Em 3° do grupo, Costa Rica enfrenta líder neste domingo (07)

Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Costa Rica vive uma ótima fase na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Para consolidar vaga no mata-mata da competição, a Cobra do Norte enfrenta o Maringá (PR), líder do grupo, neste domingo (07), às 15h, no Estádio Laertão.

Na terceira posição do grupo G, o único representante do Estado na quarta divisão está com classificação encaminhada para a próxima fase, mas ainda precisa garantir alguns pontos para consolidar a vaga. Caso vença a equipe paranaense e o resultado de outros jogos ajude, o CREC fica com um pé e meio na segunda fase.

Hoje com 17 pontos conquistados (5v, 2e e 4d), o Costa Rica está somente com três pontos à frente do Santo André (SP), primeira equipe fora do G4. Portanto, ainda precisa ficar de olho para não deixar a classificação escapar nos últimos jogos da fase de grupos.

Após a partida deste domingo, restarão apenas dois jogos para a conclusão da primeira etapa da competição, sendo eles contra: Inter de Limeira (SP), dia 13/07, às 16h, fora de casa; e São José (SP), 20/07, às 15h, em casa.

O Costa Rica já enfrentou o Maringá (PR) neste ano, mas acabou perdendo por 2x0, partida que aconteceu no Estádio Willie Davids, no Paraná. Para o jogo deste domingo, a transmissão fica por conta do canal oficial da Cobra do Norte no Youtube, a CREC TV.

Adversário e grupo

Como já citado, o Maringá é o líder do grupo G e, ainda, a segunda melhor equipe da competição por pontos, atrás apenas do Manauara (AM), que tem 27 contra os 26 do time paranaense. Hoje, o Maringá tem incríveis oito vitórias em 11 jogos na competição, além de apenas uma derrota (contra o Água Santa na 2ª rodada).

Com 20 gols marcados, também é um dos melhores ataques dos 64 times que disputam a série D. Já com a classificação garantida e apenas querendo afirmar o primeiro lugar do grupo, a equipe paranaense pode poupar alguns titulares para esse jogo, mas pouco provável.

Acerca do grupo, quase todas as equipes ainda têm chances de classificação, exceto a Patrocinense (com apenas 5 pontos conquistados) e o próprio Maringá (com classificação já garantida).

Portanto, restam três vagas para seis times, sendo eles: Inter de Limeira (20 pontos); Costa Rica (17 pontos); Água Santa (16 pontos); Santo André (14 pontos); São José (12 pontos) e Pouso Alegre (9 pontos). Além da partida entre o CREC e Maringá, jogam nesta rodada:

Santo André x São José - 06/07, às 15h;

Patrocinense (MG) x Pouso Alegre (MG) - 06/07, às 16h;

Água Santa x Inter de Limeira - 06/07, às 18h

Confira a classificação de momento do grupo G (antes da rodada começar):

