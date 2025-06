Derrota em Goiás adia sonho do acesso do Operário no Brasileiro Feminino

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

No Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (Goiás), o Operário perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova (GO) e viu o sonho do acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro acabar.

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Na tarde deste sábado (14), Galo e Tigre voltaram a se enfrentar, pela terceira vez nesta temporada, valendo vaga na semifinal da competição e, consequentemente, a promoção.

Aos 37 minutos da primeira etapa, Idalana cruzou pela esquerda e Vânia se antecipou à goleira Lorraine e, de cabeça, desviou para abrir o placar, 1 a 0 para o Vila Nova. Na volta do intervalo, aos 5 minutos, o Operário chegaria ao empate com Brenda, após cruzamento da lateral Camila Belém pela direita.

Porém, quando o confronto já se encaminhava para a disputa de pênaltis, Yasmin cobrou escanteio e Carioca bateu para fazer 2 a 1, gol que colocaria o Tigre na semifinal da competição, garantiria o acesso do clube goiano e também “destruiria” o sonho das meninas do Operário de conseguir mais uma classificação histórica.

Nas redes sociais, o Galo exaltou a força das jogadoras durante o 180 minutos do confrontos e lembrou que ainda restam duas competições no ano. " Nossas Guerreiras do Galo lutaram até o último minuto, jogaram com raça, coragem e honraram essa camisa do início ao fim! Obrigado, meninas, por representarem nosso escudo com tanta entrega e escrever essa história linda! Bora pra cima que ainda temos Copa do Brasil e Estadual!".

Agora, o Vila Nova enfrenta o Itabirito (MG) na próxima fase, que passou do Pérolas Negras (RJ) nos pênaltis, na casa do adversário. Já o Operário aguarda sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber quem enfrenta na terceira fase da Copa do Brasil, que, segundo regulamento, será um dos 16 clubes que estão na primeira divisão nacional.

Ajuda financeira

Em abril, durante a palestra “Inclusão social através do Esporte”, o Operário recebeu cerca de R$ 1,5 milhão, oriundo de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke (Podemos), sendo R$ 1 milhão somente para o futebol feminino da equipe, que vai disputar duas competições neste ano.

Segundo a assessoria da ex-candidata a presidente, este repasse é por convênio com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), motivado pelo clube ter sido bicampeão estadual este ano no masculino e ser tetracampeão sul-mato-grossense consecutivo no feminino.

Inclusive, o nome da senadora está estampado na parte do tronco da camiseta do time, lugar de mais prestígio no manto operariano.

