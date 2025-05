Em Barueri, Palmeiras encara o São Paulo de olho em manter a liderança

SÉRIE D

Com quatro pontos conquistados em três jogos, Galo pode entrar na zona de classificação se vencer o Itabirito-MG amanhã, no Jacques da Luz

Após vitória maiúscula na última rodada, o Operário volta a campo para enfrentar o Itabirito-MG, neste sábado (10), às 15h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, com olhos bem atentos no G4 da quarta divisão nacional.

Ainda inconsistente, com uma vitória, uma derrota e um empate, o Galo busca consolidação na competição. Atualmente, a zona de classificação do Grupo A7 é composta por Cianorte-PR, Inter de Limeira-SP, Itabirito e Goiatuba-GO.

O clube mineiro, que será o adversário desta quarta rodada, soma cinco pontos e está invicto. Porém, vem de dois empates consecutivos e também de instabilidade no campeonato, o que pode ajudar o Operário em busca de uma vitória de grande valor na situação atual da tabela.

No Campeonato Estadual deste ano, o Itabirito ficou na última colocação do Grupo B, que teve América Mineiro e Athletic Club como líderes. Na classificação geral, ficou em 9º lugar de 12 equipes, o que não lhe rendeu nem vaga para o Troféu Inconfidência (5º ao 8º) e nem o rebaixamento para o Módulo II (11º e 12º colocado).

Em caso de triunfo neste sábado, o Operário pula para sete pontos e certamente assume um posto na zona de classificação. No cenário contrário, ou seja, com uma derrota, o Galo fica fora do G4 por, no mínimo, mais uma rodada e pode cair até para a última colocação do grupo, a depender dos resultados dos outros jogos e saldo das equipes.

Depois deste jogo, a equipe de Campo Grande terá dois compromissos seguidos fora de casa na competição: Dia 18, contra o Goiatuba, e dia 24, contra o Cascavel-PR. Até por isso, uma vitória em casa amanhã seria ainda mais importante.

CONHECIDO

O Itabirito conta com um jogador conhecido nacionalmente em seu elenco. Trata-se do atacante Luan, de 36 anos, que acumula passagens por Palmeiras e Cruzeiro, além de outras equipes de menor expressão no país.

Nesta temporada, o jogador marcou dois gols em nove jogos com a camisa do clube mineiro, do qual um foi no empate em 2x2 contra o Cianorte, na 2ª rodada. Na carreira, balançou as redes 67 vezes e distribuiu 20 assistências em 356 partidas, sendo o Palmeiras aquele onde teve maior destaque e sucesso.

Ainda, de setembro a fevereiro, o atacante Jô, ex-Corinthians e Atlético Mineiro, também fez parte do elenco do Itabirito. Porém, as partes decidiram por rescindir o contrato após seis partidas do Campeonato Mineiro, sem explicação do motivo para término do vínculo de maneira tão precoce.

