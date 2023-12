Na última competição do calendário nacional do tae kwon do deste ano, a Copa do Brasil Embaixador da Coreia, dois atletas sul-mato-grossenses garantiram vaga para a disputa do Grand Slam de Taekwondo em 2024.

Jheferson Glaciel, de Sonora, e Yasmin Santos, de Campo Grande, conseguiram conquistar a classificação para a competição que forma a seleção brasileira de tae kwon do do ano de 2024.

Ainda sem data definida, é esperado que o grand slam da modalidade seja disputado no início do mês de março, no Rio de Janeiro.

Jheferson Glaciel foi o único dos 31 atletas de Mato Grosso do Sul que representaram o Estado na Copa do Brasil que conquistou a medalha de ouro em sua categoria. Yasmin Santos terminou a competição com a prata.

A Copa do Brasil Embaixador da Coreia 2023 foi realizada em Brasília (DF), entre os dias 13 e 17 de dezembro, e, além das vagas ao grand slam, também somou pontos para os atletas no ranking nacional.

Ao todo, Mato Grosso do Sul encerrou a sua participação com 13 medalhas conquistadas, sendo uma de ouro, seis de prata e seis de bronze.

A delegação do Estado contou com 31 atletas dos municípios de Campo Grande, Chapadão do Sul, Ponta Porã e Sonora, além de seis técnicos do Estado.

COMPETIÇÃO

Na competição, foram disputadas lutas nas faixas coloridas e pretas nas categorias infantil, cadete, juvenil, sub-21, adulto e master.

O campeonato foi organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e contou com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil, do Comitê Paralímpico Brasileiro, da Embaixada da República da Coreia, da Marinha do Brasil, da Federação Brasiliense de Taekwondo e Parataekwondo e do Sesc Ceilândia.

A copa reuniu cerca de 1,5 mil atletas, e a seleção campeã foi a federação de Goiás, seguida por Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro, em quinto lugar.

No primeiro dia, a delegação sul-mato-grossense conquistou sete medalhas, sendo três de prata e quatro de bronze. No segundo dia foram duas medalhas de bronze, e no terceiro, uma medalha de ouro e duas de prata. Fechando a competição, no último dia, MS ficou ainda com uma medalha de prata.

A medalha de ouro de Mato Grosso do Sul foi de Jheferson Glaciel (Sonora), já os medalhistas de prata foram: Yasmin Santos (Campo Grande), Giovana Carvalho (Sonora), Thais Souza e Heitor Rodrigues (Chapadão do Sul) e Liessa Ricardi e André Torraca (Ponta Porã).

Os medalhistas de bronze foram: Kauã Fioravante Soares, Gil Ricardi, Rafael Mussi e Vinícius Alexandre (Ponta Porã), Nicole Sena Antunes e Lucas Vieira Kanashiro (Campo Grande).

GRAND SLAM

Nesta temporada de 2023, a seleção brasileira de tae kwon do foi definida em grand slam da modalidade, em fevereiro, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, que serviu como seletiva para definir os 16 integrantes da equipe que representou o País nas principais competições do ano.

Os destaques do grand slam de 2023 ficaram por conta do potiguar Paulo Ricardo (54 kg) e da alagoana Maria Clara Lima Pacheco (57 kg), que venceram suas respectivas categorias e foram eleitos os melhores atletas da competição.

Dos 16 atletas que garantiram vaga na seleção brasileira deste ano, a única do Centro-Oeste brasileiro foi a goiana Dângela Araújo Guimarães, da categoria -46 kg.

SAIBA

Neste ano, Mato Grosso do Sul conquistou sete medalhas, três ouros, duas pratas e dois bronzes, no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em Fortaleza, no Ceará.