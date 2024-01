Em casa, Novo empata com Aquidauanense e se complica no grupo B

Em casa, o Novo Futebol Clube empatou com o Aquidauanense e se complicou no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Jogando no Sotero Zarate, o Pirata empatou com o Azulão em 1 a 1, e continua na lanterninha do grupo B, com apenas 1 ponto em 3 jogos

Quem abriu o placar foi o time da casa, aos 44 minutos do primeiro tempo. Em jogada pela esquerda, o lateral Bonoto fez um lindo cruzamento para Jefferson Gibran empurrar para o fundo das redes.

O empate do Aquidauanense foi no apagar das luzes na etapa final. Em uma linda jogada pela direita, o zagueiro Luiz Paulo foi acionado e chutou para o fundo das redes, empatando a partida.

O Novo na próxima rodada vai até Dourados enfrentar o time da casa, o Dourados Atlético Clube, no Estádio Fredis Saldivar. Já o Aquidauanense recebe o Ivinhema no Estádio Noroeste em busca dos três pontos. Ambos os jogos serão no próximo domingo (4).

No sábado…

Ivinhema 2x2 Corumbaense

Em partida única da terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Ivinhema e Corumbaense ficaram no empate em 2 a 2, na tarde de ontem (27), no Estádio do Saraivão, no município de Ivinhema.

Quem abriu o placar foi o time da casa aos 38 minutos do primeiro tempo, com Michael. O empate do Galo Carijó aconteceu aos 45 minutos da etapa inicial, com Eliser.

O segundo tempo começou agitado, com a expulsão do meio-campista Maia, aos 8 minutos da etapa final. Com um a menos, o Ivinhema foi para cima e conseguiu fazer o segundo gol, com Fardinho.

Nos minutos finais da partida, Alan Júnior aos 41 minutos conseguiu arrancar o empate por 2 a 2.

Ivinhema e Corumbaense estão com 4 pontos no grupo B. O Azulão está na liderança do grupo, pelo saldo de gols.

O Ivinhema na próxima rodada enfrenta o Aquidauanense, enquanto o Corumbaense folga na rodada.