Diretoria do Santos se divide, mas opta por efetuar compra de Hayner

Competição

Aberto ao público, mais de 700 pessoas são esperadas

A primeira etapa dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul deste ano começa nesta terça-feira (16) em Campo Grande e segue até a próxima quinta-feira (18). O evento organizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul terá entrada gratuita durante todos os dias.

A previsão da organização é de que cerca de 700 pessoas compareçam ao evento. Nesta etapa serão disputadas nove modalidades individuais e em duplas. O atletismo terá provas no Parque Olímpico Ayrton Senna. Já damas, dança de salão, dominó, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez ocorrerão no Espaço Expo do Shopping Bosque dos Ipês.

Ao todo, a competição receberá delegações de 35 municípios: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Naviraí, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

JOGOS DA MELHOR IDADE

Os Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul objetivam instrumentalizar os municípios de Mato Grosso do Sul e sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa, proporcionando canais de comunicação, o convívio social, a promoção da autoestima, troca de experiências com as demais gerações, contribuindo para a qualidade de vida. O acesso ao esporte e ao lazer é um dos direitos da pessoa idosa, assegurados pela Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso.

A iniciativa quer oportunizar a participação de pessoas idosas em eventos esportivos do Estado de Mato Grosso do Sul.

O evento promove momentos de lazer e inclusão para as pessoas idosas e é referência para as demais unidades federativas do país. Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, os Jogos da Melhor Idade promovem bem-estar físico, saúde mental e autonomia para os idosos-atletas.

“As atividades que desafiam o cérebro como os jogos de mesa, melhoram a memória, a concentração e o raciocínio lógico. Estudos mostram que o engajamento regular em jogos pode reduzir o risco de declínio cognitivo e até mesmo ajudar a prevenir doenças como demência e Alzheimer. Então, além da diversão e socialização, os Jogos da Melhor Idade melhoram a saúde dos atletas”.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, enfatiza que anualmente mais municípios têm participado dos Jogos. “Nestes últimos anos, conseguimos interiorizar os Jogos da Melhor Idade e percebemos maior envolvimento dos municípios, que passaram a movimentar principalmente os centros de convivência e a investir no esporte para a terceira idade. O mais importante, além de permitir a interação e o convívio entre os participantes, é estimular um estilo de vida mais ativo”.

SERVIÇO

A cerimônia oficial de abertura dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul ocorrerá na terça-feira (16), às 17 horas, no Espaço Expo do Shopping Bosque dos Ipês. Logo na sequência, a dança de salão abre as disputas com 82 participantes. Nos dias 17 e 18 as competições acontecem das 8h às 17h.

O shopping fica localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no Parque dos Novos Estados. A entrada de vans e ônibus das delegações será pela portaria C (rodovia BR-163).