Diniz chama Neymar e deixa Paquetá fora de primeira convocação pela seleção

Direto da Assembleia Legislativa, deputado pediu espaço para falar sobre clube carioca, atual líder do Campeonato Brasileiro

Na manhã desta quinta-feira (17), o deputado estadual Zeca do PT aproveitou a tribuna para exaltar o Botafogo, clube do coração.

Na oportunidade em questão, o parlamentar falou sobre a projeção do clube carioca no campeonato brasileiro, o bom momento do clube une opositores políticos em Mato Grosso do Sul. Destaque na edição esportiva do Correio do Estado junto de outros políticos sul-mato-grossenses, Zeca do PT disse que o veículo é o "mais importante jornal escrito de MS".

“O mais importante jornal escrito do Mato Grosso do Sul, o jornal Correio do Estado, trouxe na sua edição de hoje uma extensa matéria intitulada 'Amor pelo Botafogo une esquerda e direita em Mato Grosso do Sul. Quero agradecer ao Correio do Estado pela capa que me homenageia, no memorial que eu tenho lá no centro da cidade, e que tem uma parte do memorial que conta minha história política, evidentemente, exclusivamente dedicada ao Botafogo”, destacou.

O parlamentar é destaque com uma fotografia segurando o pé direito da chuteira utilizada por Garrincha, “anjo das pernas tortas”, durante a Copa do Mundo de 1962 no Chile, ano do bicampeonato mundial do Brasil. “Essa chuteira, hoje banhada de metal, para não se perder no tempo, eu ganhei do empresário. Está lá guardada com outros presentes que eu ganhei, do Brasil todo, que se referem à história do Botafogo.

Portanto, quero registrar, agradecendo o Correio do Estado, pela homenagem que faz ao Botafogo e me atribui a responsabilidade de preservar parte dessa história extraordináriamente rica", finalizou.

Além de Zeca do PT, o Botafogo é o clube do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), o senador Nelsinho Trad (PSD), e o deputado federal Vander Loubet (PT).

“Todo botafoguense que se preza é um ser supersticioso”, disse Nelsinho Trad. O senador assiste a todos os jogos com o mesmo calção e a mesma camiseta. Ele também evita ir a lugares diferentes, até mesmo para o estádio, com medo de levar azar para o Botafogo. Irmão de Nelsinho, o ex-deputado federal Fábio Trad (PSD) disse torcer para o clube da estrela solitária mesmo antes do nascimento.“Tornei-me botafoguense antes mesmo de viver essa dimensão terrena”, comentou o ex-deputado federal, que, prefere não comentar muito a respeito, para não estragar a fase do time.

O torcedor ilustre, assim como todos os outros, também tem sua superstição, que é assistir aos jogos com meias e cuecas da mesma cor desde junho de 1989.

“O Botafogo não é a gente que escolhe, o Botafogo escolhe a gente”, disse Vander Loubet.

Nascido em Porto Murtinho, o deputado federal acompanha os times do Rio de Janeiro desde a infância, principalmente por ser filho de militar e ter convivido com cariocas que foram para Corumbá.

Ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) divide sua paixão com dois dos três filhos, Pedro e Marina, e o neto Gabriel.

“Eu me lembro que, quando eu era pequeno, a gente tinha um time de futebol de campinho, e o pai de um amigo que era muito botafoguense deu um jogo de camisa do Botafogo. Depois eu fui estudar Medicina no Rio de Janeiro e comecei a ir para o Maracanã, a seguir o Botafogo, uma paixão absurda, não perco um jogo”, disse.

Com 47 pontos em 19 partidas, o campeão foi o campeão simbólico do 1º turno do Brasileirão, neste momento são 13 pontos de vantagem para o segundo colocado Palmeiras, com 34. Com dois campeonatos brasileiros vencidos (1968 e 1995), o Botafogo não vence o nacional há cerca de duas décadas.

*Colaborou Ketlen Gomes

