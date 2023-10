Estadual feminino

Enquanto equipe da Capital já está perto das semifinais, Corumbaense fará sua estreia em casa, no Estádio Arthur Marinho

Invicto com duas vitórias no grupo B, o Esporte Clube Comercial está a um empate de garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Estadual Feminino. O Colorado enfrenta neste sábado, às 15h, a equipe da Portuguesa (MS), no Estádio Olho do Furacão, em partida de returno da fase de grupos.

Neste fim de semana, no domingo, também acontecerá a partida atrasada da primeira rodada entre Corumbaense e Sociedade Esportiva Indígena Terena (Seinter), de Dois Irmãos do Buriti, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, às 9h.

O adversário do Comercial, a Portuguesa, ainda não pontuou no Estadual e mais uma derrota a elimina da competição.

Em entrevista ao Correio do Estado, a treinadora do Comercial, Romilda Campos, afirmou que acredita que o confronto contra a Lusa será difícil em virtude da necessidade de vitória da equipe adversária.

“Nesta semana de folga, as atletas fizeram uma recuperação e treinaram para o jogo, que será um pouco mais pegado e difícil, porque a equipe adversária precisa vencer para continuar no campeonato. Mas estamos trabalhando bem, tranquilo, com os pés no chão, e vamos com tudo também”, declarou Romilda.

A última partida do Comercial foi disputada em Ribas do Rio Pardo, contra a equipe do Pinheiros. O Colorado venceu pelo placar de 4 a 2.

A Portuguesa vem de derrota nesta 3ª rodada contra o Pinheiros, por 4 a 0, em partida realizada no Estádio Olho do Furacão.

Os gols da partida foram marcados por Daniela Gomes, Beatriz Almeida, Karina Inzabralde e Ana Cláudia Galvão.

CORUMBAENSE

Neste domingo, o Carijó da Avenida fará o seu primeiro jogo como mandante no Estadual Feminino 2023, jogando no Estádio Arthur Marinho.

O adversário será a Seinter, que perdeu o seu primeiro jogo na competição em Dois Irmãos do Buriti, contra o Operário, por 6 a 0.

O Corumbaense inicialmente estrearia no dia 16 de setembro, no município de Corumbá, em partida contra a Seinter, porém, em virtude dos estragos causados pela chuva na cidade naquela semana, o clube pediu o adiamento da partida à federação.

O Corumbaense só foi entrar em campo no Estadual na segunda rodada, quando enfrentou o Operário no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O Carijó da Avenida perdeu a partida por 6 a 2.

Em entrevista ao Correio do Estado, a treinadora do Corumbaense, Mariana Carvalho, que a equipe tem boas expectativas para a estreia em casa jogando no Estádio Arthur Marinho.

"Assim como participar do estadual era um objetivo a ser conquistado , conquistar a torcida também é.Temos uma torcida apaixonada , até o presente momento pelo masculino , mas , esperamos que pouco a pouco possamos colocar nossos torcedores no estádio", declarou.

A treinadora também enfatiza o jogo importante que o Carijó da Avenida têm pela frente, contra a equipe de Dois Irmãos do Buriti. "Agora temos o Seinter , que iremos enfrentar com muita garra é um jogo decisivo , se ganharmos temos 50% de chance para nos classificar para próxima fase”.

CLASSIFICAÇÃO

Com o fim da terceira rodada, a equipe de Ribas do Rio Pardo assumiu a segunda colocação do Grupo B, com 3 pontos, ficando à frente da Portuguesa, que ainda não pontuou nem marcou gols na competição.

O líder do grupo é o Comercial, que acumula 6 pontos com duas vitórias em dois jogos.

Já no grupo A, a liderança é do Operário, que também venceu os seus dois jogos. Logo atrás da equipe está o Corumbaense, que tem um jogo a menos e ainda não pontuou. O mesmo vale para a Seinter, que estreou contra o Galo e amarga a última colocação do grupo, com o saldo de gols abaixo do Carijó da Avenida.

Quatro equipes estão na disputa pelo título sul-mato-grossense, que dará uma vaga para o campeão no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3 de 2024.

Na 1ª fase, as duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais e, posteriormente, decidem com jogos de ida e volta.

SAIBA

A artilheira do Estadual Feminino até o momento é a atacante Ana Jéssica, com cinco gols. Atrás dela está a Aninha Ramires com três, ambas jogadoras do Operário.

O Operário Futebol Clube é o time que marcou mais gols na competição, com 12 gols feitos em duas partidas.