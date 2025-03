De olho na Libertadores, time de MS disputa Supercopa Feminina de Futsal

Esportes

Estrela não se recuperou a tempo de uma lesão sofrida contra o Red Bull Bragantino

Após ser ausência na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, Neymar se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira, no que pode ser o início de seu último ciclo no Santos antes do fim de seu contrato. Com um desconforto muscular na coxa, o camisa 10 iniciará o tratamento para estar à disposição, tanto da seleção brasileira, quanto do clube paulista, ainda em março.

Neymar não se recuperou a tempo de uma lesão sofrida contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão, e ficou fora da derrota contra o Corinthians. O atacante chegou a viajar à capital paulista e realizou testes, ainda no hotel, para saber se teria condições de entrar em campo. Mesmo assim, ficou no banco durante o confronto e viu do lado de fora a vitória corintiana por 2 a 1. De acordo com o Santos, o atacante foi poupado, mas não foi detectada lesão muscular.

A principal preocupação, tanto de Pedro Caixinha, treinador alvinegro, quanto dos dirigentes santistas, era de que o desconforto de Neymar se transformasse em uma lesão ao tentar atuar neste domingo. "Era perder o Neymar para essa partida ou perder o Neymar por um ou dois meses", enfatizou Pedro Martins, CEO do Santos, na saída do estádio.

Com a eliminação no Estadual, Neymar terá pouco mais de uma semana até as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 20 e 25 de março. Convocado por Dorival Júnior para defender a seleção brasileira em março, o camisa 10 precisa se recuperar do desconforto muscular. Segundo apurou o Estadão, o treinador não sabia da condição do atacante antes da convocação.

O atacante tem contrato com o Santos até junho deste ano. Há a possibilidade de renovar este vínculo até a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não há um acerto entre as partes para o novo acordo. Além disso, André Cury, empresário do atacante, trabalha para levá-lo de volta para a Europa ao término deste contrato com o clube que o revelou.

Caso isso ocorra, Neymar ainda poderá disputar 14 jogos com a camisa alvinegra - 12 pelo Campeonato Brasileiro e as partidas pela terceira fase da Copa do Brasil. O Santos estreará na primeira rodada do Brasileirão contra o Vasco, fora de casa, em São Januário, no dia 30 de março. O duelo pode marcar o encontro entre Neymar e Philippe Coutinho, companheiros de seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. Já o primeiro o clássico acontece na 5ª rodada, diante do São Paulo, também fora de casa

Até junho, Neymar terá mais um duelo com o Corinthians, na 9ª rodada, previsto para acontecer na Neo Química Arena. Será a reedição do confronto pela semifinal do Paulistão e o terceiro contra o rival paulista fora de casa neste ano; nos dois primeiros, derrota do Santos, ambas por 2 a 1, e que registrou os dois maiores públicos na casa corintiana.

CONFIRA AS PARTIDAS QUE NEYMAR PODERÁ DISPUTAR ATÉ O FIM DO CONTRATO

30/3 - Vasco x Santos - Brasileirão

06/4 - Santos x Bahia - Brasileirão

13/4 - Fluminense x Santos - Brasileirão

16/4 - Santos x Atlético-MG - Brasileirão

20/4 - São Paulo x Santos - Brasileirão

27/4 - Santos x Red Bull Bragantino - Brasileirão

01/5 - Partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil (sorteio)

04/5 - Grêmio x Santos - Brasileirão

11/5 - Santos x Ceará - Brasileirão

18/5 - Corinthians x Santos - Brasileirão

22/5 - Partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil (sorteio)

25/5 - Vitória x Santos - Brasileirão

01/6 - Santos x Botafogo - Brasileirão

11/6 - Fortaleza x Santos - Brasileirão

