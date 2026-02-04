Dorival reforça necessidade de reforços após título da Supercopa: 'Precisamos de mais atletas'

Esportes

Entrega foi realizada ao longo da última semana e contou com a presença de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

A estreia histórica do Club Sportivo 2 de Mayo na Copa Libertadores 2026 acontecerá diante do Alianza Lima, do Peru, confronto disputado nesta quarta-feira (4), às 20h30 (MS) no Estádio Río Parapití, que foi reformado e modernizado justamente para a comportar a competição.

As obras do estádio localizado em Pedro Juan Caballero, lado paraguaio da fronteira com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã, contaram com aporte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A entrega foi realizada ao longo da última semana e contou com a presença de Alejandro Domínguez, presidente da instituição.

Entre as principais intervenções, o espaço com capacidade para 25 mil pessoas passou por reforma completa de ambos os vestiários, e da arbitragem, com foco em mais conforto e funcionalidade. A sala de imprensa também passou por modernização total. Outro destaque foi a construção de uma área de hospitalidade com capacidade para 150 pessoas, destinada a patrocinadores e convidados especiais.

Conhecido como “Galo norteño”, o time "pedrojuanino" garantiu vaga na primeira fase da Libertadores após o vice-campeonato da Copa do Paraguai, em novembro do ano passado. A classificação inédita foi herdada após o rebaixamento nacional do campeão General Caballero.

Por conta do ranking da Conmebol, o caminho do 2 de Mayo até a fase de grupos será longo. A equipe disputa a Pré-Libertadores. Se avançar à segunda fase, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru. Em caso de nova classificação, encara o vencedor do confronto entre Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile.

Do lado adversário, o Alianza Lima aposta na experiência de Paolo Guerrero, de 41 anos. Idolo do Corinthians, o atacante somou 130 jogos, 54 gols, 16 assistências e quatro títulos, incluindo o Mundial de Clubes de 2012, quando marcou de cabeça o gol da vitória sobre o Chelsea. No Brasil, também atuou por Flamengo, Internacional e Avaí, além de passagens por Bayern de Munique e Hamburgo, da Alemanha.

Competição

A Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta etapa. Caso avancem, entram no Pote 4 do sorteio da fase de grupos, que será realizado no dia 18 de março.

O sorteio definirá os grupos a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

Saiba*

Fundado em 6 de dezembro de 1935, o clube homenageia os combatentes da infantaria paraguaia da Guerra do Chaco, disputada entre 1932 e 1935. Entre suas conquistas estão o título da segunda divisão paraguaia em 2005 e dois da Primera División B, em 2011 e 2017. Em março de 2025, a equipe também disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminada pelo Guaraní, do Paraguai.

Assine o Correio do Estado