Dorival reforça necessidade de reforços após título da Supercopa: 'Precisamos de mais atletas'

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Paulista

Agência Brasil

Agência Brasil

04/02/2026 - 23h00
A conquista do título da Supercopa já faz parte do passado para o técnico Dorival Júnior. Em entrevista concedida nesta quarta-feira, o treinador enfatizou a necessidade de reforçar o elenco e fez um alerta ao torcedor corintiano.

"Tenho que passar ao torcedor aquilo que seja o correto da maneira mais clara. Estamos num processo de montagem e não temos um elenco completo. Precisamos de mais atletas para qualificar o nosso grupo. Com uma boa equipe você briga por taças", afirmou o comandante do Corinthians.

O troféu conquistado em cima do Flamengo, que ostenta um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro, não serviu para atenuar a preocupação do treinador em relação ao restante da temporada.

"Ou daremos um passo maior ou manteremos esse trabalho. Hoje temos 12, 13 jogadores das categorias de base. É um trabalho que gosto de fazer, de desenvolver. Foi em cima desses jogadores que nos deram uma boa resposta em momentos importantes no ano passado", disse o técnico em entrevista concedida no CT Joaquim Grava.

Dorival fez ainda um alerta sobre este início de temporada.

"Se não estivermos atentos e não focarmos na melhoria do nosso grupo, vamos correr riscos. O futebol é muito dinâmico", afirmou

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Paulista e recebe o Capivariano na Neo Química Arena. Com oito pontos em cinco partidas, a equipe ocupa sétimo lugar no Paulistão.
 

Esportes

Estádio reformado marca estreia de time da fronteira na Libertadores

Entrega foi realizada ao longo da última semana e contou com a presença de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

03/02/2026 15h15

Estádio Rio Parapity, em Pedro Juan Caballero

Estádio Rio Parapity, em Pedro Juan Caballero Foto: Divulgação

A estreia histórica do Club Sportivo 2 de Mayo na Copa Libertadores 2026 acontecerá diante do Alianza Lima, do Peru, confronto disputado nesta quarta-feira (4), às 20h30 (MS) no Estádio Río Parapití, que foi reformado e modernizado justamente para a comportar a competição.

As obras do estádio localizado em Pedro Juan Caballero, lado paraguaio da fronteira com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã, contaram com aporte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A entrega foi realizada ao longo da última semana e contou com a presença de Alejandro Domínguez, presidente da instituição. 

Entre as principais intervenções, o espaço com capacidade para 25 mil pessoas passou por reforma completa de ambos os vestiários, e da arbitragem, com foco em mais conforto e funcionalidade. A sala de imprensa também passou por modernização total. Outro destaque foi a construção de uma área de hospitalidade com capacidade para 150 pessoas, destinada a patrocinadores e convidados especiais.

Conhecido como “Galo norteño”, o time "pedrojuanino" garantiu vaga na primeira fase da Libertadores após o vice-campeonato da Copa do Paraguai, em novembro do ano passado. A classificação inédita foi herdada após o rebaixamento nacional do campeão General Caballero.

Por conta do ranking da Conmebol, o caminho do 2 de Mayo até a fase de grupos será longo. A equipe disputa a Pré-Libertadores. Se avançar à segunda fase, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru. Em caso de nova classificação, encara o vencedor do confronto entre Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile.

Do lado adversário, o Alianza Lima aposta na experiência de Paolo Guerrero, de 41 anos. Idolo do Corinthians, o atacante somou 130 jogos, 54 gols, 16 assistências e quatro títulos, incluindo o Mundial de Clubes de 2012, quando marcou de cabeça o gol da vitória sobre o Chelsea. No Brasil, também atuou por Flamengo, Internacional e Avaí, além de passagens por Bayern de Munique e Hamburgo, da Alemanha.

Competição

A Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta etapa. Caso avancem, entram no Pote 4 do sorteio da fase de grupos, que será realizado no dia 18 de março.

