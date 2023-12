O Dourados Atlético Clube (DAC) anunciou hoje (21), nas redes sociais do clube, o retorno de cinco velhos conhecidos da torcida para reforçar o elenco no Campeonato sul-mato-grossense. Segundo o cronograma da equipe, os treinamentos de preparação para a temporada de 2024, devem iniciar no dia 27 de dezembro.

Entre os contratados estão o zagueiro Thiago Moura, de 34 anos. O defensor que tem passagens pelo Comercial (SP), North Esporte Clube (MG), Parauapebas (PA), Camboriú (SC) e Sai Gon (Taiwan) entre outros clubes, foi vice-campeão pelo DAC no Campeonato Sul-mato-grossense de 2021.

"O nosso campeão está de volta, o zagueiro Thiago Moura chega para reforçar o DAC para o Estadual 2024", relatou o clube em suas redes sociais.

Outros nomes que estão retornando para a equipe é o meia Danilinho, de 36 anos. Com passagens por Atlético Mineiro (MG) e Fluminense (RJ) entre outras equipes brasileiras, o meio-campista natural de Ponta Porã estava no elenco do ano passado e retorna em busca da conquista do título sul-mato-grossense. Outro que volta ao DAC é o goleiro Léo Lopes, de 25 anos, com passagens pelo Avaí (SC), Penapolense (SP), Camboriú (SC), Azuriz (PR), Atlético Catarinense (SC) e Grêmio Prudente (SP), retorna em busca de criar história no clube.

Também foi anunciado o nome dos atacantes Flavinho de 27 anos, esteve no elenco do DAC nesta temporada e Dandan, também de 27 anos, com passagens pelo Brusque (SC), Avenida (RS) e Cianorte (PR).

Vice-campeão do Estadual de 2023, anunciou o nome do técnico Luis Carlos Cruz, vice-campeão paranaense com o FC Cascavel (PR) nesta temporada.

O DAC que se encontra no grupo B, ao lado de Aquidauanense, Novo e Ivinhema, estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense no dia 21 de janeiro, no Estádio Douradão, contra o Corumbaense