Dani Olmo sai da lista de inscritos do Campeonato Espanhol e pode deixar o Barcelona de graça

MUDANÇAS

Fortes chuvas na cidade de Tiete, interior de São Paulo, forçam transferência de sede no grupo do Operário de Caarapó, que agora jogará no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba

Estádio José Ferreira Alves (Ferreirão), do município de Tiete (SP), ficou completamente alagado no dia 28 de dezembro Foto: Reprodução

Partida de estreia do Operário de Caarapó - representante do Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), precisou passar por uma mudança de local devido ao alagamento do Estádio José Ferreira Alves (Ferreirão) pertencente ao clube Comercial de Tietê (SP).

Segundo a nota oficial divulgada pelo clube paulista, o Estádio Ferreirão sofreu danos significativos e não poderá sediar o jogo de estreia do grupo 12 da Copinha 2025. "Em razão dessa situação emergencial, os jogos do dia 03 de janeiro de 2025 serão realizados no estádio municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva em Santana de Parnaíba", informou o clube sede.

O alagamento ocorreu, no último sábado (28), após o nível do Rio Tietê subir demais, o imprevisto ocorreu quando faltava cinco dias para o inicio da competição de base, que começa amanhã (2). Correndo contra o tempo, o clube junto com a Federação Paulista de Futebol anunciaram na véspera do ano novo a alteração de local da 1ª rodada.

O jogo de estreia do Operário Caarapoense se manteve na mesma data prevista, nesta sexta-feira (3), porém o horário da partida foi alterado, o jogo vai acontecer um pouco mais tarde no Estádio municipal de Santana de Parnaíba, às 17h15 (horário de MS). O Tigre do Vale enfrenta o América do Rio Grande do Norte no confronto.

As cidades de Tietê e Santana de Parnaíba são separadas por pouco mais de 100 quilômetros. O estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, nova sede dos clubes do Grupo 12, também é a casa do Grupo 25, que conta com Fortaleza, Ituano, São Bento e Carajás.

SEDE DE TIETÊ

Apesar dos estragos causados pelo alagamento no estádio Ferreirão, o Comercial de Tietê informou que tentará regularizar a situação para o município de Tietê receber as partidas válidas pela 2 e 3 rodada da fase de grupos da Copinha.

"Lamentamos profundamente não poder receber esta primeira rodada em nossa casa. Estamos empenhados para que as duas rodadas seguintes previstas para os dias 06 e 09 de janeiro, possam ser aprovadas para os jogos no estádio Ferreirão, em Tietê, reafirmando nosso compromisso com a cidade de Tietê e com a comunidade local, que sempre abraçou nosso clube", acrescentou o clube paulista em nota.

Na segunda rodada o Operário vai enfrentar o time sede do grupo, o Comercial de Tietê, fechando a 1ª fase, o clube sul-mato-grossense joga contra o Juventude (RS) na terceira rodada.

COPINHA PARA MS

Em preparação para participar pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Operário Caarapoense e o Dourados Atlético Clube fizeram parcerias e estão desde o início do mês de dezembro treinando no interior de São Paulo.

Ao Correio do Estado, o diretor de Futebol do Operário de Caarapó, Leandro Francisco, informou que o elenco está na cidade do interior paulista se preparando com 21 jogadores que disputaram as competições estaduais neste ano.

“A parceira com o José Bonifácio se deu na questão de centro de treinamento, comissão técnica, material de treino e porcentagens em negócios futuros. Todos os atletas do elenco disputaram o sub-20 ou a Série B do Estadual”, declarou Leandro.

O Dourados disputa a primeira fase da Copinha na cidade de Itaquaquecetuba. O DAC faz seu primeiro jogo na competição no dia 4 de janeiro, às 12h (de MS), contra o time da casa, Aster Itaquá-SP. Depois, na segunda rodada, os douradenses enfrentarão o Vila Nova-GO, no dia 7, às 14h15min (de MS).

Na rodada que fecha a primeira fase, no dia 10 de janeiro, o Dourados jogará contra Falcon-SE, às 12h (de MS).