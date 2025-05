Douradense será única de MS em Mundial de Karatê no Japão

NOVA DIREÇÃO

Novo pleito irá definir o sucessor de Ednaldo Rodrigues, destituído do comando da CBF na quinta por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)

Interventor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Fernando José Sarney anunciou nesta sexta-feira a data da nova eleição da entidade. Um dia após ser colocado no cargo, ele definiu que o pleito será realizado no dia 25 deste mês, véspera do início do trabalho do técnico Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira.

A eleição vai definir o sucessor de Ednaldo Rodrigues, destituído do comando da CBF na quinta por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), designado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar uma possível fraude no acordo que manteve o dirigente no poder. Uma perícia indicou que a assinatura do ex-vice-presidente Coronel Nunes, um dos signatários, seria falsa. A decisão cabe recurso.

Em seu despacho, o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro definiu Fernando José Sarney, vice-presidente da CBF, como interventor e definiu que ele convocasse uma eleição para os cargos diretivos da CBF "o mais rápido possível".

Seguindo estas determinações, Sarney anunciou que o Edital de Convocação para Assembleia Geral Eleitoral será publicado em jornais neste sábado. A eleição vai decidir quem será o novo presidente da entidade e vai definir também oito vice-presidentes, três membros efetivos e três membros suplentes do Conselho Fiscal, para o exercício dos mandatos do quadriênio de 2025/2029.

"Observando as regras e procedimentos eleitorais previstos no Estatuto da CBF, o processo será conduzido de forma transparente, democrática e participativa", afirmou o interventor da entidade que rege o futebol mundial.

De acordo com o cronograma informado por Sarney, o prazo para registro de chapa será aberto no dia 18, domingo, e será encerrado no dia 20. E, no dia 25, acontecerá a Assembleia Geral Eleitoral para a realização do pleito.

"Informo, ainda, que a condução do processo eleitoral ficará sob responsabilidade de Comissão Eleitoral Apartada e Independente, conforme previsão do art. 22, VI, da Lei n' 9.615/98", informou Sarney, em comunicado

Será a segunda eleição para presidência da CBF em menos de dois meses. Em março, Ednaldo obteve vitória contundente para se manter no cargo, com todos os votos das federações e dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Ele iniciaria o novo mandato em 2026. No entanto, agora está recorrendo ao STF para tentar reverter a decisão judicial de quinta-feira.

CONVOCAÇÃO

A eleição, portanto, acontecerá na véspera do primeiro dia de trabalho de Ancelotti à frente da seleção. No dia 26, ele concederá entrevista coletiva para anunciar sua primeira lista de convocados, para os jogos contra o Equador, fora de casa, no dia 5 de junho, e contra o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo.