o Vozão teve contra-ataque e Pedro Henrique encontrou Galeano livre na área. Ele finalizou de primeira e marcou.

O resultado levou a equipe cearense aos mesmos 42 pontos e 11 vitórias do Timão, mas por ter um saldo de gols melhor (1 contra -3) o Ceará fica à frente na tabela, em 12º.

No outro duelo da tarde de domingo, nada de gols em Salvador. Vitória e Botafogo ficaram no 0 a 0 no Barradão. O resultado manteve o Leão baiano momentaneamente fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos. Já o Alvinegro continua na sexta colocação, agora com 52 pontos.

Resultados de sábado (08/11):

  • Sport 2 x 4 Atlético-MG
  • Vasco 1 x 3 Juventude
  • Internacional 2 x 2 Bahia
  • São Paulo 0 x 1 Bragantino

Esportes

F-1: veja o grid de largada da sprint do GP de São Paulo com Norris na pole e Bortoleto em 14º

Concorrente direto e companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri vai partir do terceiro lugar

07/11/2025 23h00

Foto: Divulgação

A corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terá Lando Norris na pole position. Nesta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, o piloto da McLaren, líder do campeonato, cravou a melhor volta, com o tempo de 1min09s243. Na primeira fila, ele terá a companhia do italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. O brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu repetir o bom desempenho do treino livre e vai largar da modesta 14ª posição.

Concorrente direto e companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri vai partir do terceiro lugar. A Mercedes se colocou como a principal rival da McLaren na capital paulista. George Russell fará sombra ao australiano na segunda fila.

Max Verstappen não encaixou uma boa volta e vai sair apenas da sexta colocação. Deixar São Paulo em desvantagem ainda maior para Norris e Piastri pode significar o fim do sonho do pentacampeonato para o holandês.

A largada para as 24 voltas da corrida sprint está agendada para este sábado, às 11h. O treino classificatório para a prova principal começa às 15h. Há possibilidade de chuva durante o dia No domingo, a corrida terá largada às 14h.

COMO FOI O TREINO CLASSIFICATÓRIO DESTA SEXTA?

A batida na primeira atividade do dia custou caro a Tsunoda, que não conseguiu encontrar uma boa volta e foi eliminado prontamente na primeira parte do treino. Colapinto, apesar da empolgação pela permanência na Alpine e forte presença do público argentino em Interlagos, decepcionou e vai largar apenas em 16º. Com eles, também deixaram o classificatório no Q1: Lawson, Ocon e Sainz.

No Q2, Bortoleto foi um dos primeiros a ir para a pista. A primeira tentativa do brasileiro não foi boa, e ele ficou à beira da eliminação. Na segundo chance, a melhora do brasileiro foi mínima e custou sua vaga entre os 10. Leclerc rodou na parte mista do circuito e provocou uma bandeira amarela nos últimos segundos e prejudicou uma última volta rápida dos concorrentes, inclusive de seu companheiro de equipe, Hamilton, que também foi eliminado. Também deixaram o Q2: Albon, Gasly e Bearman. Quem surpreendeu foi Alonso, que liderou essa parte do treino.

Na última etapa da atividade, alguns pilotos apostaram em uma única tentativa de volta rápida. As McLarens se mostraram mais velozes que os concorrentes, com as Mercedes logo atrás. Kimi Antonelli se mostrou um forte concorrente, mas cometeu pequenos erros que lhe custaram a pole. Assim, Norris confirmou o melhor tempo e o favoritismo para o GP paulistano.

CONFIRA O GRID DE LARGADA DA CORRIDA SPRINT DO GP DE SÃO PAULO:

1º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min09s243

2º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min09s340

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min09s428

4º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min09s495

5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min09s496

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min09s580

7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min09s671

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min09s725

9º - Isack Hadjar (FRA/RB), com 1min09s775

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min09s935

11º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min09s811

12º - Alex Albon (TAI/Williams), com 1min09s813

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min09s852

14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), com 1min09s923

15º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min09s946

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min10s441

17º - Liam Lawson (NZE/RB), com 1min10s666

18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min10s692

19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min10s872

20º - Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min11s120
 

 

CONMEMBOL

Time paraguaio coloca fronteira no mapa da Libertadores

Com ida para final e condição do outro time para o ano que vem, o time Club Sportivo 2 de Mayo garante vaga antecipada na Libertadores

07/11/2025 12h30

Club Sportivo 2 de Mayo garante vaga na libertadores e aproxima fronteira sul-mato-grossense da competição da América do Sul

Club Sportivo 2 de Mayo garante vaga na libertadores e aproxima fronteira sul-mato-grossense da competição da América do Sul Foto: Reprodução / Club Sportivo 2 de Mayo

Com entusiasmo, o Club Sportivo 2 de Mayo, time de Pedro Juan Caballero, ganhou uma vaga na Libertadores de 2026, na última quarta-feira. Com isso, a fronteira de Mato Grosso do Sul aparece no mapa do maior campeonato da América do Sul.

