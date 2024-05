Dorival Jr. justifica convocação com apenas três jogadores atuando no Brasil

SÉRIE D

Em duas rodadas, o representante de MS ainda não marcou na quarta divisão do Brasileiro

Buscando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série D, o Costa Rica foca a preparação no setor ofensivo, para sair da última colocação do grupo 7.

A Cobra do Norte, o único representante do futebol sul-mato-grossense na quarta divisão nacional, vai até o Paraná, para enfrentar, neste domingo (12), às 18h30 (horário MS), o Maringá Futebol Clube, no Estádio Regional Willie Davids.

Nas duas primeiras rodadas da competição, o Costa Rica não conseguiu uma vitória. Empatou fora de casa contra o São José (SP), e perdeu jogando em Mato Grosso do Sul por 3 a 0, recebendo a Inter de Limeira (SP).

Além de não ter vencido neste início de Série D, o clube ainda não marcou gols, mesmo conseguindo boas chances de balançar as redes nas duas partidas disputadas.

Em entrevista ao Correio do Estado, o lateral do Costa Rica, Léo de Souza Júnior, comentou que internamente os jogadores vem se cobrando sobre a melhoria ofensiva do time nos jogos.

“O professor Gian [técnico] sempre trabalha todas as partes da equipe, e a parte ofensiva não é diferente, trabalhamos muito para os gols acontecerem durante os jogos, infelizmente não conseguimos marcar ainda, mais não tem faltado chance de gols. E isto é um bom sinal, de que estamos chegando bem na frente, porém estamos pecando na hora de concluir”, disse Léo Júnior.

Campeão Estadual pelo CREC em 2022, o jogador espera um jogo difícil contra o Maringá, mas acredita que o time do município de Costa Rica pode sair do Paraná com o resultado positivo.

“Nos preparamos muito bem durante essa semana, a expectativa entre o grupo é muito boa, para voltarmos de lá [Maringá] com um resultado positivo se Deus quiser. Não vamos só para se defender como muitas pessoas pensam, por isso estou confiante que teremos um bom resultado”, analisou.

Para a próxima partida o Costa Rica terá um desfalque por conta de suspensão. O volante Michel Elói foi advertido com o segundo cartão amarelo e, consequentemente, expulso com o cartão vermelho aos 44 minutos do segundo tempo, após provocar uma falta na derrota contra o Inter de Limeira.

MARINGÁ

Adversário do Costa Rica, o Maringá vem de uma derrota fora de casa, contra o Água Santa, por 2 a 1. O jogo ficou marcado por um lance nos últimos minutos de jogo que viralizou na internet, sendo comparado com o histórico duelo entre o goleiro Cássio do Corinthians e o atacante Diego Souza, na época do Vasco, pela semifinal da Libertadores da América de 2012.

Cara a cara com o goleiro Dheimison, o atacante Neilton (ex-Santos) não titubeou e marcou o gol da vitória do Água Santa, sem sair do gol para fazer a defesa, como aconteceu em 2012 com Cássio, o goleiro do Maringá vem recebendo críticas da torcida paranaense devido a sua atuação nesta partida.

Na primeira rodada o Maringá venceu o Santo André por 2 a 1, resultado que somou os atuais três pontos da equipe na competição, ocupando a quarta colocação do grupo 7.

Contra times de Mato Grosso do Sul, o Maringá está invicto, em duas partidas disputadas o clube venceu os dois jogos. O histórico positivo foi contra o Operário Futebol Clube, na disputa da Série D do ano passado.

SEQUÊNCIA NEGATIVA

Com os resultados da Série D, se estende a série negativa do Costa Rica, que está a nove jogos sem vencer, contando com a campanha abaixo do esperado no Sul-mato-grossense de 2024.

A última vitória do clube aconteceu no dia 17 de fevereiro, no Estádio Laertão, por 2 a 0, em partida disputada contra o Náutico Futebol Clube, de Campo Grande, que foi rebaixado para a segunda divisão do Estadual.

Desde então o clube acumula quatro derrotas e cinco empates, sendo que neste período de “seca” de vitórias, o CREC disputou a Copa do Brasil (eliminado para o América-RN) e a Copa Verde (eliminado pelo União Rondonópolis-MT), perdendo ambos os jogos únicos válidos pela primeira fase das competições.

O Costa Rica neste período de nove jogos sem vencer, marcou apenas três gols e sofreu 12 gols.

SAIBA

O grupo 7 é liderado pela Inter de Limeira e Àgua Santa com seis pontos, seguidos pelo Pouso Alegre e Maringá ambos com três pontos. Santo André, Patrocinense, São José e Costa Rica têm um ponto.

