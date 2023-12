O Dourados Atlético Clube anunciou na manhã de hoje (28), o elenco completo para a disputa do Campeonato Sul-mato-grossense. A equipe que nesta temporada foi semifinalista, tem objetivo em 2024 de conquistar o primeiro título estadual de sua história.

O DAC já anunciou que o técnico da equipe é Luis Carlos Cruz, com auxiliar Juninho Cearense na comissão técnica.

Acompanhe abaixo a lista completa dos 23 atletas contratados pelo Dourados Atlético Clube.

Goleiros:

Léo Lopes

João Guckert

Barreto

Laterais:

Padilha

Maurício Lopes

Gustavo Alexandre

Júnior Prego

Zagueiros:

Thiago Moura

PV

Abdala

Olavo

Volantes:

Hildo Queiroz

Rafael Tchuca

Fogliato

TH

Mutuca

Meia:

Mateus Canhota

Atacantes:

Flaviano

Danilinho

Dandan

Nonato

Giovanni

Biriba



Na lista acima, o DAC conta com alguns nomes conhecidos pela torcida. O primeiro é do zagueiro Thiago Moura, de 34 anos, com passagens pelo Botafogo (SP), Comercial (SP), Camboriú (SC) e Saigon (do Vietnã), que já esteve no elenco do DAC em 2022.

Outro nome experiente é de Danilinho, ex-Atlético Mineiro e Tigres (do México), que já havia disputado o campeonato Estadual na temporada de 2023. O último anunciado foi do lateral Júnior Prego, de 28 anos. Com passagens pelo Água Santa (SP), Iguatu (CE), Portuguesa (MS) e Cascavel (PR), está disposto a ajudar o Dourados Atlético Clube a conquistar o seu objetivo.



O DAC faz a sua estreia na competição contra o Aquidauanense, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, mais conhecido como Noroeste, no dia 21 de janeiro.

O Dourados está no grupo B, com Aquidauanense, Ivinhema, Novo e Corumbaense.