O sorteio definirá os grupos a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

Saiba*

Fundado em 6 de dezembro de 1935, o clube homenageia os combatentes da infantaria paraguaia da Guerra do Chaco, disputada entre 1932 e 1935. Entre suas conquistas estão o título da segunda divisão paraguaia em 2005 e dois da Primera División B, em 2011 e 2017. Em março de 2025, a equipe também disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminada pelo Guaraní, do Paraguai. 

Assine o Correio do Estado

Esportes

A popularidade das plataformas de jogos online no Brasil

03/02/2026 10h15

As plataformas de jogos online estão ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Este crescimento é impulsionado por avanços tecnológicos e mudanças econômicas. A segurança e a inovação são fatores que atraem muitos jogadores.

 

Nos últimos anos, você deve ter percebido um aumento no interesse por plataformas de jogos online no Brasil.

Este fenômeno é resultado de avanços tecnológicos e mudanças econômicas que tornam o ambiente mais favorável para esses desenvolvimentos.

As plataformas de jogos, como os cassinos online, estão se tornando mais acessíveis e atraentes para os jogadores brasileiros, oferecendo uma experiência aprimorada e segura.

Essa tendência reflete uma mudança nos hábitos dos jogadores, que agora valorizam cada vez mais a inovação e a segurança em suas escolhas de entretenimento online.

Além disso, muitos jogadores estão explorando as vantagens de um crypto casino, que oferece transações seguras e anônimas.

Crescimento das plataformas de jogos online

O mercado de jogos online no Brasil está em expansão, com plataformas oferecendo uma variedade de opções que atendem às demandas por inovação e segurança.

A privacidade das transações é um atrativo significativo, especialmente para aqueles que valorizam a confidencialidade nas operações financeiras online.

A facilidade com que você pode realizar transações sem comprometer informações pessoais tornou essas plataformas ainda mais populares.

A velocidade nas transações também é um diferencial competitivo.

Os jogadores estão sempre em busca de experiências sem interrupções, e as novas tecnologias permitem que as operações sejam realizadas quase instantaneamente.

Isso não só melhora a experiência do usuário, mas também aumenta a confiança na plataforma.

À medida que essas tecnologias continuam a evoluir, espera-se que mais jogadores migrem para essas plataformas inovadoras, procurando experiências dinâmicas e seguras.

Mudanças no comportamento dos jogadores

As novas plataformas de jogos têm um impacto significativo no comportamento dos jogadores brasileiros.

Com a introdução dessas tecnologias, você provavelmente observou uma mudança na forma como interage com os jogos online.

As plataformas estão se tornando mais do que apenas locais para apostar; elas são comunidades onde você pode interagir e compartilhar experiências com outros jogadores.

Essa interação social é amplamente facilitada por avanços tecnológicos que tornam a experiência mais envolvente e personalizada.

Novos jogadores são atraídos pela promessa de inovação constante e pelas oportunidades únicas oferecidas por essas plataformas.

Como resultado, o mercado brasileiro está se transformando em um ambiente vibrante onde tanto veteranos quanto novatos podem explorar novas formas de entretenimento digital.

Perspectivas para o futuro do mercado de jogos

Olhando para o futuro, as perspectivas para as plataformas de jogos no Brasil são promissoras.

Você verá cada vez mais inovações destinadas a melhorar a experiência do usuário e garantir transações seguras e rápidas.

No entanto, desafios permanecem, como a necessidade de regulamentação adequada para proteger os interesses dos jogadores enquanto promove o crescimento sustentável do setor.

Esses desafios oferecem oportunidades para desenvolvedores e reguladores colaborarem na criação de um ambiente seguro e atrativo para todos os envolvidos.

Com o tempo, espera-se que essas plataformas continuem a moldar o futuro do mercado brasileiro de jogos, proporcionando experiências enriquecedoras e seguras para uma base crescente de usuários entusiastas.

