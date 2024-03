Delegação de MS levará 8 atletas para a disputa do Grand Slam de Taekwondo

O Grand Slam de Taekwondo deste ano terá 8 atletas da delegação do Mato Grosso do Sul na disputa pela vaga há seleção brasileira da modalidade.

A competição que acontece de 6 a 10 de março, na cidade do Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, conta com a participação dos melhores atletas do país em busca do lugar mais alto do pódio e a consagração de Atleta Titular da Seleção Brasilera de Taekwondo, nas categorias de Kyorugui (luta) e Poomsae (formas) para o ano de 2024.

Entre os destaques do Mato Grosso do Sul estão os atletas Jheferson Glaciel, de Sonora, e Yasmin Santos, de Campo Grande e Luiz Felipe Aquino de Campo Grande.

Jheferson Glaciel foi o único dos 31 atletas de Mato Grosso do Sul, que representaram o Estado na Copa do Brasil Embaixador da Coreia em 2023, que conquistou a medalha de ouro em sua categoria. Yasmin Santos terminou a competição com a prata.

Já o Luiz Felipe Aquino, foi medalhista de ouro na categoria -58kg do US Open de Taekwondo, realizado nos Estados Unidos, no ano passado.

Sob análise da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), o atleta de MS participou do Canada e US Open, que junto ao Camping Olímpico da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro, são competição que servem de base e observação para definir quais serão os atletas aptos a lutarem no Pré-Olímpico em busca da vaga para o Brasil nas Olímpiadas de Paris 2024.

Segundo o Presidente Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTKDMS), Fabio Costa, a expectativa para a competição é que os atletas do Estado consigam buscar uma vaga para representar o país na seleção brasileira.

“Esperamos ótimos desempenhos destes atletas, pois temos conquistado grandes resultados nos últimos anos, principalmente neste ano, onde o pessoal tem se dedicado bastante para entrar na Seleção Brasileira de Taekwondo”, disse Fábio Costa.

Além dos atletas destacados, o Mato Grosso do Sul será representado no Grand Slam pelo: Kaiky Gabriel Caetano dos Santos, na categoria adulto masculino até 63 kg; Lucas Vieira Kanashiro, categoria juvenil masculino até 45 kg; Matheus Gomide de Almeida, categoria cadete masculino; Thays Henrique de Souza da categoria cadete feminino, até 1.68 cm (Kyorugui) e da Poomsae Individual e por Equipe e Geovana Gabrielly de Jesus Carvalho da categoria cadete feminino até 1.52 cm.

Ao todo, a delegação viajará com 11 integrantes onde, 10 deles, são apoiados pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cidadania SETESC, Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE) e pela Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul ( FTKDMS).