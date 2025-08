Drugovich celebra nova chance e performance em treino da F-1: 'Estou muito satisfeito'

copa do Brasil

A equipe rubro-negra deve utilizar um time mesclado para a primeira partida contra o Galo mineiro

No último confronto entre as duas equipes pelo Brasileirão, o Flamengo venceu o Galo por 1 a 0 Reprodução

O Flamengo volta a campo hoje à noite, às 20h30min (horário de MS), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para medir forças com o Atlético-MG na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na tarde de ontem, o técnico Filipe Luís comandou o último treino do elenco antes do jogo, que definiu o time titular que inicia a partida.

Inicialmente, a ideia de Filipe Luís era de poupar alguns jogadores. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil porque, em 2024, o Mais Querido superou o Atlético-MG nos jogos de ida e volta.

Primeiro, no Maracanã, o Flamengo venceu o time mineiro, por 3 a 1. Depois, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), o Rubro-Negro sacramentou o título, ao vencer o embate por 1 a 0.

A partida carrega um histórico recente de confrontos intensos entre as equipes, o que eleva ainda mais a importância do duelo.

Assim, a rivalidade entre cariocas e mineiros promete entregar mais um capítulo vibrante, com torcidas apaixonadas e muita disputa em campo.

Os dois clubes se enfrentaram no domingo, também no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Léo Ortiz, e assumiu a liderança da competição.

O Atlético-MG, por outro lado, vive um momento de oscilação e ocupa atualmente a 13ª colocação no torneio nacional.

Na Copa do Brasil, o Flamengo avançou às oitavas de final depois de superar o Botafogo-PB na terceira fase.

Já o Atlético-MG teve um caminho mais longo, eliminando o Tocantinópolis, o Manaus e o Maringá-PR. Cabe ressaltar que ambas as equipes enxergam o torneio como prioridade, o que reforça o peso desta fase do mata-mata.

HISTÓRICO

Ao longo da história, Flamengo e Atlético-MG já se enfrentaram 92 vezes em partidas oficiais. O Rubro-Negro leva vantagem, com 38 vitórias, contra 33 do Galo, e 21 empates.

Pela Copa do Brasil, os dois times se cruzaram em oito oportunidades. O Flamengo venceu cinco jogos, o Atlético-MG venceu dois e houve um empate.

Vale destacar que o duelo mais recente na competição foi, justamente, na final da edição passada, vencida pelo Flamengo. Por isso, o confronto de hoje ganha um tom de revanche para o time mineiro.

O duelo de volta está marcado para quarta-feira, às 18h (horário de MS), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Dessa maneira, o confronto reúne história, rivalidade e grande expectativa. Por isso, torcedores de todo o País estarão atentos a mais esse capítulo do clássico interestadual. Isso porque a vaga nas quartas de final está em jogo, e nenhum dos lados quer ficar pelo caminho.

REGULARIZADOS

Saúl foi regularizado pelo Flamengo e já pode estrear pelo clube carioca. O meia espanhol teve o nome publicado no BID na tarde de ontem. O mesmo ocorreu com o atacante Samuel Lino.

Apesar de estar regularizado, o meia ainda não deve ser relacionado para o jogo de hoje. Ele não joga desde o fim da temporada europeia e ainda está em fase de recondicionamento físico. Saúl já treina com o grupo no Ninho do Urubu e segue protocolos para ficar à disposição.

O atacante Samuel Lino também foi regularizado ontem, mas não ficará à disposição deste jogo da Copa do Brasil. O jogador fará o primeiro treinocom o grupo nesta tarde.

Emerson Royal é outro nome que está regularizado, mas, durante a coletiva de apresentação, revelou que ainda precisa de um tempo para ficar à disposição.

Inscritos 24 horas antes de iniciar as oitavas da Copa do Brasil, os quatro reforços podem disputar o jogo de volta, na semana que vem, em Belo Horizonte.

REFORÇO

O quarto reforço do Flamengo nesta janela está na área. Carrascal desembarcou no Rio de Janeiro no fim da tarde de ontem. O meia vai passar por exames médicos e assinará contrato hoje.

O clube pretendia apresentar o jogador à torcida ontem, antes do jogo contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Samuel Lino, que foi anunciado pelo Flamengo na quarta-feira, também terá o primeiro contato com os Rubro-Negros. Cerca de 10 torcedores recepcionaram Carrascal no Aeroporto Internacional do Galeão. “Ôoo, o Carrascal chegou”, cantaram os rubro-negros.