Ganhando ou perdendo o último jogo válido pela Copa Paraguai, as condições de pontuação do outro Campeonato Paraguaio deixam o clube com vaga garantida.

O time 2 de Mayo, considerado do alto escalão dos clubes do país, confirmou a ida para a Competição da Conmebol, após vencer o time do Guarani, por 1 a 0, na Copa Paraguai, válido pelas semifinais.

Agora, a disputa final será entre 2 de Mayo, de Pedro Juan Caballero, e Club General Caballero, do distrito de Doctor Juan León Mallorquín (JLM).

Porém, o time de JLM já está rebaixado no Campeonato Paraguaio antes mesmo dele se encerrar, devido ao sistema de pontuação. Portanto, em 2026 jogará a segunda divisão na tradicional competição do país, e mesmo que ganhe a Copa Paraguai, não poderá assumir a vaga na Libertadores.

Com isso, a entrada para a maior disputa da América do Sul, é do time de Pedro Juan, independente de conquistar ou não o título da Copa Paraguai 2025. Essa será a primeira participação da equipe na competição.

2 de Mayo

O Club Sportivo 2 de Mayo é um time paraguaio, conhecido também como Gallo Norteño. A equipe vem de uma crescente desde 2023, quando foi vice-campeã da segunda divisão e retornou para a primeira divisão do Campeonato Paraguaio.

Dividido em dois torneio únicos, Apertura e Clausura, o campeonato conta com 12 times na primeira divisão, e ocorre durante o primeiro e segundo semestre do ano, que leva os nomes respectivamente.

Em 2024, na fase Apertura, o clube paraguaio ficou na 6º colocação, com 31 pontos. Na segunda fase do campeonato, a Clausura, que acontece no segundo semestre do ano, a participação do 2 de Mayo se mostrou melhor, encerrando em 3º, com 34 pontos.

Atual temporada

Neste ano, o primeiro torneio, Apertura, já se encerrou e o time caiu cinco posições de um ano para o outro. Com 22 jogos, o clube paraguaio sofreu com 8 derrotas, 12 empates e apenas 2 vitórias, o que o deixou na 11ª posição ao fim da primeira fase, com 18 pontos.

No entanto, na tabela da fase Clausura, o 2 de Mayo está na 4ª posição, a 3 jogos para o fim da temporada. Com 19 jogos e 29 pontos, o time conta com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

O próximo jogo acontece semana que vem, na segunda-feira (10), contra o Sportivo Ameliano, de Assunção, válido pela 20ª rodada do campeonato.

Zoom no mapa da libertadores

Em maio deste ano, o atleta campo-grandense Ryan Faustino, chegou a ser anunciado pelo 2 de Mayo como parte do elenco profissional, quando ainda tinha 17 anos.

Ano em que o time paraguaio retornou à série A, o elenco contou com o garoto em treinos, porém, devido ao limite de 5 estrangeiros por time, o atleta não pôde atuar em jogos pelo clube.

Club Sportivo 2 de Mayo garante vaga na libertadores e aproxima fronteira sul-mato-grossense da competição da América do SulRyan Faustino é atleta profissional do time sul-mato-grossense Comercial - Foto: Arquivo

Atualmente, o filho do atleta e ex-vereador Joel Faustino, tem 18 anos. Neste ano assinou seu primeiro contrato profissional, e iniciou a carreira no futebol profissional no time do Comercial do estado de Mato Grosso do Sul.

Entre rumores e expectativas, Ryan pode retornar ao 2 de Mayo ainda em dezembro deste ano e disputar a libertadores pelo clube paraguaio em 2026. Se acontecer, o atleta junto ao time, coloca Campo Grande e a fronteira no mapa da Libertadores pela primeira vez.

Libertadores 2026

A Copa Conmebol Libertadores é a maior competição de futebol da América do Sul e para 2026, a expectativa é que mais clubes participem da disputa.

O sistema de etapas da Libertadores segue a ordem de qualificação dos times, dividida em 3 fases, em sequência a fase de grupos, mata-mata e final única.

Com antecedência, o calendário para a competição já foi divulgado e a previsão é de início em fevereiro, com a etapa de qualificação, a primeira em 4 e 11 de fevereiro. A segunda fase da qualificação, no dia 18 e 25 de fevereiro e para encerrar essa primeira etapa, a terceira acontece em 4 e 11 de março.

Depois a Copa segue para a fase de grupos, com sorteio no dia 18 de março e jogos de 8 de abril a 27 de maio. Encerrado essa etapa, chega a fase de mata-mata, em que quem ganhar após jogo de ida e volta garante classificação para as próximas fases.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, marcado para 28 de novembro de 2026.

