Em clima de decisão, Operário viaja para Alagoas para enfrentar o CRB

Jogadores do Operário embarcaram ontem com destino a Maceió, onde enfrentarão o CRB, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil - Gerson Oliveira

Fazendo história na competição nacional, o Operário Futebol Clube terá mais um desafio pela frente. O clube campo-grandense viajou ontem para Maceió (AL), onde enfrentará o CRB, pela segunda fase da Copa Brasil.

Com clima de decisão no ar e em busca de um feito inédito, o Operário, representante do futebol sul-mato-grossense, viajará cerca de 3 mil km para jogar amanhã, às 18h30min (de MS), no estádio Rei Pelé, contra o Clube de Regatas Brasil (CRB).

Em entrevista antes do embarque, o técnico Celso Rodrigues falou ao Correio do Estado sobre o nível de dificuldade desse confronto.

“A Copa do Brasil é um campeonato difícil e complicado, mas conversamos com os atletas e a expectativa é de fazer um bom jogo, respeitando o adversário, procurando colocar em prática a preparação que está sendo proposta para esta partida”, declarou Rodrigues.

Nesta fase, de confronto único para classificação, o time visitante não tem a vantagem do empate para passar de fase. Em caso de igualdade, a decisão vai ser disputada nos pênaltis.

Com isso, Celso Rodrigues declarou que o time vai procurar fazer um jogo seguro, com paciência, buscando os dois resultados possíveis para a classificação.

“Nós pretendemos não deixar de executar e aplicar aqui o que a gente vai levar para dentro de campo. Vamos procurar fazer o nosso jogo e sempre buscar o gol, tendo a humildade de saber que teremos que correr e brigar para alcançar o objetivo”, disse o treinador.

Márcio Luiz, zagueiro do Operário, disse que o elenco do Galo tem condições de fazer um bom jogo em Maceió e voltar a Campo Grande com a histórica classificação à terceira fase na bagagem.

“Temos de respeitar muito a equipe do CRB, tem mais investimento e é de Série B do Brasileiro, mas, dentro do respeito, temos de trabalhar e fazer o nosso melhor. Vamos lá para fazer história e buscar a classificação”, disse o jogador do Operário.

PREMIAÇÃO

Só pela participação na primeira fase, o Operário recebeu de premiação na Copa do Brasil o valor de R$ 750 mil. A Classificação para esta segunda fase gerou mais R$ 900 mil ao clube.

A verba de R$ 1,6 milhão, de acordo com o presidente do Operário, coronel Nelson Antônio da Silva, será usada para pagar dívidas trabalhistas e a folha salarial dos atletas.

“Na primeira etapa da premiação, recebemos em valor líquido R$ 500 mil. Esse dinheiro foi destinado para o pagamento da premiação do elenco campeão do Estadual do ano passado e também foi utilizado para o pagamento da folha salarial do mês de janeiro”, explicou coronel Nelson.

Todo o recurso da primeira premiação, segundo a diretoria do Operário, foi utilizado para a manutenção do clube, como pagamento de impostos e empréstimos feitos no início da pré-temporada.

“Com relação à premiação de R$ 900 mil, vamos usar o dinheiro no pagamento da bonificação aos jogadores pela classificação à segunda fase, além de dívidas trabalhistas que o clube tem com alguns atletas”, declarou.

A grande expectativa da diretoria administrativa do clube, segundo coronel Nelson, para começar a investir na estrutura esportiva do Operário é a possível classificação à terceira fase da Copa do Brasil.

“Passando para a terceira fase, o clube terá um montante maior, podendo investir no fortalecimento do elenco para a Série D, além de mexer na estrutura interna do CT do Operário, sanando as dívidas”, projetou o presidente.

ESTADUAL EM RETA FINAL

Já classificado para a próxima fase do Estadual Sul-Mato-Grossense, o Operário terá pela frente, na última rodada da fase de grupos, o clássico contra o Comercial.

O jogo vale a vice-colocação no Grupo A para o Galo, porém, para o Colorado, a partida é jogo de vida ou morte para evitar o rebaixamento à segunda divisão do Estadual.O confronto será no estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, neste domingo, às 15h.

Na penúltima rodada da fase de grupos, disputada no domingo, o Operário venceu a Serc, por 2 a 1, jogando em Campo Grande, e os gols do Galo foram marcados pelos atacantes Lucão e Fernandinho, em cobranças de pênalti.

Já o Comercial vem de um empate histórico contra o Costa Rica, após estar perdendo por 2 a 0 e com dois jogadores a menos em campo, o Colorado deixou tudo igual, com gols de Breno Anderson e do zagueiro Henrique Mumu.

Saiba: Terceiro colocado na Copa do Nordeste e líder do Campeonato Alagoano, o CRB, adversário do Operário nesta segunda fase, tem em seu elenco atletas de renome, campeões brasileiros, paulistas e cariocas.

O clube disputa a Série B neste ano. Entres os destaques está o zagueiro Gum, que jogou por quase uma década no Fluminense. O principal jogador do CRB é o atacante Anselmo Ramon, atleta revelado pelo Cruzeiro, onde foi campeão brasileiro.

