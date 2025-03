Djokovic é confirmado em Madri após três anos e disputará o no Masters 1000 pela 14ª vez

SUPERLIGA

Quatro mil campo-grandenses acompanharam atuação brilhante da dupla Wallace e Douglas Souza, que levaram a equipe mineira para mais uma vitória na Superliga Masculina 24/25

Em mais uma edição da Superliga Masculina em Campo Grande, a dupla Wallace e Douglas Souza combinam para 39 pontos e ajudam o Sada Cruzeiro a bater o Vôlei Suzano, por 3 sets a 1, na noite deste domingo (23).

Quatro mil campo-grandenses estiveram presentes no Ginásio Guanandizão para acompanhar um show da dupla campeã olímpica. Poderia ter sido um trio, se o central Lucão, também campeão olímpico, não tivesse sentido um incômodo durante o aquecimento e ficado de fora do jogo.

O primeiro set foi de total domínio do Sada Cruzeiro, com parcial de 25/16. O Vôlei Suzano chegou a assustar a atual equipe campeã do mundo, vencendo o segundo set por 27 a 25, mas, com erros básicos do adversário na defesa, o clube mineiro voltou a ficar a frente no placar com parcial de 25/18 e, para fechar a conta, venceu o último set pelo mesmo placar.

Com 20 pontos, dois bloqueios e um ace, Douglas foi eleito o melhor da partida, mas fez questão de dividir o prêmio com Wallace, que fez 19 pontos, dois aces e bloqueou dois ataques do adversário, além de exaltar toda a equipe.

“Eu acho que este troféu hoje era do capitão Wallace, que está jogando demais. Hoje tivemos mais um jogo difícil, pois a gente sabe que as equipes jogam sem responsabilidade contra nós. Fizemos o nosso papel, todo o grupo contribuiu e felizmente vamos levar os três pontos para casa., disse Douglas.

Ainda, o camisa 14 fez questão de citar a energia dos campo-grandenses durante todo o jogo. “Eles [público] são completamente apaixonados por vôlei, e eu apaixonado por eles também. Obrigado pelo carinho, pelo apoio. Foi um grande jogo e espero que todos tenham gostado. Quem sabe voltaremos mais vezes?”.

Com essa vitória, o Sada Cruzeiro chegou a 51 pontos na classificação geral e garantiu o primeiro lugar, já que resta apenas uma rodada e Minas, com 47, e Vôlei Renata, com 46, não conseguem alcançá-lo. Já o Vôlei Suzano permanece com 29 pontos, na 7ª colocação.

“O time adversário foi feliz em seus saques, agressivos. Não conseguimos trabalhar bem as bolas altas e é algo importante de se fazer. Agora é focar no tempo que temos de treinamento para chegar bem nos playoffs e buscar a vaga na semifinal”, diz Pedro Uehara, treinador do Suzano.

Nesta quinta-feira (27), em casa, às 20h (horário de MS), o clube mineiro encerra a fase classificatória diante do APAN Blumenau, equipe catarinense que precisa do resultado positivo para não ser rebaixado de divisão.

No mesmo dia e horário, o Vôlei Suzano joga sua última rodada desta fase contra o São José Vôlei, que vem logo atrás da equipe paulista na classificação geral, com 22 pontos.

Mais um?

Este foi o segundo jogo da Superliga Masculina em Campo Grande nos últimos quatro meses. Em dezembro, o Vôlei Renata, do levantador e campeão olímpico Bruninho, venceu o Vedacit Guarulhos por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/16 e 25/20. Além disso, o campo-grandense Judson Nunes foi eleito o melhor da partida e caiu nas graças da torcida.

Com público médio de 4,5 mil em cada jogo (5 mil em dezembro e 4 mil na noite de ontem), a organização já negocia o próximo passo para receber mais uma atração do vôlei nacional. Segundo o Fabiano Rodrigues, organizador do evento, há chances de Campo Grande receber um jogo da Superliga Feminina, mas somente na próxima temporada, que começa em outubro.

Ainda, de acordo com ele, há duas equipes que atraem interesse: Minas Tênis Clube (MG) e Sesc RJ Flamengo. Atualmente, o clube mineiro ocupa a segunda posição nesta atual temporada, com 48 pontos em 22 jogos, sendo 17 vitórias. Já o time carioca está na sexta colocação, com 42 pontos, sendo 13 triunfos.

O Minas é um dos grandes expoentes da vôlei feminino no Brasil, 15 títulos nacionais e oito do Campeonato Sul-Americano de Clubes. Hoje, conta com jogadoras estreladas no elenco, como a central Thaísa Daher, campeã olímpica duas vezes (2008 e 2012) e bronze em Paris-2024, a ponteira Pri Daroit, prata no Mundial de 2022 com a seleção brasileira, e Julia Kudiess, também prata no Mundial há três anos.

Já o Flamengo é treinado desde 2021 pelo técnico Bernardinho, que já conquistou dois ouros (2004 e 2016) e duas pratas (2012 e 2008) nas Olímpiadas com a seleção masculina e um bronze (1996) com a feminina. Recentemente, assinou com oposta e ponteira Tainara Santos, de 25 anos e medalhista com a seleção em Paris-2024, mas ainda resta o anúncio oficial por parte do clube carioca. Mikaela Hestmann, ponteira de 17 anos e uma das maiores revelações brasileiras no esporte, também compõe o elenco flamenguista.

Assine o Correio do Estado