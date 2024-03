Diretora de futebol, Cris Gambaré deixa o Corinthians e assume cargo na CBF

FUTEBOL REGIONAL

Operário e Corumbaense venceram no jogo de ida e terão vantagem na 2ª partida

O Campeonato Sul-mato-grossense chega neste final de semana em sua reta final, com a realização de quatro partidas que definirão os semifinalistas da competição.

Neste sábado (23) o Coxim recebe o Corumbaense no Estádio André Borges, às 15h, e a Portuguesa vai até Aquidauana para enfrentar o Aquidauanense no Estádio Noroeste às 17h. No domingo (24) o Dourados encara o atual campeão, o Costa Rica, no Estádio Douradão às 15h30, e às 16h o Operário disputa a vaga no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, contra o Ivinhema.

Nos confrontos de ida que aconteceram na semana passada, apenas o Operário e o Corumbaense venceram os seus jogos. No estádio Saraivão, o Galo derrotou o Ivinhema por 1 a 0, com o gol de falta do zagueiro Fell, e o Carijó da Avenida, jogando em Corumbá, superou o Coxim em vitória com direito a virada que terminou em 4 a 2.

Os demais confrontos terminaram empatados, Costa Rica e o Dourados não sairão do 0 a 0 no Estádio Laertão e a Portuguesa, jogando em Sidrolândia, empatou em 2 a 2 com o Aquidauanense.

Neste ano o campeonato organizado pela Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS) têm uma novidade no regulamento nas fases de mata-mata, desta vez os confrontos que terminarem com placar igual, somando os jogos de ida e volta, serão decididos em cobrança de penalidades.

Nas edições anteriores, quando havia igualdade no placar, a equipe que terminou a fase de grupos com a melhor campanha ficava com a classificação.

A primeira fase da competição foi disputada por 10 equipes e terminou no dia 9 de março. Divididos em dois grupos com cinco equipes cada, quatro clubes avançaram para as quartas de final, e os últimos colocados de cada grupo, o Náutico, de Campo Grande, e o Novo, de Sidrolândia foram rebaixados para a segunda divisão do Estadual.

O Corumbaense tem, até o momento, o melhor ataque do campeonato com 16 gols marcados, e o Operário é a melhor defesa, com apenas três gols sofridos.

O artilheiro da competição e possível revelação até aqui é o atacante Caio Vidal do Coxim, de apenas 20 anos, que marcou seis gols em cinco partidas. O jovem artilheiro é seguido pelo experiente zagueiro Fell, do Operário, de 31 anos, na vice-artilharia, que fez quatro gols em sete partidas.

MOMENTOS DESTINTOS



Costa Rica e o Operário, que estão sendo os representantes do futebol do Estado nas competições nacionais deste ano, vivem momentos destintos na reta final do campeonato Estadual.

O Galo que foi vice-campeão da edição passada, terminou a fase de grupos com a melhor campanha do Estadual. Em oito jogos disputados, o Operário venceu seis partidas, empatou dois jogos e não perdeu nenhum, sendo, até o momento, a única equipe que segue invicta.

Já a Cobra do Norte vem de uma sequência de quatro jogos sem vitórias no Campeonato Estadual, além de um trabalho interrompido no meio do caminho, do técnico Rodrigo Cascca, que foi demitido do clube após uma derrota por 2 a 1 contra o América de Natal, resultado que culminou na eliminação do Costa Rica na 1ª fase da Copa do Brasil.

O atual treinador do CREC, Gian Rodrigues que têm vasta experiência no futebol de Minas Gerais, comandou a equipe em apenas duas partidas que terminaram empatas.

SAIBA

O rebaixado Náutico fez a pior campanha do Estadual dos últimos 10 anos. O time perdeu os oito jogos que disputou, terminando sem pontuar, com seis gols marcados e 21 sofridos.

