Defesa de Daniel Alves quer tornozeleira eletrônica

SUL-MATO-GROSSENSE

O clássico de Mato Grosso do Sul disputado no Estádio Jacques da Luz terminou 3 a 1 para o Galo

Partida entre Comercial e Operário no Estádio Jacques da Luz deu inicio a campanha das equipes no Estadual 2023 Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Jogo aéreo foi determinante para o Operário confirmar o favoritismo no clássico, e decretar a vitória na sua estreia por 3 a 1 diante do Comercial.

Em partida disputada no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o Galo marcou seus três gols na partida, no cabeceio dos zagueiros e atacante, aproveitando lançamentos na área do Colorado.

Logo no primeiro minuto de jogo, o Operário já saiu na frente com gol de cabeça do zagueiro Márcio Luiz.

Com muitas faltas cometidas pelo Comercial, o Galo quase ampliou o placar em nova jogada criada através da cobrança de falta levantada na área.

Correndo atrás do prejuízo, o Comercial começou a construir jogadas no lado esquerdo do campo, principalmente com a dupla João Pedro (11) e Gustavo Clarindo (9).

Aos 45 do primeiro tempo, Gustavo sofreu falta na área, o pênalti foi marcado. Na cobrança o atacante não titubeou, e colocou a bola no canto esquerdo do goleiro.

Os oitos minutos de acréscimo dados pelo juiz, por conta de uma pausa técnica para hidratação, fez com que o Operário tivesse a chance de voltar a frente do marcador. Batida de escanteio foi certeira na cabeça do zagueiro Felipe Chaves, que de peixinho, colocou nas redes do goleiro Breno Mohamed.

SEGUNDO TEMPO

A frente do placar, o Operário na experiência dos seus atletas, cadenciaram mais o jogo, dando a bola no pé dos jogadores do Comercial, que buscavam espaços para atacar.

Gustavo Clarindo do Colorado, quase empatou novamente a partida, em uma finalização de fora da área, que foi parar no travessão do goleiro Vitor Prada.

Porém faltando pouco tempo para o fim da partida, o atacante Kaique Maciel, que entrou no segundo tempo, decretou a vitória do Operário subindo sozinho na área, e finalizando de cabeça para o gol, sem chances para o goleiro, final da partida, 3 a 1 para o Operário.

QUALIDADE NOS LANÇAMENTOS

Em entrevista para o Correio do Estado no final da partida, o zagueiro autor do primeiro gol enfatizou o trabalho que o técnico Celso Rodrigues vem pedindo, nos lançamentos a área.

"Temos grande batedores, e na preleção, o treinador Celso enfatizou isso, que a gente tinha que atacar a bola, porque temos grandes batedores", disse Márcio.

Jogador natural de Campinas, está jogando pela primeira vez em Mato Grosso do Sul. "A gente sabe que é classico, e a rivalidade é grande, a gente respeita muito a equipe deles. Sabíamos que seria um jogo dificil independente da dificuldade deles".

Autor de gol de pênalti do Comercial, Gustavo disse ao Correio do Estado, que ainda falta entrosamento entre os jogadores do Colorado. "Precisamos melhorar muito, levantar a cabeça, iniciar essa semana trabalhando firme, para buscar o resultado no próximo jogo. Faltou mais entrosamento e experiência, mas a gente vai acertar durante a semana".

Técnico do Operário, Celso Rodrigues, declarou em entrevista após o jogo, que o clássico teve um desgate fisico pela instensidade, mas, mesmo assim, o objetivo da vitória foi atingido.

"O jogo foi limpo e digno, mas aquilo que nós projetamos, os atletas do Operário fizeram com excelência. Início de competição e de trabalho, ainda está longe do ideal que eu quero como equipe, mas está no caminho, o importante hoje era vencer", declarou o treinador.

Ainda pela primeira rodada do Estadual, o Ivinhema derrotou neste domingo(29), o Operário de Caarapó pelo placar de 3 a 0.

Neste sábado, o Aquidauanense venceu o Novo de Sidrolândia por 1 a 0, na cidade de Aquidauana.