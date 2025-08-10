Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Dia dos pais

Em família: conheça filhos que seguem os passos dos pais no esporte

Relembre pais e filhos que se destacam na carreira esportiva

Agência Brasil

Agência Brasil

10/08/2025 - 11h50
Diz o ditado que "filho de peixe, peixinho é". No esporte, essa herança familiar aparece com frequência quando os filhos escolhem seguir a carreira dos pais, muitas vezes incentivados desde cedo em casa. Neste Dia dos Pais, destacamos alguns exemplos de atletas que, motivados pelas raízes, buscam construir suas próprias trajetórias.

EDINHO E PELÉ

Filho do Rei do Futebol, Edinho seguiu os passos do pai, mas em outra posição: goleiro. Ele atuou principalmente pelo Santos, onde disputou 195 partidas entre 1991 e 1998, além de passagens por Portuguesa Santista, São Caetano e Ponte Preta, clube em que encerrou a carreira em 1999. Edinho já afirmou que o futebol sempre foi uma das principais ligações entre ele e Pelé.

Após pendurar as luvas, o filho do maior jogador de todos os tempos acumulou experiências como treinador em clubes como Mogi Mirim, Água Santa e Londrina. Hoje, além de buscar novas oportunidades no comando de equipes, dedica parte do tempo a cuidar do legado do pai, missão que assumiu após a morte de Pelé

MICK SCHUMACHER E MICHAEL

Filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, Mick segue carreira no automobilismo tentando repetir os passos do pai. O alemão correu pela equipe Haas na Fórmula 1 em 2021 e 2022, e atualmente é piloto da Alpine no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA. Além disso, já atuou como piloto reserva da Mercedes e da McLaren na F1.

BRUNINHO E BERNARDINHO

Bruno Rezende, o Bruninho, é um dos exemplos mais conhecidos. Filho de Bernardinho, um dos maiores vencedores da história do vôlei, e de Vera Mossa, ex-atleta que participou de três Jogos Olímpicos, ele se firmou como levantador, mesma posição do pai.

Bernardinho marcou época tanto como jogador - integrando a "geração de prata", responsável pela primeira medalha olímpica do Brasil no vôlei - quanto como técnico, comandando as seleções masculina e feminina com diversos títulos, incluindo dois ouros olímpicos em 2004 e 2016. Curiosamente, Bernardinho foi técnico de Bruninho na Seleção, e juntos comemoraram o ouro em 2016, no Rio de Janeiro. Antes disso, o atlta já havia conquistado duas pratas olímpicas, em 2008 e 2012.

STEPHEN CURRY E DELL

Stephen Curry, reconhecido como um dos maiores arremessadores da NBA, se apaixonou pelo basquete ainda criança, influenciado pelo pai, Dell Curry, que atuou pelo Charlotte Hornets nos anos 1990. Stephen segue fazendo história pelo Golden State Warriors, com quatro títulos da NBA no currículo.

O talento na família não ficou restrito apenas ao astro mais velho. Seth Curry, filho mais novo de Dell, também é jogador da NBA, atualmente no Charlotte Hornets.

MAX VERSTAPPEN E JOS

Max Verstappen, tetracampeão consecutivo de Fórmula 1, é filho do ex-piloto Jos Verstappen, que disputou a categoria entre 1994 e 2003, mas sem destaque. Desde cedo, Max foi criado sob a orientação rigorosa do pai, que destacou a força mental do filho como diferencial na trajetória rumo ao topo do automobilismo.

Estreante na Fórmula 1 aos 17 anos pela Toro Rosso (atual AlphaTauri), Max foi responsável por uma mudança na regra da FIA, que desde 2016 passou a proibir pilotos menores de idade na categoria. Piloto da Red Bull desde 2016, Max conquistou os títulos mundiais entre 2021 e 2024, mantendo o legado da família Verstappen no esporte.

DAVIDE ANCELOTTI E CARLO

Filho do técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, Davide iniciou a carreira como auxiliar técnico ao lado do pai, participando de grandes conquistas na Europa. Aos 36 anos, já acumula experiência como treinador principal e atualmente comanda o Botafogo.

Embora carregue o sobrenome de um dos maiores técnicos da história do futebol, Davide busca construir sua trajetória de forma independente. A relação com o pai, porém, permanece como influência importante e referência no esporte

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3465, sábado (09/08)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

09/08/2025 19h23

Resultado da Lotofácil

Resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3465 da Lotofácil na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Os números da Lotofácil 3465 são:

  • 22 - 09 - 06 - 01 - 11 - 04 - 12 - 14 - 21 - 05 - 18 - 17 - 15 - 24 - 10

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3466

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto a partir das 20 horas, pelo concurso 3466. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2279, sábado (09/08)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/08/2025 19h20

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2279 da Timemania na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14,2 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2279 são:

  • 62 - 64 - 43 - 56 - 03 - 09 - 05
  • Time do coração: 52 / Mirassol - SP

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2280

Com0o a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2280. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

